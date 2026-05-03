Самарчанка выжила после падения с восьмого этажа и ампутации ног. Теперь женщина рискует остаться без рук

В 2014 году самарский бухгалтер Надежда Панина мыла окна в бабушкиной квартире, поскользнулась на подоконнике и упала с восьмого этажа на бетонную дорогу. Она чудом выжила. Пять дней провела в коме, перенесла 23 операции, потом сепсис и ампутацию обеих ног. Сейчас женщина передвигается на коляске. Но год назад у нее начали неметь лицо и плечо, а затем отказали руки. Врачи год водили ее по кабинетам, пока шея неправильно не срослась. Операцию теперь делать поздно, а на реабилитацию ее не направляют. Корреспондент «КП-Самара» узнала подробности истории.

Роковое падение

«До 2014 года я жила вполне обычно. Работала бухгалтером, увлекалась фигурным катанием. Все изменил трагический случай. Я просто мыла окна в бабушкиной квартире на восьмом этаже. Стояла на подоконнике и в какой-то момент, видимо, поскользнулась и полетела вниз», - рассказывает Надежда.

Она каким-то чудом осталась жива, но получила тяжелые травмы - перелом челюсти, ребер. Сильнее всего пострадали ноги. В больнице имени Калинина врачи собирали ее по косточкам, ставили аппараты Елизарова.

«Медики были уверены, что я смогу ходить. Помню, травматолог-ортопед Андрей Маменков даже заставлял меня тренироваться. Поставит ходунки на середину палаты и говорит: иди. Он делал это из благих побуждений, но я кричала на весь этаж. Персонал шутил: если шум, значит, Панина ходить учится. До сих пор я очень благодарна этому врачу».

Надежда перенесла 23 операции. А через два года во время вмешательства в организм попала инфекция и начался сепсис. Снова жизнь молодой женщины повисла на волоске от смерти. Врачи спасли, но ценой стала ампутация обеих ног. После этого разрушилось все: работа, семья, быт. Но Надежда не сдалась. Она стала участвовать в конкурсах красоты и фестивалях для людей с инвалидностью, заботиться о животных. Но сейчас ей самой нужна помощь.

Как отказывали руки

«В августе прошлого года я приехала с моря, и у меня стала неметь левая сторона лица и левое плечо. Руку согнуть не могу, она не работает. Если напрягаю - начинается тремор».

Надежда обошла трех неврологов, ей сделали КТ. Отклонения нашли, но незначительные. Посоветовали идти к нейрохирургу и ортопеду.

«В декабре я пошла платно к этим специалистам, так как по записи ждать два с половиной месяца. У меня уже началась анемия правой и левой руки. Как-то раз проснулась утром и не чувствовала кистей. Даже совала руку в кипяток, чтобы хоть что-то почувствовать. Хирург сказал, что отклонения незначительные. Направил к нейрохирургу, сказал, что проблема, скорее всего, в шее. У меня уже сильно болела шея, невыносимо. Я не могла лежать на подушке, не могла спать. Ходила согнувшись. До сих пор так хожу, голову не поднимаю».

Нейрохирург посмотрел снимок КТ и сказал, что в позвоночнике костный мозг, сверху грыжа, которая давит. Срочно нужна операция, чтобы удалить позвонок и поставить имплант.

«Я сказала, что мне железо не подходит. Он удивился: «Почему вы считаете, что железо? Можно и не железо». Отправил к ортопеду. Дальше начались мои мытарства».

Талмуд справок и потерянное время

Надежда собрала все необходимые справки к концу февраля. Но тут выяснилось, что у нее пневмония. Она отлежала в 4-й городской больнице. Врач, который готовил женщину к операции, сказал, что ничего страшного, лечись, после выписки приезжай.

В марте Надежда приехала к нему с пакетом документов, снова заплатив за прием. Однако ортопед заявил, что КТ сделано полгода назад, нужно свежее.

