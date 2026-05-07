Новый стадион в Тольятти, интервью Яковлева и номинации лучших игроков апреля: последние новости «Крыльев Советов» и «Акрона» на 7 мая 2026 года

Павел Морозов рассказал, когда в Тольятти построят новый стадион

В этом сезоне Российской премьер-лиги осталось всего два тура. В предпоследнем туре (29-ом) самарские «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Оренбургом», а тольяттинский «Акрон» примет «Ростов». Рассказываем последние новости команд Самарской области на 7 мая 2026 года.

У «Акрона» появится стадион

«Акрон» и «Крылья Советов» второй сезон делят «Солидарность Самара Арену». Уже очень давно ходят разговоры о постройке стадиона в Тольятти. 2 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в разговоре с «Чемпионатом» сообщил, что решение о строительстве было принято. Он отметил, что регион готов помочь «Акрону» в постройке собственной арены:

«Стратегическое решение, что стадион у «Акрона» будет, принято. Но экономика сейчас в целом в стране и регионе нацелена в первую очередь на инвестирование не в новые капитальные объекты, а на реконструкцию текущих. Это не позволяет сказать, какой будет срок этого решения. Однозначно стадион появится. У нас запланирована региональная мера поддержки. Инвестор и владелец компании «Акрон» принял это решение. Конечно, область поможет построить «Акрону» стадион».

Позже в интервью «РБ Спорт» владелец футбольного клуба «Акрон» Павел Морозов прокомментировал информацию о принятом решении по постройке стадиона. Он поделился, что сейчас «Акрон» тратит все ресурсы на другие цели, которые планирует завершить к 2027 году. Пока средств на постройку качественного современного стадиона просто нет, а строить что-то неосновательное владелец тольяттинской команды не намерен:

«Сейчас основные силы и деньги тратим на реконструкцию академии и футбольной базы. Планируем до конца 2027 года полностью закончить эти работы, и потом начнем думать о стадионе. Он будет 100%, просто чуть позже. Сейчас не самое лучшее время, есть определенные проблемы в экономике. Поэтому нет больших денег, чтобы построить хороший, качественный стадион, а что-то не основательное строить мы не хотим».

Владелец «Акрона» отметил, что тольяттинцы не откажутся от региональной помощи, а также поделился ориентировочными датами постройки стадиона:

«От помощи региона мы 100% отказываться не будем. Если область предложит какую-то помощь при строительстве, мы, конечно, согласимся. Если говорить реально о сроках, то ориентируемся на 2030-2032 годы. Наверное, плюс-минус тогда стадион будет построен».

Павел Морозов объяснил, что планируется полностью демонтировать стадион «Торпедо», который находится в аварийном состоянии, а на его месте строить новую арену. Также Морозов заявил, что «Акрону» приятно проводить игры в Самаре, но аудитория клуба находится в Тольятти, поэтому красно-черные заинтересованы играть в своем городе.

Дмитрий Яковлев стал гостем программы «Футбол России»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев в интервью на федеральном телеканале рассказал про прошедший год, трудности самарского клуба из-за долгов, задачи на конец сезона, агентские выплаты и многое другое.

Главной задачей «Крыльев» сейчас он назвал сохранение прописки в РПЛ без стыковых матчей. Также Дмитрий Яковлев признался, что у руководства клуба нет плана Б на случай вылета из Премьер-лиги, ведь все силы брошены на то, чтобы этого не произошло. Кроме этого, он поделился, что считает выбор в пользу Сергея Булатова оправданным, а также рассказал о трансферной политике самарского клуба и взаимоотношениях с «Акроном».

Лучшие в апреле

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников претендует на звание лучшего игрока апреля в РПЛ. В прошедшем месяце футболист принял участие в пяти играх и отметился тремя забитыми мячами.

Кроме этого, Сергей Бабкин и Амар Рахманович претендуют на лучший гол апреля в лиге. Сергей дальним ударом поразил ворота «Зенита», а Амар пяткой эффектно переправил мяч в сетку в игре с «Локомотивом»

Победители номинаций станут известны после трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.

Напомним, сейчас «Крылья Советов» идут на 11 месте в турнирной таблице РПЛ с 29 набранными очками. «Акрон» занимает 12 строчку с 27 очками в активе.