Как карта «СВОи» упрощает жизнь ветеранов боевых действий

Программа поддержки ветеранов боевых действий и их семей «Правокард» для владельцев карты «СВОи» отмечена Национальной банковской премией.

Для поддержки и повышения качества жизни защитников Отечества и членов их семей по инициативе Министерства обороны РФ два года назад в России начали выпускать электронные удостоверения ветеранов боевых действий “СВОи”. Помимо основной функции, они также выполняют роль социальной и банковской карт. В материале расскажем, чем полезно электронное удостоверение, как и где его можно оформить в Самарской области.

Три в одном

Первым в России выпускать многофункциональные карты для участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий начал банк ПСБ.

Карта «СВОи» — это прежде всего электронное удостоверение ветерана боевых действий, которое полностью заменяет бумажный аналог. Оно всегда под рукой, и его легко предъявить в нужный момент, где требуется подтверждение статуса.

Вместе с тем это социальная карта, на которую поступают положенные федеральные и региональные выплаты, довольствия и компенсации. По карте также доступны налоговые льготы, скидки на проезд в ряде регионов страны и бесплатное посещение ведущих музеев — Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Победы, парка «Патриот» и многих других.

Наконец, «СВОи» — это полноценный платёжный инструмент от ПСБ. Ей можно расплачиваться за товары и услуги, ЖКХ, мобильную связь и интернет, без комиссии пополнять и снимать наличные до 3 млн рублей в любых банкоматах России, а также совершать переводы до 50 млн рублей в месяц по номеру телефона (СБП) на свои счета в разных банках и до 100 000 рублей на счета других людей*. Дополнительно владельцы карт могут выбрать один из двух вариантов получения дохода: 6% годовых на остаток средств по счету либо кэшбек на покупки до 10%** при ежемесячных тратах от 10 тысяч рублей. Максимально можно вернуть 5000 рублей в месяц.

Учитывая разъездной характер работы военнослужащих, ПСБ предусмотрел возможность выпуска до четырех дополнительных карт для членов семьи. Они выдаются бесплатно и на тех же условиях, что и основная карта.

Поддержка рядом

Карта «СВОи» подключена к полезному сервису — программе поддержки от «Правокард». В рамках нее можно получить профессиональную помощь по множеству нефинансовых тем. Например, бесплатные консультации по правовым вопросам, по федеральным и региональным льготам, пособиям и процессу получения выплат.

В ПСБ уточнили, что специалисты сервиса также помогут в составлении декларации, оформлении налогового вычета, возврата НДФЛ, а также проконсультируют по вопросам здоровья, оформления инвалидности, окажут психологическую поддержку в сложных жизненных ситуациях.

Как получить карту «СВОи»

Оформить карту могут ветераны боевых действий, имеющие удостоверение от Минобороны России, МЧС, ФСИН, МВД, Росгвардии, СКР, ФТС.

В Самарской области, чтобы заказать многофункциональное удостоверение “СВОи”, можно обратиться в любой офис ПСБ в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани, или оставить заявку в интернет-банке или мобильном приложении, если заявитель уже является клиентом банка. Из документов понадобится паспорт, справка участника СВО либо удостоверение ветерана боевых действий, а также номер СНИЛС, если статус ветерана боевых действий присвоен Минобороны России.

* На свои счета — до 50 млн рублей в месяц. Лимит на один перевод — до 30 млн рублей. На счета других людей — до 100 000 рублей в месяц. Свыше — комиссия 0,5%, максимум — 1500 рублей. Лимит одного перевода — от 10 до 300 000 рублей.

**Для получения бонусов Клиенту необходимо сделать выбор между повышенным кешбэком и процентом на остаток. Повышенный кешбэк в категориях: ж/д и авиа билеты – 2%, АЗС -3% , аптеки -4%; оплата услуг связи – 10%, 1% - за остальные покупки. По условиям программы лояльности «Кешбэк» проценты за покупки и % на остаток начисляются в виде бонусных баллов, которые можно обменять на рубли (1 к 1) в любое время в мобильном приложении или интернет-банке ПСБ. Минимальная сумма баллов для конвертации — 500. Максимальная сумма - 5000 баллов в месяц при покупках по карте 10 000 руб. в мес.

