«Призван разорвать порочный круг одинаковых сюжетов»: открылся XVI Международный кинофестиваль «Соль земли»

Фестиваль проходит на самарской земле уже в 16-й раз Фото: Елена ШИШКИНА

18 сентября в Самаре торжественно открылся XVI Международный кинофестиваль «Соль земли». В этом году на него было подано больше 500 заявок. Президент кинофестиваля «Соль земли» Мария Серкова призналась, что отобрать финалистов было невероятно сложно:

- Несколько лет назад ситуация с документальным кино была довольно печальной, и я уже думала, что жанр изживает себя, но в этом году я просто не смогла остановится на 40 картинах, как обычно, и жюри придется выбирать финалистов из 70 картин!

«Сразу четко выражает позицию»

Конкурсный отбор проходит по пяти номинациям: «Здесь и сейчас», «Времена не выбирают», «Русский Собор», «Чти отца твоего и матерь твою»,

«Камо грядеши?..(Куда идем?..)».

- Сейчас свой кинофестиваль есть почти в каждом крупном городе. – рассказала председатель жюри фестиваля, заслуженный работник культуры РФ, доктор искусствоведения, профессор ВГИКа, член Союза кинематографистов РФ, Галина Прожико. - Уникальность и выгодное отличие самарского в том, что своими номинациями он сразу же четко выражает свою позицию, отношение к происходящим событиям, собственную нравственную программу, которую он последовательно отстаивает.

А аниматор Святослав Ушаков признался, что в современной анимации боятся экспериментов, предпочитая проторенные дорожки: как только тот или иной сюжет начинает пользоваться успехом, каждый автор или студия принимаются делать свою версию популярной темы.

- Именно фестивали призваны разорвать этот порочный круг, - отметил Святослав Ушаков.

Основа фестиваля – российское кино

В фестивале «Соль земли» принимают участие кинематографисты из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. При этом доля фильмов российского производства в программе фестиваля «Соль земли» составляет не менее 75%.

В жюри – ведущие представители российского, белорусского, киргизского и армянского кинематографа.

В первый день работы фестиваля члены жюри не стали называть своих фаворитов, при этом кинооператор, заведующий кафедрой операторского искусства Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения, заслуженный деятель искусств РФ Николай Волков намекнул, что знает претендентов на победу:

- Главный вопрос «Где кино?» - чем то, что я вижу отличается от простой иллюстрации рассказа из книжки? Захочу ли я еще раз пересмотреть его через год? Могу сказать, что в программе есть пара фильмов, которые заставили меня забыть, кто я по образованию, и заставили просто с увлечением смотреть за происходящим! Уверен они и зрителям понравятся!

Фильмы из фестивальной программы можно будет смотреть не только на главной фестивальной площадке в Центре российской кинематографии, но и вузах, а также трех музеях. Кроме того, пять дней фестиваля с 18 по 22 сентября, все представленные картины можно будет свободно посмотреть онлайн.