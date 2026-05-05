Изменения начнут действовать вечером 8 мая.

В субботу, 9 мая, в Самаре скорректируют работу общественного транспорта. Из-за проведения Дня Победы трамваи пустят в объезд, а некоторые автобусы отменят. Публикуем расписание общественного транспорта в Самаре на 9 мая 2026 года.

Расписание общественного транспорта в Самаре на 9 мая 2026 года: как будут ходить трамваи

С 16:00 до 23:00 5 мая и с 20:00 8 мая до 14:00 9 мая восемь трамвайных маршрутов изменят схемы движения. Изменения коснутся следующих направлений:

- Трамвай № 1 в прямом направлении будет двигаться от улицы Красноармейской по улице Арцыбушевской до улицы Полевой, далее – по улицам Мичурина, Клинической, Чернореченской, Тухачевского, а после по своему маршруту. В обратном направлении – от остановки «Автостанция «Аврора» по своему маршруту через улицу Красноармейскую до улицы Арцыбушевской.

- Трамвай № 3 начнет движение от улицы Арцыбушевской, далее проедет по улицам Красноармейской, Урицкого, Пензенской, Дачной, Тухачевского, после чего направится по своему маршруту. Обратно проедет от Юнгородка по своему маршруту через улицу Красноармейскую до улицы Арцыбушевской.

- Трамвай № 5 в прямом направлении поедет от Станции № 1 (ул. Тухачевского) через улицы Дачную, Пензенскую, Урицкого, Красноармейскую, Арцыбушевскую и далее по своему маршруту до Постникова оврага. Из-за ремонта трамвайной линии на улице Ново-Садовой трамвай будет ехать по временной схеме.

В обратном направлении трамвай начнет движение от Постникова оврага, проедет по своему маршруту до улицы Полевой, а затем пройдет через улицы Мичурина, Клиническую, Чернореченскую, Киевскую до улицы Тухачевского.

- Трамвай № 15 проедет от улицы Тухачевского по своему маршруту до улицы Красноармейской. В обратном направлении – от улицы Красноармейской через улицы Урицкого, Дачную, Пензенскую до улицы Тухачевского.

- Трамвай № 16 в прямом направлении проедет по своему маршруту до улицы Красноармейской. Обратно он поедет от улицы Красноармейской через улицы Арцыбушевскую, Полевую, Мичурина, Клиническую, Чернореченскую, Киевскую до улицы Тухачевского.

- Трамваи № 20, №20к поедут от улицы Фадеева, далее - по улицам Ново-Вокзальной, Ставропольской, Антонова-Овсеенко, Гаражной, 4-му проезду, Ново-Садовой, по проспекту Ленина, улицам Полевой, Арцыбушевской, Красноармейской, Урицкого, Пензенской, Дачной, Тухачевского.

Обратно стартуют с улицы Тухачевского, далее - по улицам Киевской, Чернореченской, Клинической, Мичурина, Полевой, проспекту Ленина, улицам Ново-Садовой, 4-му проезду, Гаражной, Антонова-Овсеенко, Ставропольской, Ново-Вокзальной, Фадеева.

- Трамвай № 22 начнет движение от остановки «15-й микрорайон», далее проедет по улицам Ташкентской, Ново-Садовой, Ново-Вокзальной, Ставропольской, Антонова-Овсеенко, Гаражной, 4-му проезду, Ново-Садовой, по проспекту Ленина, по улицам Полевой, Мичурина, Клинической, Чернореченской, Киевской/ул. Тухачевского (Станция № 1).

В обратном направлении – по улице Тухачевского (Станция № 1) / улице Киевской, Дачной, Пензенской, Урицкого, Красноармейской, Арцыбушевской, Полевой, по проспекту Ленина, улицам Ново-Садовой, 4-му проезду, Гаражной, Антонова-Овсеенко, Ставропольской, Ново-Вокзальной, Ново-Садовой, Ташкентской, до остановки «15-й микрорайон».

Расписание общественного транспорта в Самаре на 9 мая 2026 года: как будут ходить автобусы

У автобусов маршрутов №№ 3, 24, 34, 37, 90, 91, 226 изменятся трассы следования. Ознакомиться с ними можно на схемах, представленных администрацией Самары:

Изменения также коснутся автобуса № 11 «Губернский рынок – Станция метро «Алабинская». С 15:00 до 23:59 9 мая он ходить не будет.

