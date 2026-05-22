В Самарской области создали методику экспресс-оценки качества дорожных битумов

Специалисты НИИ оценивают качество битумных материалов в лабораторных условиях, в том числе моделируют изменения их свойств, включая процесс старения. Фото предоставлено АО «Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке»

В этом году на пяти НПЗ, входящих в структуру компании «Роснефть», начали применять усовершенствованную методику экспресс-оценки качества дорожных битумов новых PG марок. Внедрение инновации в четыре раза сократило время оценки низкотемпературной устойчивости партии битума – до 8 часов, чем существенно повысило оперативность контроля качества выпускаемой продукции и производительность установок.

Экспресс-тест качества битумов

В условиях возросшего спроса на современные марки нефтепродуктов для улучшения качества федеральных, региональных и муниципальных дорог, в том числе в новых регионах России, для реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» специалисты Средневолжского научно-исследовательского института по нефтепереработке в короткие сроки разработали способ ускоренной оценки низкотемпературной устойчивости дорожных битумов.

Как отметил начальник отдела битумов и тяжелых продуктов института Александр Егоров, сотрудники НИИ модернизовали существующую технологию производства в соответствии с современными требованиями, на основе проведенных лабораторных исследований. Он подчеркнул, что итоговые характеристики материала напрямую зависят от нефтяной основы, а от используемого битума на 60% зависит качество дорожного полотна: «Нам удалось сократить время проверки соответствия качества продукции с 36 до 8 часов. Новая методика экспресс-оценки повысила эффективность контроля качества низкотемпературных свойств битума для соответствия заявленным стандартам и одновременно позволила увеличить объемы выпуска продукции».

Вдвое меньше дорожного ремонта

Битумы PG марок производят по модернизированной технологии в соответствии с усовершенствованными стандартами, учитывающими климатические условия эксплуатации дороги, а также транспортные нагрузки: интенсивность и состав движения. Новые стандарты кардинально изменили подходы к требованиям и методам испытаний битумных материалов.

«На основе имеющихся сырьевых компонентов на небольших опытных установках мы подобрали оптимальную рецептуру и режимы для дальнейшего производства в промышленных масштабах. В лабораторных условиях техники-технологи провели эксперименты, оценили качество полученных битумных материалов для разных регионов», – уточнил Александр Егоров.

Внедрение современной системы проектирования дорожного полотна, которая включает в себя экспресс-оценку качества битума для строительства дорог, направлена на повышение межремонтных сроков: с 3-5 лет до 7-12 лет. То есть инновационные разработки компании позволяют вдвое снизить объемы дорожных работ, а за счет уменьшения ремонта на объектах – расширить охват восстановительных процедур на магистралях страны. Эти выводы подтверждают опытные участки дорог, на которых эксперты регулярно проводят мониторинг изменения состояния дорожного полотна и появление дефектов.

Битум для регионов

Компания «Роснефть» несколько лет внедряет технологии производства различных марок битумов, которые разрабатываются специализированным институтом по битумным вяжущим, единственным в Роснефти в составе НИИ по нефтепереработке. Например, в прошлом году после опытно-промышленной апробации в Поволжье наладили выпуск усовершенствованного дорожного битума марки БНД 40/60, устойчивого к высокой температуре и повышенной транспортной нагрузке, что особенно важно для регионов России с большими перепадами суточных температур, а также в условиях постоянно возрастающих нагрузок на дорожную сеть.

При внедрении инновационных методик и модернизации производственных процессов компания заботится не только о повышении производительности продукции, но и об уменьшении воздействия на окружающую среду: специалисты уделяют огромное внимание экологичности производства.