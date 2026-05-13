Происшествия13 мая 2026 8:54

Талантливую аспирантку зверски убили, изуродовав лицо отверткой. Спустя 15 лет тайна ее гибели остается нераскрытой

ИИ предложил три версии убийства самарской аспирантки Лидии Буслаевой
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Убийство аспирантки до сих пор вызывает массу вопросов.

Фото: из соцсетей.

В начале ноября 2011 года Самарскую область потрясла смерть 24-летней аспирантки ПГСГА. Лидию Буслаеву убили жестоко: неизвестный нанес ей более 96 ударов отверткой по лицу. Ужаса трагедии прибавлял тот факт, что на момент расправы Лида была беременна. Ее тело нашли неподалеку от поселка Новосемейкино. А уже в конце месяца оперативники задержали подозреваемого. Им оказался преподаватель и журналист Александр Игнашов, у которого были отношения с убитой. Под подозрения также попадали студенты из Африки, которые якобы могли расправиться с аспиранткой из мести, неизвестный серийный убийца и бомж. Но следователи эти подозрения отмели, а позднее сняли обвинения и с Игнашова. Уже почти 15 лет гибель аспирантки остается загадкой. «КП-Самара» решила узнать версии ИИ о случившемся.

Умница и красавица

В 2011 году Лидии Буслаевой было 24 года. К тому моменту она получила диплом и училась на втором курсе аспирантуры университета, совмещая учебу с работой переводчиком с немецкого языка в международном отделе. Недавно вернулась с учебы в Германии, писала диссертацию по немецкой литературе. Знакомые характеризовали ее как амбициозную девушку из хорошей семьи, любимицу родителей, очень работоспособную.

Сама Лида отзывалась о себе скромно. На личной в странице в соцсетях она описывала себя как «серую мышку», любящую путешествия, лингвистику и литературоведение. Были ли у нее какие-то проблемы и переживания? Ответить сложно. Но за пару месяцев до трагедии, в сентябре 2011 года, она опубликовала следующее: «В душе дождь, в глазах улыбка; в сердце боль, на лице покой; и никто не узнает, какая пытка, быть сейчас перед вами такой...».

Лидию характеризовали как умную, талантливую и добрую девушку.

Фото: из соцсетей.

Впрочем, на ноябрьских праздниках, которые Лида по традиции проводила у родителей в Чапаевске, она казалось обычной. Общалась, отдыхала, помогала по дому. А 6 ноября засобиралась обратно в Самару. Примерно в 13.30 она созвонилась с мамой, сообщила, что уже находится в областной столице. Но куда и с кем собирается, не сказала. Лида попала на камеры железнодорожного вокзала. Судя по записям, там ее встретил мужчина в черной куртке, но разобрать черты лица не удалось. С тех пор родители больше не слышали голоса дочери.

Родные пытались дозвониться до Лиды, но в трубке были только длинные тревожные гудки. А потом телефон вовсе оказался выключен. Перепуганные родители приехали в общежитие дочери на улице Блюхера, но там развели руками: Лида так и не появилась после выходных.

Обращение в полицию, обзвон больниц и моргов – страшно представить, что родители пережили за мучительные часы. Но самое ужасное ждало впереди: 8 ноября их пригласили на опознание.

«Что-то похожее на перину, белое»

Днем 8 ноября охранник радиоцентра проходил у озера неподалеку от поселка Новосемейкино. Ее внимание привлекла лежащая на земле женщина. Подойдя ближе, мужчина ужаснулся.

«8 ноября около 11 утра я решил обойти территорию. Обычно мы редко туда ходим, а тут как будто что-то потянуло пройтись там. Смотрю - на тропинке, приблизительно в 150 метрах от дороги, лежит что-то похожее на перину, белое. Подхожу поближе и не верю глазам. Это же девушка, лицом вниз лежит и видно - голова вся изуродована», - рассказывал охранник.

Тело погибшей нашли недалеко от проезжей части.

Фото: Из архива "КП".

С Лидой расправилась довольно жестоко: кто-то буквально забил ее отверткой – нанес 96 ударов. На ней были все украшения, пропала только сумочка с паспортом и мобильным телефоном. Рядом лежал пакет с продуктами, которые Лида, видимо, купила незадолго до смерти. При этом ее одежда была без следов крови.

Эксперты установили, что Лида умерла только утром 8 ноября. Что случилось – загадка, разгадать которую не получается до сих пор.

Зверская расправа над Лидой Буслаевой привела общественность в шок. Но еще большее удивление самарцев вызвало задержание первого подозреваемого. Им оказался известный в области человек, журналист, преподаватель Александр Игнашов.