Женщина обратилась в медицинский лучевой центр. Очередь на бесплатное КТ была на два-три месяца. Она прошла исследование платно. Ей сделали сразу КТ легких (контрольный снимок после пневмонии) и КТ шеи, записав все на один диск. Но на приеме у нейрохирурга врач открыл диск и увидел только легкие. Надежда отправилась домой ни с чем.

В четвертый раз она приехала к врачу уже на грани срыва.

«Вы понимаете, как тяжело на коляске искать транспорт, сопровождающего?» — спросила она.

Врач загрузил диск снова и через некоторое время выяснилось, что изображение шеи все-таки есть, просто оно не загрузилось в тот раз сразу из-за большого объема. Но в результате этого было упущено больше двух недель.

Шея срослась неправильно

Ортопед позвал заведующего, собрали консилиум. Врачи изучили все снимки и вынесли решение: шея уже срослась, операция не требуется, нужна только медицинская реабилитация. Когда Надежда спросила, где ее проходить, ей ответили: «В санаториях, реабилитационных центрах».

Выяснилось, что изначально, когда женщина впервые пришла к врачу, тот даже не сообщил ей, что у нее перелом шеи, и не назначил ношение шейного ортеза. В результате шея срослась сама, но неправильно. Повторно ломать ее медики отказались из-за рисков: у Надежды остеомиелит, любое вмешательство может привести к заражению.

«Теперь вот с такой шеей и с такими руками я живу», — говорит Надежда.

Отказ терапевта

Но это еще не все беды. Надежда обратилась к своему участковому терапевту с просьбой выдать направление на реабилитацию или хотя бы на госпитализацию в неврологическое отделение. Пусть поколют, покапают, может, станет легче. Однако врач попросила прийти в четверг, объяснив, что во вторник ей некогда. Соцработник Надежды пришел в четверг, но ему ответили: «Вы что думаете, это так быстро? Приезжайте 18 мая, я позвоню и узнаю, есть ли места».

Надежда возмущена: почему нельзя позвонить сейчас? Почему нельзя выписать направление, чтобы она сама могла встать в очередь, как делала это раньше? Но терапевт отказала.

Женщина объясняет, что, если ждать официальной очереди, пройдут месяцы. А у нее уже не только кисти, но и рука в локте не сгибается, началось онемение грудной клетки, немеет лицо. То есть еще немного, и Надежда просто не сможет себя обслуживать.

«Руки - это моя самостоятельность»

Надежда перечисляет, чего ей стоило собрать всю эту гору справок, МРТ, КТ. Все делалось платно, потому что по очереди ждать пришлось бы два-три месяца. Женщина спрашивает: неужели она зря прошла весь тот путь от падения с восьмого этажа до сегодняшнего дня? Все ее труды, все желание жить более-менее самостоятельной жизнью и этот «талмуд справок»?

Сейчас самарчанка находится между небом и землей. Состояние резко ухудшается, руки не работают. Но лечь в неврологию она не может, так как терапевт сказала, что там огромная очередь. Хотя один из врачей написал в карте, что ей положено лечение у невролога. К неврологу каждый день Надежда ходить, а в ее случае, ездить, не в силах. Для нее возможна только госпитализация.

«Пока я буду лежать в неврологии, как раз дойдет, может быть, и моя очередь на реабилитацию. Нужно что-то делать. Нужно спасать руки. Потому что руки - это мои ноги. Это моя полная жизнь и моя самостоятельность».

Сейчас Надежда просит, чтобы врачи наконец выписали направление на медицинскую реабилитацию или хотя бы на неврологическую госпитализацию. Она готова сама ехать, оплачивать дополнительное лечение. Но без официального направления она не может сдвинуться с места.

Человек, выживший после падения с восьмого этажа, комы, сепсиса, ампутации ног и десятка операций, сейчас борется за право просто одеться, застегнуть пуговицы и приготовить себе еду, чтобы элементарно не перебить посуду. Потому что не чувствует, держит ли она предмет или нет. И проигрывает не собственной слабости, а бюрократическим проволочкам.

