«Хоронить нельзя»: что происходит с проектом строительства крематория под Самарой

Экспертиза подтвердила, что почва и уровень грунтовых вод в селе Красное Озеро не годятся для строительства кладбища. Фото: скрин видео

«С миру по нитке» на экспертизу

На днях Центр гигиены о эпидемиологии Самарской области обнародовал результаты экспертизы территории сельского поселения Хорошенькое Красноярского района возле села Кривое Озеро, где собираются построить новое городское кладбище и крематорий.

Согласно данным экспертов, уклон в сторону села Кривое Озеро, влажность грунта и глубина залегания подземных вод не позволяют устраивать здесь захоронения.

Экспертиза была заказана жителями Кривого Озера, уже не первый год протестующими против появления на их территории ритуального объекта.

- Собирали деньги по принципе «с миру по нитке — голому рубашка». Кто 100 рублей давал, кто 500. Участвовали не только жители нашего села, по всей области нашлось немало неравнодушных людей, спасибо всем, - рассказала журналисту «КП-Самара» жительница Кривого Озера Нина Нужнова.

Кривоозерцы уверены, что если на запланированной под кладбище территории начать хоронить людей, то по весне, в половодье «гробы поплывут». К тому же зараженная вода попадет в питьевые источники. Выводы экспертов по сути подтверждают эти опасения.

Экспертиза готова. А что дальше?

- Дальше мы пойдем в Верховный суд, оспаривать их решение по вновь открывшимся обстоятельствам. К сожалению, и Верховный суд, и Шестой кассационный суд общей юрисдикции не оказались на стороне прокурора Самарской области, который подавал иск против местных властей, - удивляется Нина Нужнова.

Еще в марте возможными процессуальными нарушениями при передаче кривоозерских земель под кладбище и крематорий заинтересовался Следственный комитет России.

- Территориальным следственным отделом проводится доследственная проверка на предмет наличия в действиях сотрудников администрации преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность) при принятии решения о строительстве крематория, - сообщала в марте старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ следственного управления СК РФ по Самарской области Елена Шкаева.

Насколько известно, проверка все еще длится — об этом узнали сельчане, приходившие недавно на прием в управление. О ее ходе и хотя бы промежуточных итогах следственные органы пока не распространяются.

Печи уже закуплены?

Между тем по самому селу ходят слухи, что проект крематория уже заказан в Кемерово и печи закуплены. По другой информации, монтаж крематория планируется только к 2030 году, а сейчас инвестору важнее открыть кладбище. Это, кстати, опровергает поверхностные умозаключения, будто жители Кривого Озера "подняли бучу", выполняя заказ некой «кладбищенской мафии», не заинтересованной в открытии крематория.

- Мы представляем только свои собственные интересы и говорим от своего имени. Мы не против крематория как такового, мы против того места, которое для него избрали, - уверяет Нина Нужнова.

«Невидимый» земляной вал

Помимо того, что для устройства кладбища с крематорием в Кривом Озере не годится почва, есть еще одно препятствующее обстоятельство. Примерно четверть запланированной под захоронения территории занимает исторический земляной вал Ново-Закамской оборонительной линии. Это сооружение было возведено в 30-х годах XVIII века и признано памятником культуры федерального значения.

Однако, как утверждают жители Кривого Озера, в карте градостроительного зонирования этот объект не учтен. 12 и 13 сентября в населенных пунктах, входящих в состав с.п. Хорошенькое, будут проводиться публичные слушания о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения. Активисты намерены добиваться нанесения исторического земляного вала на карту градостроительного зонирования. В Кривом Озере слушания пройдут 12 сентября в 11.20 в сельском клубе.