«Лед прогибался как тончайший металлический лист»: руководитель строительства «Дороги жизни» Борис Якубовский жил и работал в Самаре

Борис Якубовский руководил строительством «Дороги жизни» – ледовой трассы через Ладогу / Фото: предоставлено Музеем СамГТУ

Самарские школьники три раза в год приходят с цветами к дому № 218 на улице Молодогвардейской: 27 января – в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 8 сентября – в День памяти жертв блокады Ленинграда и 15 мая – в день рождения Бориса Якубовского, руководителя строительства «Дороги жизни» – ледовой трассы через Ладогу. Ленинградцы называли его ангелом-спасителем, ведь он соорудил дорогу, спасшую многих из них. В этом году исполнилось 115 лет со дня рождения легендарного военного инженера. О судьбе этого удивительного человека и о том, что связывало его с Самарой, расскажем в нашем материале.

Пятый год учащиеся самарских школ № 81 и 90 возлагают цветы у мемориальной доски в честь Бориса Якубовского / Фото: из архива Эдуарда Марчика

Сквозь кольцо блокады

Борис Якубовский родился в Днепропетровске 15 мая 1911 года. Впервые приехал в Самару в 1929 году после окончания строительного отделения Луганской профтехшколы путей сообщения. Здесь он начал работать техником службы пути. Вскоре поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1934-м с отличием окончил факультет инженерных сооружений.

В 1940 году молодой инженер поступил на службу в дорожные войска Советской Армии. Занимался строительством и восстановлением автодорог и мостов. Участвовал в советско-финской войне. Начало Великой Отечественной войны застало его на Ленинградском фронте.

Летом 1941 года перед командующим группой армий «Север» фельдмаршалом Вильгельмом фон Леебом была поставлена задача блокировать Ленинград и с помощью голода, бомбежек и артиллерийских обстрелов уничтожить жителей. 27 августа германские войска прервали железнодорожное сообщение с Ленинградом, а уже 8 сентября захватили Шлиссельбург. Северная столица оказалась отрезанной с суши от остальной страны. Снабжать Ленинград можно было только по воздуху и по воде.

С сентября по декабрь 1941 года в блокадный город на самолетах доставили чуть более пяти тысяч тонн продовольствия, что было недостаточно для трех миллионов жителей.

Водный путь пролегал по Ладожскому озеру – к незахваченному противником восточному берегу. На юго-западном побережье, которое удерживали наши войска, были расположены реконструированные причалы действовавшей ранее Ладожской военной флотилии и Северо-Западного пароходства. Во время блокады к ним добавили изготовленные на ленинградских заводах 118 металлических самоходных барж-тендеров, а суда флотилии и пароходства отремонтировали.

В результате огромных усилий за осеннюю навигацию 1941 года в Ленинград доставили 60 тысяч тонн грузов, в основном продукты питания. В начале ноября ледостав прервал движение судов. Надвигался голод. Нужно было срочно наладить транспортный путь по льду Ладожского озера.

Санный обоз с продовольствием на Дороге жизни / Фото: предоставлено Музеем СамГТУ

Дорога на грани жизни

Будущая «Дорога жизни» получила официальное название «Военная автомобильная дорога 101», а в 1942 году ее номер изменили на «102». Строительство этой трассы поручили возглавить Борису Якубовскому – военному инженеру, начальнику дорожного отделения автодорожного отдела штаба Ленинградского фронта.

Борису Якубовскому доверили строительство такой сложной трассы, потому что он был талантливым инженером и геодезистом / Фото: предоставлено Музеем СамГТУ

Как рассказал зампредседателя самарской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Эдуард Марчик, с 13 сентября, пока еще было тепло, ходили баржи, а уже 13-16 ноября попытались пройти по льду.

«Когда со своими военными товарищами Якубовский поехал на место, обнаружили, что лед не замерз. Ладога – самое большое озеро в Европе, как огромное море. Страшный ветер превращал прибрежные воды в торосы. Каждый день бригада Якубовского выходила на разведку и смотрела, как устанавливается ледостав. И уже первая машина, в которой были Борис Васильевич и генерал Лагунов, проехала по льду 19 ноября», – поделился Эдуард Марчик.

