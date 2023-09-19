Владимир Писарский прервал многомесячную безголевую серию. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» обыграли «Балтику» в четвертом туре группового этапа Кубка России. Для самарцев это первая победа в турнире, а для калининградцев – первое поражение. Подопечные Игоря Осинькина уверенно вели 2:0, но «Балтика» проявила характер и концовка встречи получилась горячей. Представляем вашему вниманию обзор матча Кубка России «Балтика» - «Крылья Советов», который прошел 19 сентября 2023 года в Калининграде.

Писарский прервал безголевую серию

Команды к сентябрю уже успели прилично друг друга изучить: это третий матч «Балтики» и «Крыльев» с начала сезона. Обе игры соперники провели в Самаре, и если в кубке сильнее были калининградцы, то в чемпионате три очка забрали волжане. Обе игры получились упорными и закончились с перевесом в один мяч. Упорной получилась и эта игра.

С первых минут команды принялись обмениваться опасными моментами, инициативу сопернику отдавать никто не хотел. То и дело разгорались эмоции, однако арбитр Вера Опейкина вовремя их тушила.

На 19 минуте «Крыльям» пришлось делать вынужденную замену - дебютировавший в стартовом составе Егор Ушаков покинул поле из-за травмы, вместо него появился Владислав Шитов.

Позже выяснилось, что Ушаков в одном из эпизодов получил по голове. У футболиста черепно-мозговая травма, на стадион ему вызвали скорую помощь.

Самарцы, пожалуй, были чуть опаснее соперника. Отличные шансы забить были у Солдатенкова, Костанцы и Бейла. Однако мяч в ворота упорно не летел.

Зато залетел на 38 минуте. Владимир Писарский прервал безголевую серию, которая тянулась много месяцев. Нападающий «Крыльев» протащил мяч от центра поля, ждал, когда подтянулся партнеры, но в итоге решил пробить сам. И не прогадал – 1:0 в пользу «Крыльев».

Нервная концовка

Во втором тайме гости продолжили давить, и это давление принесло свои плоды. На 55 минуте защитник «Балтики» ошибся на ровном месте и отдал пас Амару Рахмановичу. Босниец хладнокровно отправил мяч в ворота мимо голкипера – 2:0 в пользу «Крыльев».

«Крылья» могли забивать третий, но вышедший на замену Никита Салтыков не смог продраться сквозь оборону калининградцев в штрафной площади.

На 72 минуте мяч в штрафной площади «Балтики» во время прохода Владимира Писарского угодил в руку Натану Гассама, однако арбитры решили, что нарушения правил не было.

В середине второго тайма случилось два радостных для самарских болельщиков события. Сначала на поле вышел Бенхамин Гарре, который не играл месяц из-за травмы. А после появился и Дмитрий Иванисеня, тоже покинувший лазарет.

«Балтика», совсем растерявшая запал во втором тайме, проснулась ближе к концу матча. На 86 минуте Артур Галоян плотно приложился по воротам Евгения Фролова, но вратарь самарцев в эффектном прыжке этот выстрел отбил. Тут же Матео Барач завалил в своей штрафной Аслана Дудиева. После просмотра повтора Вера Опейкина указала на точку, но не из-за эпизода с Дудиевым: арбитры на ВАР рассмотрели игру рукой Никиты Салтыкова в своей штрафной.

Галоян подошел к точке и вернул должок Фролову – мяч и вратарь разошлись по разным углам. 1:2 и 5 минут добавленного времени, чтобы сравнять.

Калининградцы, воодушевленные голом, пошли вперед. На последней добавленной минуте Евгений Фролов ценой здоровья спас свою команду. Галоян бил вплотную - вратарь «КС» отбил челюстью. Последовало добивание, но на этот раз на пути мяча встал Матео Барач.

«Крылья» выстояли и добыли первые очки в этом розыгрыше турнира. Следующий тур Кубка России пройдет через две недели, «Крылья» примут в Самаре «Ахмат», «Балтика» отправится в Санкт-Петербург к «Зениту». До этого команды проведут два тура в чемпионате страны.