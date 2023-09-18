«Свекровь не верила, что это мошенники, пришлось вызвать полицию»: один день из жизни участкового в селе под Самарой

Профилактические разговоры с жителями проводятся еженедельно. Фото: Александра ГУСЕВА

Даже в самых отдаленных уголках Самарской области сотрудникам полиции постоянно приходится быть на стороже. Мелкие кражи, бытовые конфликты и различные виды мошенничества происходят везде. Корреспондент «КП-Самара» провела целый день с представителями правоохранительных органов Приволжского района и даже побывала на месте реального преступления. Расскажем, как проходит день участкового в сельской местности.

По холодному следу

Вернувшись домой из длительной поездки, житель одного из сел Приволжского района обнаружил жуткую картину: в квартире полный кавардак, стеклопакет разбит, а новенького холодильника след простыл. Перед отъездом мужчина доверил квартиру близкому родственнику и не думал, что такое может произойти. Тут же хозяин обратился в полицию.

Через некоторое время на место преступления прибыла следственно-оперативная группа, состоящая из следователя, следователя-криминалиста, оперативных сотрудников и эксперта МВД.

Осмотрев место происшествия и опросив свидетелей, стало понятно, что преступление было совершено, предположительно, еще в начале лета. Может показаться, что перед сотрудниками правоохранительных органов стоит непосильная задача – попробуй найди того, кто залез в дом аж в начале лета и вытащил холодильник. Однако злоумышленник не мог пропасть бесследно – криминалисты знают об этом не понаслышке.

Следователи-криминалисты занимаются сбором улик на месте преступления. Фото: Александра ГУСЕВА

В 90-е Приволжский район считался одним из самых криминальных, однако с тех пор все изменилось. Сегодня подобные преступления здесь – редкость. Несмотря на это правоохранители не расслабляются, вора уже активно ищут. Вышли на его след.

Их знает каждый

Если с сотрудниками оперативной группы знаком далеко не каждый житель района, то участковых знают абсолютно все. Игорь Кузнецов служит в полиции уже 15 лет. За это время он успел завоевать любовь и доверие местных жителей, что позволило ему стать участником всероссийского конкурса «Народный участковый». Сегодня под его чутким контролем находятся 3287 человек.

В ежедневном графике работы участковых Приволжского района предусмотрено проведение профилактических бесед с населением на самые разные темы. Благодаря таким выездам у полиции есть возможность лично пообщаться с гражданами. Так было и в конце прошлой недели - сотрудники полиции провели рейд в селе Спасское, чтобы напомнить местным жителям о том, как нужно себя вести, когда звонит мошенник. После беседы каждому вручили памятку.

– В последние годы особенно активизировались мошенники. Они представляются сотрудниками банка и даже полиции. И зачастую люди начинают им настолько доверять, что даже родственники ничего не могут с этим поделать. У нас был случай, когда женщина вызывала участковых, потому что ее свекровь, никого не слушая, порывалась перевести деньги мошенникам, – вспоминает участковый уполномоченный полиции Андрей Тумановский.

Из-за стремительного развития технологий преступления уже давно вышли на новый уровень. Теперь абсолютно неважно, где находится жертва, ведь ей можно позвонить или написать ей в мессенджере. В отдел МВД России по Приволжскому району нередко обращаются с заявлениями о хищении денежных средств мошенниками. Среди пострадавших есть и те, кто перевел на неизвестный счет более 500 тысяч рублей.

- Но даже в век цифровых технологий мелкие кражи по-прежнему происходят – с появлением открытых прилавков ловкачам стало проще утащить товар из магазина, – рассказывает старший участковый Игорь Кузнецов. – Конечно, чаще всего крадут алкоголь. Как правило, такое правонарушение совершают одни и те же люди.

Проведение профилактической работы с надзорными лицами также входит в ежедневный план обязательных мероприятий местных участковых. На административном участке, находящимся в ведении Игоря Кузнецова, 35 человек, которые состоят на учете.

Народный участковый

Участковые регулярно взаимодействуют с местными жителями. Рассмотрение обращений и жалоб – еще один важный рабочий момент. С начала 2023-го только старшим участковым Игорем Кузнецовым было рассмотрено 235 обращений от граждан, среди которых немало серьезных бытовых конфликтов. По словам сотрудников полиции, в их деле самое главное - не просто своевременно среагировать, но еще и помочь пострадавшим, столкнувшимся с правонарушениями.

– Я пошел работать в полицию, потому что мне действительно нравится помогать людям. Очень радует, когда вижу, что люди от всей души благодарны за мой труд, – подчеркнул участковый.

Надеется Игорь Кузнецов и на поддержку людей в конкурсе «Народный участковый», где стартовал региональный этап голосования. Он продлится до 20 сентября. Познакомиться с участниками соревнований можно на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области. Там можно найти информацию о достижениях на службе каждого из кандидатов и проголосовать за понравившегося.