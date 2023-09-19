Древний лес и загадочные камни: как и зачем ехать в Рачейский бор

В Рачейском бору много красивых мест. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

В Самарской области есть свои Альпы. Не такие высокие, зато уникальные. Рачейский бор, который в народе называют Рачейскими Альпами, - единственный таежный массив на юго-востоке России.

С погодой в сентябре жителям Самарской области повезло, так почему бы не отравиться на выходных в Рачейский бор? Корреспондент «КП-Самара» так и сделала.

Как добраться и где остановиться

Чтобы добраться до памятника природы надо преодолеть 220 км из Самары. Мое путешествие начинается на самарском ж/ж-вокзале. Еду в село Смолькино в Сызранском районе.

Историческая справка:

Название села Смолькино пошло от древнего промысла - смоловарение. Деревушка окружена сосновым бором, в котором собиралась живица, она же смола. В стародавние времена здесь были специальные смоловарни, благодаря которым добывался деготь, канифоль и скипидар.

Настоящее лесное море. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

В 15:23 отправляется скоростной электропоезд – два часа, и я в Сызрани. Дальше пересаживаемся на автобус №164. Приготовьте наличку, картой в автобусе не расплатиться. Еще час пути – и я на месте.

В Смолькино много мест, в которых можно остановиться, - на любой бюджет.

Где остановиться около Рачейского бора:

- глэмпинг (примерно, 5400 в сутки),

- отель (2700),

- можно поискать в соцсетях и остановиться у местных.

Я приехала вечером и в Рачейский бор решила идти утром.

Идем к лабиринту

Мой маршрут. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

И еще. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Утром я отправилась в гости к каменным великанам, которые живут в Рачейке. Компанию мне составил местный экскурсовод Виктор Пыжов. В Смолькино намного холоднее, чем в Самаре, из-за леса вокруг села, поэтому одевайтесь надо теплее.

Гулять я люблю, поэтому 40 минут пешком меня не испугали. Но если вы не такой любитель пеших прогулок, то лучше ехать в Рачейку на машине. Будьте готовы – дорога то хорошая асфальтированная, то грунтовая. Если идете пешком, то приготовьтесь к крутому подъему. Где-то даже придется карабкаться, так что удобные обувь и одежда – ваши лучшие друзья в походе.

Те самые таинственные валуны в Рачейке. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Камни нависают ярусами, а это значит, мы подошли к каменному лабиринту, который, кстати, трехъярусный. Все эти причудливые формы хочется рассматривать не один час: стены обросли мхом, все такое загадочное, будто стоишь у портала в другой мир. Если зайти вглубь лабиринта, то можно потеряться, залюбовавшись красотой. Переносит в иной мир и аромат: хвойный с вкраплением ландышей.

В Рачейском бору везде красиво. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Когда-то здесь остановился гигантский ледник. Он, считают ученые, и сформировал всю эту красоту.

Стоит ли ехать в Рачейку? Однозначно стоит! Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Вдоль нагулявшись, мы побрели наверх. Не поленитесь подняться как можно выше - вид великолепный! По пути нам встретились странные камни, похожие на черепа животных (экскурсовод рассказал легенды об этих камнях). Тут и дракон, и змея, и корова… Когда-то был еще камень в виде лошади, но он куда-то исчез.

Удобная обувь – ваш лучший друг

Обратно возвращаться еще проще - иду просто вниз-вниз. Прогулка заняла около двух часов. С обувью я не угадала – кроссовки были «убиты», а ноги гудели, а впереди еще целых 40 минут до Смолькино. Никакого такси в селе нет, поэтому, стиснув зубы, я побрела обратно. Добралась до места, честно говоря, с трудом. Так что или выбирайте обувь поудобнее, или поезжайте на машине. Ах да, еще не забудьте взять воду и перекус.

Смолькино в тумане. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Обратный путь до Самары начинается на автобусной остановке до Сызрани. Судя по расписанию в интернете, единственный рейс из Смолькино - в 13:50, но местные утверждают, что маршрутка ходит каждые два часа. Добравшись до Сызрани, я купила билеты до Самары на 15:07. Вошла электричку тютелька в тютельку.

Электричка домой. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Довольная еду домой и пишу этот текст. В Рачейку я еще вернусь, но когда куплю удобную обувь.