Такими мостками на ледовой дороге перекрывали трещины и разводья / Фото: предоставлено Музеем СамГТУ.

Под руководством Бориса Якубовского в кратчайшие сроки силами трех строительных батальонов обустроили по льду Ладоги двухполосную дорогу протяженностью 30 км и шириной около 10 метров, с двусторонним движением. На ледовой трассе удалось в экстремальных условиях создать целую инфраструктуру и свод правил безопасного перемещения. Например, через каждые 200 метров водители видели днем дорожные знаки, а ночью – маячные фонари. Через полыньи, периодически возникавшие на льду, устанавливали деревянные мостики.

На Ладожской ледовой трассе часто машины работали ночью, когда было меньше авианалетов / Фото: предоставлено Музеем СамГТУ

По маршруту движения стояли регулировщики – как правило, молодые женщины, были сооружены пункты обогрева и места для оказания первой медицинской помощи. Дорогу обслуживало не менее 300 человек, не считая водителей и охрану. Солдаты предупреждали шоферов о промоинах, показывали им обходной путь. Дорога работала круглосуточно, часто машины шли ночью, когда было меньше авианалетов.

На Дороге жизни по маршруту движения стояли регулировщики / Фото: предоставлено Музеем СамГТУ

«На всем протяжении дороги ее бомбили и обстреливали из пулеметов около трех десятков вражеских самолетов. Поскольку линия фронта проходила в 15-20 километрах от трассы, то удары авиации подкрепляли огнем дальнобойной артиллерии, – рассказал Эдуард Марчик. – Для обороны военно-автомобильной дороги на льду оборудовали две защитные полосы с дзотами и снежными окопами. На каждом километре трассы попарно установили зенитные пулеметы, через три километра – малокалиберные зенитные орудия. Небо над трассой защищали шесть истребительных авиаполков, которые с ноября 1941 года по апрель 1942-го приняли участие в 143 воздушных боях».

Ехали по белым струйкам трещин

В книге «На Дороге жизни», написанной Борисом Якубовским, он так вспоминал начало работы этого спасительного пути: «21 ноября 1941 года около 11 часов утра меня разыскали где-то на работах и сообщили, что приехал генерал Ф. Н. Лагунов. Я поспешил в Коккорево и вскоре у берега на льду озера увидел машину Лагунова. Я его информировал, что машины нельзя пропускать по крайней мере еще 2-3 дня. Мои доводы, однако, не убедили генерала. В те дни и часы положение с продовольствием в Ленинграде стало столь критическим, что генералу, отвечавшему за снабжение города и фронта, думать о своей личной безопасности не приходилось. «Хорошо, – согласился я наконец, – только садитесь в мою машину». Первые восемь километров машина шла легко и свободно. Приближалась банка Астречье. В прозрачном и гладком как стекло льду отражалось дно озера, поэтому он казался черным. Я попросил открыть в машине все дверцы настежь: если начнем проваливаться, так хоть на несколько мгновений машина задержится, повиснув на дверцах, может быть, успеем выпрыгнуть... Лед прогибался как тончайший металлический лист, а от него веером ползли белые струйки трещин.

«Швалов, только не останавливайся! Давай, давай потихоньку», – почти молил я шофера.

Дальше ехали спокойно. В одном месте застряли в торосе, и «генералитету» пришлось толкать машину. В Кобону приехали еще засветло. Генерал Лагунов ушел к телефону, чтобы сообщить Военному совету об открытии автомобильного движения по льду Ладожского озера».

Утром 22 ноября на обратном пути в Коккорево у банки Астречье Якубовский увидел первую колонну автомашин, идущих в Кобону за продуктами. Шесть десятков полуторок 389-го отдельного автотранспортного батальона капитана Порчунова выехали с западного, ленинградского берега на лед озера. Видимость была плохой, снег еще не лег как следует, и чернота льда казалась водителям открытой водой. Многие из них были ослаблены начавшимся в городе голодом.

