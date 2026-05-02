«Пока вы в поезде, с вами ничего не случится»: машинист самарского метро Анна Ермакова — об особенностях работы, стереотипах и ритуалах перед поездкой

Анна Ермакова стала второй женщиной-машинистом в метро Самары Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Первое мая – день, когда принято говорить о труде и людях, которые каждый день делают нашу жизнь удобнее и безопаснее. Есть профессии, которые у всех на виду, но есть и такие, чья деятельность остается «за кадром», мы пользуемся плодами их труда почти не задумываясь, кто стоит за этим. Метро — один из самых привычных элементов городской жизни. Мы спешим на работу, учебу или важные встречи, не сомневаясь, что поезд вовремя доставит нас в нужную точку. И лишь немногие задумываются о человеке в кабине машиниста. Порой кажется, что поезд движется сам, будто это отлаженный механизм без участия людей. «КП-Самара» поговорила с машинистом электропоезда Анной Ермаковой и узнала о ее непростой работе.

«Первая смена прошла безупречно»

Анна Ермакова работает в депо Самарского метрополитена уже 17 лет, однако управлять мощным электропоездом начала сравнительно недавно — всего несколько месяцев назад. Несмотря на небольшой опыт именно в роли машиниста, за ее плечами годы работы в системе, которые стали прочной основой для новой ответственности. Анна — вторая женщина-машинист в Самарском метрополитене, и, по ее словам, она чувствует поддержку со стороны коллег. Мужской коллектив не только принял ее, но и охотно делится профессиональными знаниями, которые невозможно получить из одних лишь инструкций.

«Первая моя смена была очень гладкой. Первый круг меня сопровождал инструктор, а потом всю смену я отработала самостоятельно. Прошло все безупречно! Конечно, когда ты остаешься один и везешь на 140-тонной машине людей, то груз ответственности очень давит. Поезд везти не сложнее, чем автомобиль, сложность в нашей ответственности», – рассказывает Анна.

Работа машиниста требует постоянной концентрации и полной включенности в процесс, каждую секунду он должен быть начеку: прислушиваться к малейшим изменениям в звуках состава, следить за показаниями приборов и сигналами ламп, контролировать происходящее по камерам и наблюдать за пассажирами на платформах. Электропоезд движется в замкнутом пространстве тоннеля, где любая нештатная ситуация может развиваться стремительно. Именно машинист становится первым, кто принимает решения, от которых зависят безопасность и жизнь сотен людей.

«Машинист должен иметь самообладание и холодный рассудок, именно поэтому данная профессия может подойти не всем. Я всегда говорю, что электропоезд в метро – это самый безопасный вид транспорта. Пока вы находитесь в поезде, с вами ничего не случится. Все внештатные ситуации у нас отработаны на 100%, и в любом случае все пассажиры всегда будут в целости и сохранности».

«Зачем это они ходят»

Работа машиниста строится по четкому графику, смены бывают дневные и ночные. В дневную смену Анна начинает свой день рано: уже около восьми утра она приходит на работу, проходит обязательную медкомиссию и знакомится с необходимыми документами. После этого получает маршрут на день и отправляется на станцию «Юнгородок», где ее ждет прибывающий поезд. Здесь начинается важный этап подготовки, Анна буквально «прослушивает» состав.

«На слух я должна определить все звуки поезда, осмотреть сигнальные фонари, выслушать машиниста, который сдает поезд (выслушать замечания, узнать о неисправностях), и тогда могу приступать к работе».

Пожалуй, один из немногих моментов, когда пассажиры могут увидеть машиниста, – это обход вагонов на конечной станции. Многие замечали этот процесс, но не всегда понимают его значение. На самом деле такой обход – важная часть работы.

«Не раз слышала, как пассажиры говорят вслух: «Зачем это они ходят?». Пассажиры видят лишь малую часть вагона: сиденья, поручни и окна, а машинист – скрытое оборудование в вагонах. Он оценивает звуки, запахи, приборы, отсматривает вагоне на предмет забытых вещей. Если кто-то оставил вещи, то мы вызываем специальную службу, которая смотрит вещь детекторами, а потом забирает. Все забытые вещи, чаще всего это банковские карты, телефоны, зонтики, а зимой варежки, находятся на станции метро «Советская». Пассажир сможет обратиться в «бюро находок» и забрать свой забытый предмет».

В современном мире женщины все чаще выбирают профессии, которые раньше считались исключительно мужскими, и общество уже воспринимает это как норму. Однако стереотипы все еще дают о себе знать, далеко не каждый пассажир способен осознать, что многотонный электропоезд может уверенно вести хрупкая на первый взгляд девушка.

«Многие удивляются, в хорошем смысле. Бывают люди, которые не садятся в поезд, когда видят женщину в кабине. Со временем мы запоминаем постоянных пассажиров, и те, кто раньше опасался садиться в поезд, все-таки заходят в вагоны. Пожилые мужчины могут заглянуть в окно кабины, чтобы уточнить: «А не показалось ли мне, что за рулем находится дама». Такие ситуации забавляют».

«Мои гусенички»

Анну искренне вдохновляет ее работа. Ощущение, когда она ведет огромный электропоезд и каждое утро помогает людям добираться на работу, учебу и важные дела, придает ее профессии особый смысл. У нее есть и свои небольшие ритуалы перед поездкой: она может поговорить с поездом, погладить детали, внимательно осмотреть и даже с легкой улыбкой «попросить» о спокойном рейсе. Анна считает, что у каждого поезда есть свой характер, и относится к ним почти как к живым. Не случайно она ласково называет свои составы «гусеничками».

«Каждому машинисту хоть раз снился страшный сон, как он не может остановить поезд, жмет все приборы, а поезд не останавливается. Такое снилось каждому. Хорошо, что в жизни существует десятки способов, как предотвратить подобное».

Страхи пассажиров

Один из самых распространенных страхов пассажиров — застрять в тоннеле, однако в таких ситуациях нет повода для паники. У специалистов метрополитена существуют четко отработанные алгоритмы действий, позволяющие быстро и безопасно решить проблему. От пассажиров требуется главное – сохранять спокойствие и внимательно выполнять указания сотрудников.

Не менее тревожит людей и риск падения с платформы, но и здесь все продумано. Работники станции оперативно замечают человека на путях и сразу передают информацию машинисту:

«Машинист сделает все, чтобы пассажир остался в целостности и безопасности. Пользуйтесь нашим метро и наслаждайтесь поездками!», – отметила Анна.

