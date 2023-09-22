Я бы в химики пошел. Кто меня научит?

На стенде воссоздали интерьер лаборатории. Фото: ПАО "КуйбышевАзот"

В арт-пространстве Станкозавод в эти дни молодым жителям региона не просто рассказывают о наиболее востребованных профессиях, но и показывают, как выглядит будущее рабочее место. Их копии воссозданы на выставке.

На выставке профессий, организованной Министерством труда Самарской области, собрались сотни наиболее активных школьников и студентов Самарской области, которым предстоит стать интеллектуальной элитой региона в ближайшие годы. В центре труда и отдыха «Станкозавод» были представлены крупнейшие работодатели региона – «КуйбышевАзот», Куйбышевская железная дорога, «Тольяттикаучук», «Прогресс», «Курумоч», «Электрощит» и другие. Выступая на открытии выставки профессий Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, в частности отметила: «Мы хотим с помощью выставки показать молодёжи, насколько интересно трудиться на региональных предприятиях. Сейчас нам нужны люди рабочих профессий – слесари, сварщики, ремонтники. Хотелось бы также отметить открытость к контакту работодателей. Они с готовностью делятся всей необходимой информацией о трудоустройстве со своими потенциальными сотрудниками. Я думаю, что посещение выставки вдохновит ребят на выбор правильного карьерного пути, на созидательный труд во благо нашей губернии».

Инвестиции в молодежь

На экспозиции ПАО «КуйбышевАзот» были представлены версии рабочих мест аппаратчика, оператора ДПУ, лаборанта и дефектоскописта. Любой посетитель выставки мог попробовать одну из профессий, наблюдать сложные химические процессы, провести лабораторные исследования и с помощью специально разработанных методик проверить качество изделий.

Здесь можно сыграть в игру «Из чего сделано?», доставая предметы из секретного ящика и угадывая, какое отношение, например, женские чулки рыболовные снасти или зубная щетка, имеют к химической отрасли.

Молодежь с удовольствием делает яркие кадры в фотозоне "В команде с профессионалами", лучшие из которых получат специальные призы.

Впереди -экскурсии и квесты, практикум для подростков по выбору профессии.

На выставке профессий молодым людям, которые еще только задумались о выборе работы, рассказывают как проходят собеседования, как составить резюме и выгодно презентовать себя.

- Мы советуем кандидатам быть честными и открытыми, показывать работодателю свою заинтересованность, узнать как можно больше о предприятии, его специализации, лидирующих позициях. Это всегда работает в плюс. Если ты выпускник вуза без опыта работы, покажи, что ты активный, вовлеченный, креативный, ответственный, знаешь, чего хочешь. Это обязательно произведет позитивное впечатление! - рассказала Оксана Загороднова, начальник управления персоналом ПАО «КуйбышевАзот».

На предприятии признают, что инвестиции в молодежь всегда были приоритетным направлением в развитии на протяжении многих лет. Налажено сотрудничество со школами, средними и высшими учебными заведениями Тольятти. Выстроена четкая цепочка «школа - колледж - вуз -предприятие».

На экспозиции ПАО «КуйбышевАзот» были представлены версии рабочих мест. Фото: ПАО "КуйбышевАзот"

Кадры на перспективу

Способов стимулировать интерес к профессии множество, и не только финансовая сторона вопроса играет главную роль. Химия - это всегда интересно, увлекательно, перспективно. Продукция химических предприятий окружает нас повсюду. Именно об этом интерактивная игра «Из чего сделано?», которая пользовалась популярностью у школьников и студентов на выставке профессий.

- Мы знакомим с профессиями детей в формате увлекательной игры. Они могут побывать в нашем музее, где ближе познакомится с предприятием, его историей, производствами. Организовываются стажировки для учащихся вузов и сузов, оплачиваемую практику. Студенты участвуют в работе над реальными проектами, которые внедряются на предприятии- поделилась Оксана Загороднова.

В рамках компании успешно работает дуальная программа, когда учебное заведение, завод и учащийся заключают трехсторонний договор, и молодой человек получает возможность совмещать учебу и работу. Преподаватели и руководители, в свою очередь, помогают будущему специалисту выстроить индивидуальный график таким образом, чтобы не пострадали ни учеба, ни решение рабочих задач.

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