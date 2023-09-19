Лежали в поле с пробитыми черепами: в Сызрани расследуют зверскую расправу над рабочими

СК рсследует двойное убийство в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 18 сентября 2023 года, небольшой поселок под Сызранью потрясли страшные известия о кровавой расправе. На обочине трассы М-5 Урал в Сызранском районе возле поселка Новые Озерки были обнаружены тело двух погибших мужчин. У обоих были пробиты головы. Недалеко от них нашли еще одного мужчину, к счастью, живого. «КП-Самара» узнала подробности двойного убийства, которое потрясло небольшой поселок.

Избили и пытались зарезать

Как нам стало известно, личности погибших уже установлены. В 730 метрах от трассы сначала нашли тело 50-летнего Дмитрия Б. Неподалеку от него сотрудники полиции обнаружили 33-летнего Геннадия Д., которого неизвестные избили до полусмерти, а также попыталась зарезать. Молодой мужчина выжил и смог рассказать, где находится тело еще одного погибшего. После этого Геннадий потерял сознание.

- Сейчас пострадавший находится в реанимации. По предварительной версии, произошло бытовое преступление, - сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Сотрудники правоохранительных органов расследуют двойное убийство под Сызранью. Фото: СУ СКР по Самарской области

Кровавая расправа

По информации, которую успел сообщить выживший мужчина, в полукилометре от первого трупа был обнаружен еще один погибший – 69-летний Николай Ф. У пенсионера также был пробит череп.

По неподтвержденной информации, все трое мужчин работали у местного предпринимателя. Что стало причиной кровавой расправы, как неизвестный преступник (или преступники?) сумел справиться сразу с тремя взрослыми мужчинами, куда он скрылся после совершения злодеяния - пока неизвестно. Сейчас следователи отрабатывают все версии произошедшего.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, лиц, причастных к совершению преступления и их задержание. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, - сообщили в СУ СКР по Самарской области.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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