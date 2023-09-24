Вешайте камеры на видное место и имитируйте присутствие: эксперт рассказал, как обезопасить дачу зимой

Видеонаблюдение может отпугнуть злоумышленников Фото: Виктор Гусейнов

С последними теплыми деньками завершается дачный сезон, а значит совсем скоро перед самарскими дачниками встанет вопрос, как защитить свою фазенду зимой и при этом не потратить целое состояние? Опытный эксперт в области безопасности частных домов и предприятий Александр Сергеев рассказал журналисту «КП-Самара», как это сделать.

Шаг 1. Определяем основные угрозы

Основная головная боль владельца загородного дома - чтобы его не обворовали. Также опасны пожары. Для многоэтажных домов - подтопления. Дачные заборы - не преграда для преступников и агрессивных людей. А вот система безопасности поможет решить многие проблемы.

- В моей практике был случай - клиент попросил установить камеры еще на этапе отделки дома. Коттеджный поселок молодой. Весной началось активное строительство во многих домах. И вдруг у людей стали пропадать ценные вещи. Это была целая серия краж, от них пострадали и соседи моего клиента. Мы стали смотреть камеры и сумели вычислить вора, им оказался один из приглашенных рабочих - ремонтников. При этом на камере было хорошо видно, как он несколько раз подъезжал к дому нашего клиента, но так и не решился войти. Получается, наличие видеонаблюдения спасло дом от взлома, - рассказывает Александр Сергеев. - По статистике большинство краж происходят, когда хозяев дома нет. И камеры могут отпугнуть недорожелателей. А если кража все же произойдет - помогут вычислить и поймать преступников. Также важно понимать, что система безопасности это не только камеры. Для питания камеры нужны кабели и провода. Видео должно где-то храниться. Для этого нужен жесткий диск или облако. И даже в вопросе выбора камер много деталей: сколько их поставить и какой угол они должны захватывать. Каждый из этих компонентов имеет свои характеристики и особенности. Разобраться без профессиональных знаний очень сложно.

Шаг 2. Выбираем организацию.

Предложений на рынке много, поэтому важно разобраться - компетентен ли мастер, не навязывает ли он лишних услуг?

- Для выбора оптимального варианта лучше всего пригласить на замер несколько компаний, - советует эксперт Александр Сергеев. - У всех бригад выезд, как правило, бесплатный. Объясните свои пожелания и попросите составить коммерческое предложение. Качественное предложение, подробное. Попросите составить визуальную схему вашего участка, на которой будет указано расположение камер, углы охвата территории и прочие характеристики. Как правило, полученный результат наглядно свидетельствует, кто работает добросовестно, а кто просто пытается взять с вас побольше денег.

Шаг 3. Отвечаем на вопросы.

Эксперт Александр Сергеев назвал вопросы, которые грамотный мастер непременно должен задать вам при проектировании системы безопасности.

- Основных пунктов всего четыре, и они типичны для каждого участка. Исходя из этих задач определяется количество и характеристики камер. Если мастер не задает вам этих вопросов, вы сами должны обозначить эти пункты, - предупреждает специалист. – Первый вопрос - хочу ли я видеть улицу или мне достаточно собственного участка? Наблюдение за улицей во многих случая позволяет заблаговременно вычислить готовящиеся преступления. Также часто такие камеры нужны, если поведение соседей оставляет желать лучшего.

Вопрос номер два - нужно ли мне просматривать весь участок или достаточно некоторых зон (например, ключевых построек, входных групп)? Непрошенные гости неприятны всегда. Ущерб от вытоптанных грядок, конечно, не сравним с хищением ценных вещей. Поэтому чаще всего камеры направляются на те места, где они расположены.

Третий вопрос - насколько качественным должно быть отображение людей и объектов? Важно ли отчетливо видеть лица или номера проезжающих машин или важнее контролировать максимум территории, пусть и с потерей качества картинки? Приоритеты желательно расставить еще на этапе планирования.

И последний, но не менее важный вопрос - нужна ли мне постоянная связь с камерами или мне комфортнее будет просматривать записи по мере необходимости? В зависимости от ваших предпочтений камера может быть связана с вашим мобильным телефоном и отправлять уведомления в любое время дня и ночи.

- Большинство преступников проникают в частные дома через окна. Многолетний опыт свидетельствует, что оптимальным является комплект из 4-х камер, расположенных по каждой стороне дома, - отмечает эксперт.

Шаг 4. Выбираем камеру

Камеры отличаются по способу передачи сигнала, разрешению, характеристикам матрицы, углу обзора.

По способу передачи сигнала камера может быть аналоговой или ip.

- Аналоговые камеры дешевле, их цена в среднем от 2 до 4 тысяч рублей. Похожая ip-камера будет стоить уже 4 тысячи рублей и выше. Но функционал и качество картинки у ip-камеры выше, да и общий комплект оборудования обойдется примерно в такую же сумму, - говорит Александр Сергеев.

А вот на разрешении камеры эксперт экономить не советует – от него зависит, насколько детальным будет изображение.

- Оптимальным разрешением будет 5 мп для аналоговой камеры и 4 мп для цифровой, - отметил Александр Сергеев.

По углу обзора камеры подразделяются на широкоугольные и узкоугольные. Первые позволяют видеть больше. Вторые охватывают небольшие участки, но подробно прорисовывают детали. По мнению нашего эксперта, по периметру дачного участка достаточно широкоугольных камер, а вот узкие места, такие как дверь и окно, лучше охватить узкоугольной камерой.

Помимо камер в системе видеонаблюдения необходимы видеорегистраторы, которые осуществляют запись картинки. Перед покупкой обязательно уточните, на какое количество камер рассчитана выбранная модель.

Информация хранится либо на жестком диске, либо в облаке производителя оборудования. По мнению Александра Сергеева, облако является самым надежным способом хранения информации, но пользование им обходится недешево. В среднем, после окончания промопериода производители просят от 300 рублей за хранения записей с одной камеры в месяц.

Шаг 5 . Дополняем сигнализацией.

Александр Сергеев рекомендует дополнить систему видеонаблюдения сигнализацией. Видеокамеры совместно с охранной сигнализацией и датчиками пожара и протечки защитят от большинства неприятных неожиданностей.

- Часто вспоминаю один случай, - поделился Александр, - Мы только что установили противопожарные датчики в гараже строящегося дома. Система находилась в процессе отладки, но сработала в первую же ночь. Я сначала решил, что срабатывание ложное. Но оказалось, что датчики спасли дом от пожара. Брошенный окурок привел к возгоранию строительных материалов. Благодаря своевременному срабатыванию сигнализации огонь не успел повредить постройки.

В загородном доме устанавливаются датчики движения, разбития окна, открытия двери. А также температурные датчики и датчики задымления для предотвращения пожаров. Во влажных местах устанавливаются датчики протечки. По опыту Александра Сергеева тандем системы видеонаблюдения и сигнализации может успешно заменить «Умный дом». С помощью реле можно, например, легко настроить включение и выключение электроэнергии. Это делается с целью имитации присутствия хозяев.

Шаг 6. Контроль доступа.

С помощью домофона, кодового замка или электронного ключа можно легко контролировать передвижение людей по дому и участку. Чаще всего устанавливаются домофоны и электромагнитные замки. Домофон свободно может заменить одну из камер. Кроме того, им очень удобно пользоваться удаленно. Через приложение можно открыть дверь курьеру или гостям, приехавшим раньше. Александр Сергеев советует при установке комплекса систем безопасности выбрать единого производителя оборудования. Тогда все уведомления и все операции будут сосредоточены в одном приложении вашего смартфона. Это очень удобно.