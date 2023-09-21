«Нет ни Ново-Закамской линии, ни водонапорной башни»: жители Кривого Озера обсудили карту местности, предназначенной под крематорий

Сельский клуб с. Кривое Озеро, в котором проводились слушания. Фото: соцсети

15 слушаний

В Красноярском районе Самарской области продолжаются тяжбы и бюрократические мероприятия, связанные с планами построить кладбище с крематорием на территории сельского поселения Хорошенькое.

В течение сентября 2023 года в Хорошеньком проходят публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области». Слушания проводятся в 15 населенных пунктах, входящих в состав сельского поселения. Осталось провести еще одно мероприятие в поселке Лужки 23 сентября, в остальных селах и поселках слушания уже прошли.

Как нетрудно догадаться, самым шумным было мероприятие в селе Кривое Озеро, рядом с которым планируется построить новое кладбище с крематорием. Камнем преткновения стала карта градостроительного зонирования. Сельчан возмутило, что с момента предыдущих слушаний не учтены замечания граждан о нанесении на карту ряда объектов. А объекты эти напрямую влияют на возможность создания здесь ритуального объекта.

«Контурные карты»

Во-первых, по части территории, предназначенной под кладбище, проходит историческая Ново-Закамская оборонительная линия. Объект зафиксирован актом исторической экспертизы, утвержденной Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. И он занимает почти четверть территории, которую собираются использовать под кладбище. Однако карта градостроительного зонирования напоминает пустую контурную карту для школьников - исторический объект на ней никак не отображен.

Во-вторых, на карте отсутствует водонапорная башня, а также сведения о поясах охраны источника водоснабжения села, которые были разработаны по требованию прокуратуры Самарской области.

В-третьих, граждане требуют уточнения границ населенного пункта. Карта не учитывает наличие строений, принадлежащих селу, от которых до границ участка под кладбище — расстояние меньше, чем требуется санитарными нормами. Напомним, что именно по причине близости к жилым постройкам несколько лет назад было свернуто строительство крематория в поселке Рубежном, входящем в черту г.о. Самара.

- Мы вновь внесли предложения о нанесении на карту этих объектов. Поскольку слушания были назначены в обеденное время в рабочий день, многие не смогли присутствовать. Они направят свои замечания по электронной почте, - рассказала «КП-Самара» жительница села Кривое Озеро Нина Нужнова.

Напомним, что Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области провел экспертизу и пришел к выводам, что характеристика грунта и глубина залегания подземных вод не позволяют устраивать захоронения на территории Кривого Озера, отведенной под кладбище. С этой экспертизой жители села намерены обращаться в Верховный суд РФ.