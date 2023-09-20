Ученые СНИУ им. Королева создали «сахарные» межзвездные льды на Земле

Полученные в ходе исследований данные говорят о высокой вероятности «космического» происхождения сложных органических молекул / Фото: Самарский университет

Ученые Самарского университета имени академика С.П. Королева выяснили, почему и как при возникновении звезд образуется большое количество молекул сахаров. Они смогли воспроизвести космические межзвездные льды в научной лаборатории. Помогла им в этом специальная установка, которую прозвали космической фабрикой «кирпичиков» жизни — биохимических молекул, из которых состоят все известные формы жизни на Земле.

«Космическое» происхождение молекул сахаров

По словам ученых, молекулы сахаров — неотъемлемая часть всего живого на Земле. Они участвуют в синтезе РНК и ДНК и являются жизненно важным источником энергии в живых организмах. Полученные в ходе исследований данные говорят о высокой вероятности «космического» происхождения этих сложных органических молекул.

Насколько известно, простейшие молекулы сахаров (с тремя атомами углерода) можно встретить на поверхности некоторых падающих на Землю метеоритов и обнаружить их присутствие при наблюдении за межзвездными льдами.

В наиболее плотных частях молекулярных облаков в межзвездном пространстве температура составляет от -268 до -263 градусов Цельсия. Поэтому вещество в них сконцентрировано в основном в виде твердых частиц, которые покрыты ледяными мантиями. Это так называемые космические льды, в которых образуются сложные органические молекулы. Среди этих «космических» веществ встречаются метиловый спирт и ацетальдегид. Из них можно синтезировать самый простой сахар — полуацеталь (R/S)-1-метоксиэтанола.

Воспроизвели космические межзвездные льды на Земле

Самарские ученые вместе с американскими коллегами доказали, что такой процесс действительно происходит даже при экстремально низких космических температурах. Они смоделировали процесс образования сахаров теоретически и воспроизвели его экспериментально. Для этого специалисты использовали специальную установку.

— В установке поддерживался сверхвысокий вакуум и воссоздавался лед при температуре несколько Кельвин. Его бомбардировали высокоэнергетическими частицами. Далее мы смотрели, какие химические превращение происходят при этом, — рассказал аспирант СНИУ им. Королева Анатолий Николаев.

Он отметил, что такие полуацетали могут быть предшественниками межзвездных сахаров и родственных им молекул. Такое возможно при воздействии ионизирующего излучения.

По словам Анатолия Николаева, сложные молекулы образуются уже на стадии формирования звезд, в криогенных льдах. Затем они включаются в планетоиды, астероиды и кометы. Анализ метеоритов показал, что биологически важные молекулы, к примеру, рибоза, смогли пережить условия космоса. Таким образом, часть этих молекул могла быть доставлена на раннюю Землю и служила экзогенным источником биомолекул.

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