Колония коралла состоит из двух неравных фрагментов. Фото: музей Алабина

В Самаре ученые обнаружили редкую палеонтологическую находку при изучении геологических отложений Сокского месторождения горы Тип-Тяв. Там был найден ископаемый колониальный коралл, возраст которого составляет целых 300 млн лет. Теперь он будет находиться в музее им. П.В. Алабина. О происхождении и значении коралла – в материале «КП-Самара».

Две части одного целого

5 апреля 2026 года сотрудники отдела природы учреждения культуры приняли участие в полевом выезде Самарского палеонтологического общества. Он проходил в рамках 60-летия Дня геолога на Сокское месторождение на горе Тип-Тяв Сокольих гор. Ученые изучали отложения верхнего карбона (гжельский ярус) и смогли собрать геологические, а также палеонтологические образцы. Среди них гипс, разновидности кремня, конкреции, карбонатные породы, ихнофоссилии.

Новая находка из Сокского карьера значительно превышает экземпляры учреждения. Фото: музей Алабина

Но самой ценной и необычной находкой стала другая – ископаемый колониальный коралл сирингопора Syringopora sp. диаметром 57 см. Среди глыбовых завалов и осыпей карьера волонтер палеонтологического общества Татьяна Чулакова нашла очень крупный фрагмент коралла. А позже другой волонтер Женя Миляев обнаружил еще один большой фрагмент такого же коралла. В дальнейшем выяснилось, что оба фрагмента – единое целое.

Фрагмент крупной колонии ископаемого коралла решили перевезти в музей. Фото: музей Алабина

«Коралл из вымершей группы подкласса табуляты Tabulatoidea, отряда сирингопориды Syringoporida, вероятно, относится к виду мультитекопора [сирингопора] параллельная Multithecopora [Syringopora] parallela. Колония имеет кустистый облик, состоит из расположенных параллельно изолированных тонких цилиндрических кораллитов», – рассказали в музее Алабина.

Крупнее других

Найденная в Самаре на горе Тип-Тяв колония коралла состоит из двух неравных фрагментов и при их соединении ее размеры достигают 62х72 см. Давным-давно сирингопориды играли важную роль в образовании коралловых рифов древних морей палеозойской эры. В Самарской области такие кораллы встречаются в отложениях от середины девона, всего карбона и до ассельского яруса перми (387-295 млн л.н.). Отмечается, что это одни из крупнейших ископаемых кораллов.

Образец займет достойное место в фондовой палеонтологической коллекции. Фото: музей Алабина

«По имеющимся достоверным находкам в Самарской области, их колонии достигали 1 метра. Такого размера экземпляр был обнаружен 8 октября 2025 года в карьере «41 км» на горе Тип-Тяв. Собрать и сохранить образцы крупного размера не всегда представляется возможным. Из-за особенностей строения колонии сирингопор очень хрупкие и легко разрушаются, особенно при плохой сохранности», – объяснили в учреждении.

В фондах самарского музея есть крупный фрагмент с габаритами 15х21х27 см из центральной части массивной колонии, размером до 60 см в максимальной видимой части. Коралл был обнаружен у подножья скал левого борта Козьего оврага, на тропе подъема к карьеру на горе Верблюд в 2013 году. Габариты самого большого фрагмента колонии сирингопор составляют 21х43х49 см, его нашли на берегу Волги в районе горы Верблюд в Самарской Луке в 2016 году. Новая находка из Сокского карьера значительно превышает этот экземпляр.

Коралл ждет чистка, пропитка, консервация и склеивание. Фото: музей Алабина

Получится увидеть

Фрагмент крупной колонии ископаемого коралла решили перевезти в музей. 26 апреля усилиями семьи Чулаковых тяжелая, но ценная находка была вывезена из карьера. Подробностями того, как это происходило, поделилась в своем сообществе Татьяна:

«Забрали-таки кораллы! Со второй попытки, после ночевки в застрявшей машине. Погрузили на тачку, она, бедная, аж просела колесом, но, поскрипывая, помогла довезти окаменелость до места парковки».

Из-за особенностей строения колонии очень хрупкие и легко разрушаются. Фото: музей Алабина

27 апреля редкую палеонтологическую находку передали в музей Алабина. В дальнейшем сотрудникам учреждения предстоит сложная работа по камеральной обработке. Коралл ждет чистка, пропитка, консервация и склеивание. После этого образец займет достойное место в фондовой палеонтологической коллекции.

