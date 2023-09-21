«Звонила воспитательнице, жаловалась на одиночество»: мать намерена вернуть троих изъятых детей из детдома

Женщина, трое детей которой оказались в детдоме, встала на путь исправления Фото: БФ «ЕВИТА»

В сентябре 2023 года волжан всколыхнула новость о том, что трое детей из Самарской области оказались в детском доме по вине родной матери. По информации местного благотворительного фонда, женщина предпочла спиртное родным сыновьям и дочери. Однако на днях с нашей редакцией связалась героиня громкой истории и уверила, что все было иначе. Кроме того, по словам многодетной матери, сейчас она встала на путь исправления и мечтает забрать детей домой. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности.

Детям ищут приемную семью

Напомним, по информации благотворительного фонда БФ «Евита», Ваня, Маша и Дима (все имена героев публикации изменены - Прим.ред.) из Самары в четвертый раз оказались в детском доме по вине родной матери. Виктория несколько раз сдавала детей в приют, а после последнего четвертого раза за ними не вернулась. Это стало основанием для лишения женщины родительских прав. Дети провели в детском доме около года. Сейчас ребятам ищут приемную семью.

«Никто в полицию не обращался»

На днях многодетная мать связалась с редакцией «КП-Самара» и сообщила, что планирует забрать детей домой. Ради них она решила исправиться. Виктория рассказала, что прошла реабилитацию, вышла замуж и устроилась на работу. Кроме того, по ее словам, детей у нее изъяли вовсе не из-за жалоб старшего сына на родную мать, как собщалось изначально.

-Младшего сына забрали из Сызрани, а старших из Самары, где они гостили у крестного, - утверждает Виктория. – Никто из детей не обращался в полицию. Старший ребенок очень удивился этой информации.

По рассказам Виктории, летом 2022 она трудилась на кухне в детском лагере в Сызрани. По этой причине старшие дети гостили у родственника.

-Сначала они проживали со мной в детском лагере, но из-за того, что я работала на три ставки, я не могла уделять им достаточно времени. Старшие дети попросились в Самару. А младший остался со мной, он мамин хвостик! Мы даже ватрушки пекли вместе…

Но в начале осени Маша и Ваня домой не попали, задержались у крестного. Девочка заболела.

-У Маши стреляло в ухе, крестный отвез ее в больницу, где ей назначили лечение. Я испугалась за здоровье младшего и решила, что старшим лучше еще некоторое время побыть у крестного, чтобы окрепнуть и до конца выздороветь.

В крови нашли алкоголь

В итоге дети пропустили начало занятий в школе. Виктория предполагает, что именно из-за их отсутствия сотрудники образовательного учреждения пожаловались на нее в органы опеки .

- Как раз в этот момент я решила устроить нам каникулы, так как очень устала работать все лето. Выпила пива и не ожидала гостей. В результате в крови у мпеня нашли алкоголь и изъяли детей, - сокрушается Виктория.

Впрочем, женщина не скрывает - семья до этого уже стояла на учете.

-Все началось с 2017 году. В один день нечаянно позвонила воспитателю детского сада, а думала, что сестре, и стала жаловаться, что я устала быть одной в чужом городе с детьми и все в этом духе. Воспитателю мой голос не понравился и ко мне тогда приехали представители опеки. Да, я на тот момент с подругой выпила вино. Детей забрали тогда, но потом я смогла их вернуть.

Многодетная мать свою вину признает, но уверяет, что сейчас она на пути исправления. Женщина мечтает забрать детей домой.

-В тот момент я оступилась. Бывали случаи, что я употребляла пиво. Мне было одиноко одной в чужом городе с детьми. Я сама себя ругаю, понимаю, что натворила. Сейчас я ничего не употребляю, готовлюсь сняться с учета, прошла реабилитацию. У нас дома для детей созданы все условия.

«Дети хотят вернуться домой»

Виктория поделилась: про детей она не забыла. Старших женщина навещает регулярно, а вот к младшему родную мать не пускают.

-Как они домой вернуться хотят! Сердце рвется…

Виктория завила, что уже была в опеке в Сызрани, чтобы восстановить родительские права.

-Получила холодный ответ. Мол, умеете пользоваться интернетом, там и ищите всю информацию. Вот сейчас готовим документы в суд на восстановление. Сегодня у участкового были, за характеристикой ходили. Отказываться от детей я не собираюсь.