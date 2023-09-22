Курс на инженерную карьеру: самарским школьникам рассказали о современных профессиях

На стенде воссоздали интерьер лаборатории. Фото: Елена ВЕЛЕЖЕВА

Один из наиболее популярных стендов на выставке – ПАО «ОДК-Кузнецов». Здесь ребятам рассказывают, как получить наиболее востребованные и высокооплачиваемые профессии в регионе.

Старт блестящей карьеры

- Нас на ярмарке интересуют школьники среднего и старшего звена. Ребятам помладше мы рассказываем о том, что представляет из себя современный завод. Какое это мощное прогрессивное и важное для государства производство. Старшеклассников ориентируем на наши целевые программы, которые готовят кадры для предприятия, - рассказала Ирина Максимочкина, ведущий специалист учебного центра.

В самарском подразделении Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха действует несколько программ целевого обучения. Наиболее известные - «Крылья Ростеха» и «Инженерный старт» - завод запустил совместно с Самарским университетом и Самарским государственным техническим университетом соответственно. Поступить на программы могут лучшие выпускники школ с высоким балом по ЕГЭ.

- Теперь самарским выпускникам нет смысла уезжать из родного города. На целевых программах созданы максимально привлекательные условия для будущих специалистов. С первого курса они официально трудоустроены на предприятии, получают стипендию, имеют возможность стажироваться на самых передовых производствах страны и получают много других бонусов. С самого начала учебы они знакомятся с заводом, а мы присматриваемся к ним. Обучение и старт карьеры идут параллельно. Наша задача максимум -выстроить цепочку «школьная парта – вуз – производство», - уточняет Ирина Максимочкина.

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Зажечь ровесников любимым делом

На «Ярмарке профессий», как и на всех других масштабных публичных мероприятиях, студенты целевых программ - главные помощники специалистов по подбору персонала. Они просто и доходчиво рассказывают своим ровесникам об уникальном заводе, романтике профессий инженера и конструктора мощных современных двигателей. Школьникам полезно знать и об уникальных программах, созданных совместно с российским разработчиком программного обеспечения АО «Аскон», например, о профориентационном проекте «Компас для школьников».

- Мы с ребятами всегда рады помочь! Может, звучит слегка пафосно, но очень хочется зажечь огонь в глазах ровесников, который потом превратится в огонь мощных русских двигателей! - поделился Ярослав Ровный, студент третьего курса Самарского университета направления «Авиационные и ракетные двигатели». - Мы преподаем школьникам 3D-моделирование, проводим среди них конкурс, готовим себе будущих коллег.

Участвуя в образовательных программах, студенты и школьники совместно осваивают новый отечественный софт, который активно замещает иностранное программное обеспечение. Российские программы позволяют оптимизировать процесс и управления жизненным циклом изделия, а проект «Компас для школьников» помогает развивать необходимые навыки и знакомиться с инструментами проектирования со школы.

"Компас" указывает на завод"

«Компас для школьников» указывает на завод" рассказали сотрудники завода на выставке. "Компас", впервые запущенный в 2022 году, хорошо показал себя в проекте «Лаборатория «ОДК-Кузнецов» на площадке опорной школы №26.

Здесь ученики 7-11 классов математического профиля уже осваивают программы по 3D-моделированию: изучают основные инструменты, знакомятся с принципами трехмерного моделирования, учатся разрабатывать, совершенствовать 3D-модели и уже осваивают основные приемы сборки отдельных объектов. А преподают премудрость современных технологий действующие сотрудники предприятия - инженеры опытно-конструкторского бюро - и студенты проекта целевого обучения «Крылья Ростеха». Еженедельные уроки включены в общий учебный процесс, и с этого года «Компас для школьников» будет указывать учащимся всех опорных школ предприятия курс на блестящую инженерную карьеру.

Сотрудники предприятия и студенты целевых программ готовы рассказать все о профессиях инженера и конструктора.