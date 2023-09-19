Егор Бероев: «Среди фильмов, которые я советую посмотреть дочери, нет картин с моим участием»

Егор Бероев составил для дочери длинный список фильмов Фото: Елена ШИШКИНА

Егор Бероев приехал в Самару для участия в фестивале документального кино «Соль земли». Российский актер театра и кино мог бы сочинить фразу «чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся животные», если бы ее не придумали до него. Рассуждая о документальном кино, Бероев признался, что больше всего любит смотреть трогательные истории из мира животных.

- Вот удивительно как нежно кошечки и собачки могут заботиться друг о друге. Мы люди – представители одного вида, но порой не способны и на часть такого отношения друг к другу, как эти зверушки.

«Пересматривать снова и снова»

Егор Бероев согласился с утверждением своего коллеги по жюри кинофестиваля «Соль земли», что желание снова и снова пересматривать картину – один из главных признаков по-настоящему хорошего кино.

- Моей дочери Евдокии сейчас 16 лет, и я составил для нее список, в нем около двухсот советских и столько же зарубежных картин, которые я считаю необходимым ей посмотреть. Если начать их перечислять, это займет очень много времени, а выделить тройку лидеров, например, я так сразу не готов. В качестве подсказки могу сказать, что фильмов с моим участием там нет.

Тем не менее актер назвал одну картину из своего личного хит-листа. На днях они с дочерью смотрели «Однажды в Америке». Егор Бероев признался, что фильм поразил его в очередной раз.

- Каждый раз, когда я его смотрю, он открывается мне с новой стороны, - признался актер.

«Даже плохое кино может натолкнуть на правильные мысли»

Бероева часто приглашают в жюри кинофестивалей, что заставляет его смотреть много новых фильмов и по его признанию документальные захварывают не меньше, чем игровые. Кроме того, именно документальное кино часто заставляет задуматься о смысле происходящего, разобраться в себе и «найти в себе все самое честное и настоящее».

- Даже плохое кино может натолкнуть на какие-то правильные мысли. Именно поэтому я советую всем чаще смотреть кино, особенно на большом экране. Пересматривать старые хиты и самые свежие премьеры.

19 сентября в кинотеатре «Художественный» пройдет творческая встреча с женой Егора Бероева, дочерью легендарной актрисы советского кино Ксенией Алферовой.