Известный подозреваемый

29 ноября, около четырех часов вечера, главный редактор телекомпании «ДЛД» Александр Игнашов готовился к эфиру. Рабочую суету прервали сотрудники Следственного комитета. Войдя в офис, они рассказали суть задержания, а потом скрутили руки журналисту и вывели из здания телекомпании. А возмутившимся работникам студии объяснили: Александр Игнашов задержан по подозрению в убийстве Лидии Буслаевой. Коллеги позвонили супруге Игнашова Оксане, но к тому моменту у них в квартире уже шел обыск.

Знакомые Игнашова были шокированы. Утверждали: столь добрый, отзывчивый, приятный человек не мог пойти на такое зверское преступление. К тому же на тот момент он был болен – у него обнаружили рак лимфоузлов. Хотя с Лидой он действительно был знаком. Она писала кандидатскую, посвященную циклу программ «Самарские судьбы», сценаристом и ведущим которой он был. Часто приходила на канал, участвовала в одной из программ в качестве эксперта.

Знал Александр и о ее исчезновении – 7 ноября ему позвонили обеспокоенные родители Буслаевой. Игнашов наводил справки, помогая искать аспирантку. Почему же попал под подозрение? Оказалось, что последний вызов на телефоне Лиды был от него, а на его одежде нашли волокна с куртки убитой.

Сам Александр Игнашов от всех обвинений отрекся. В день убийства ходил на Кировский рынок, потом вернулся домой. А с Лидой, как он утверждал, отношения были чисто рабочие. Позднее выяснился интересный факт: Буслаева была беременна, и экспертиза показала, что отцом ребенка был именно Игнашов.

Впрочем, улик против него так и не появилось. Спустя время все подозрения с журналиста были сняты.

Убийство из мести

Несмотря на то, что главным подозреваемым был Игнашов, ходили и другие версии убийства Буслаевой. Работники «ДЛД» выяснили, что Лида в феврале 2011 года выступала в качестве переводчицы по другому громкому уголовному делу. Двоих студентов ПГСГА из Нигерии обвиняли в изнасиловании. Тогда они получили по четыре года колонии.

На суде Буслаева дала подсудимым отрицательную характеристику. После ее убийства пошли слухи, что она получала угрозы и даже якобы сменила место жительства. Сами нигерийцы утверждали, что претензий к Лиде не имели: человек просто выполнял свою работу.

Но и силовики, и суд сошлись во мнении, что иностранцы никак не причастны к зверской расправе над аспиранткой.

Бомж или серийный убийца?

Местные предполагали, что на Лиду Буслаеву мог напасть бомж, бродивший неподалеку.

«В заброшенном собачнике неподалеку я видел мужчину лет 50. Он сказал, что ночует здесь три дня, так как заболел на рыбалке и не может идти домой. На вид типичный бомж, спал на старых шубах. Но когда мы еще раз туда пошли с полицией, его уже не было», - рассказывал «Комсомолке» охранник радиоцентра.

Ходили слухи и о маньяке, который орудует в окрестностях Новосемейкино. За полтора года до убийства Буслаевой за кладбищем нашли убитой 34-летнюю Галину Никитину, мать троих детей. По словам сельчан, женщину больше 60 раз ударили острым предметом по голове. Но в СК сообщили, что эти два преступления никак не связаны – почерк разный. Галину изнасиловали, задушили и изуродовали все тело, а Лидии нанесли множественные ранения в голову, в частности, в лицо.

Кто и почему убил Лидию Буслаеву: версии ИИ

ИИ предложил свои версии убийства аспирантки. Основная заключается в том, что в расправе все-таки виновен близкий человек, знавший Лиду. Причем убийцей мог быть как мужчина, так и женщина.

Версия 1. Уничтожение личности

96 ударов в лицо — это не просто убийство, это уничтожение личности жертвы. Такое количество ранений говорит о состоянии аффекта, ненависти или попытке обезобразить жертву, сделать неузнаваемой. Мотивом может выступать ревность или зависть. Убийцей мог быть не только любовник, но и женщина. Статистика говорит, что множественные удары в лицо чаще наносят убийцы-женщины на почве ревности. Мужчины чаще душат или используют одно сильное ранение.

Версия 2. Случайный психопат

Буслаева приехала с вокзала. Могла сесть в попутку, где ей попался водитель с психическими отклонениями. Увидев, что она беременна или после отказа в интиме, он мог нанести удары в голову первым, что попалось. Отвертка – распространенный инструмент, который есть в любой машине.

Версия 3. Основная

Наиболее вероятный сценарий, по версии ИИ, – Лида знала убийцу. Это мог быть мужчина, которого она отвергла и который узнал о беременности от другого. Судя по тому, что на одежде жертвы не было следов крови, ее убили в другом месте: в машине или квартире. И, вероятнее всего, убийство было спланированным.

За прошедшие годы дело об убийстве Лиды Буслаевой пытались реанимировать еще несколько раз. Но ответы так и не найдены, а кровавая расправа над талантливой аспиранткой остается одним из самых громких и загадочных преступлений Самарской области.