Штабеля продовольствия в районе Кобоны / Фото: предоставлено Музеем СамГТУ

Дистанция между грузовиками не превышала 25 метров. Самое опасное место было в районе фарватера, по которому летом суда шли из озера в Неву. Молодой лед здесь трещал и гнулся под колесами. Моторы перегревались, работая на полную мощь, и машины, буксуя, еле ползли – но ни тормозить, ни останавливаться было нельзя.

Машины, буксуя, еле ползли – но ни тормозить, ни останавливаться было нельзя / Фото: предоставлено Музеем СамГТУ

Чтобы машины не провалились под лед, их полностью не нагружали, сняв все лишнее и демонтировав даже кабины. Но, несмотря на предосторожности, не все доехали до пункта назначения.

Из-за тяжелейших погодных условий колонна преодолела маршрут за сутки. День ушел на погрузку, и вечером грузовики выехали в обратный путь, доставив 24 ноября в блокадный Ленинград 33 тонны грузов, в первую очередь продовольствие.

Привезли не хлеб, а жизнь

Когда заработала «Дорога жизни», спасшая тысячи людей от голодной смерти, нормы продовольствия в осажденном городе снизили до трагических 250 г хлеба в сутки для рабочих и 125 г для остальных. Солдаты на передовой получали по 500 г хлеба.

Благодаря восстановленному снабжению 25 декабря смогли увеличить выдачу хлеба для рабочих до 350 г в сутки, а для остальных – до 200 г. Опасность голодной смерти ленинградцев миновала. Жители и воины города говорили: «Вы привезли нам по ледовой дороге не хлеб, а жизнь». С той поры за ледяной дорогой закрепилось название «Дорога жизни».

Пропуск на право проезда по военно-автомобильным дорогам, 1941 год / Фото: предоставлено Музеем СамГТУ

Машины везли не только мешки с мукой, снабжая Ленинград, Кронштадт, Ораниенбаумский плацдарм, войска Ленинградского фронта и Балтийский флот. Обратным рейсом доставляли военную продукцию, которую продолжали выпускать ленинградские заводы в условиях блокады: минометы, артиллерийские орудия и даже танки.

На Ладожском тракте работали около четырех тысяч автомобилей. За две блокадные зимы «полуторки» (ГАЗ-АА) и «трехтонки» (ЗИС-5) перевезли по хрупкому льду более 1 млн тонн грузов и эвакуировали около 1,5 млн человек. «Дорога жизни» действовала до 1944 года, помогая снабжать город, благодаря чему он выстоял и победил.

Строитель, профессор и ученый

Борис Якубовский в годы Великой Отечественной войны служил также на Западном и 3-м Белорусском фронтах. Восстанавливал мосты во время освобождения Смоленска, Курска, Минска, Вильнюса, Каунаса. Под его руководством были построены мосты через Днепр, Березину, Западную Двину, Неман и другие реки. Он награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».

Практическая работа в дорожных войсках отразилась в его книгах «Применение предварительно напряженного железобетона в мостах» и «Индустриальное строительство бетонных и железобетонных мостов и труб», опубликованных в 1950-е годы.

После войны Борис Якубовский работал на крупных стройках страны, отражая практический опыт в своих книгах / Фото: предоставлено Музеем СамГТУ

В это время Борис Якубовский начал работать в сфере гидротехнического строительства. В 1952-м стал главным инженером Управления строительства оросительных сооружений Волго-Дона, а после объединения ведомства с Управлением строительства Цимлянского гидроузла занял пост заместителя главного инженера.

В 1953 году перевелся в «Куйбышевгидрострой», где работал заместителем главного инженера Правобережного строительно-монтажного управления. Опыт этой работы лег в основу его книги «Применение предварительно напряженных конструкций при строительстве Волжской гидроэлектростанции им. Ленина».

За свою жизнь легендарный создатель «Дороги жизни» руководил работами по строительству и восстановлению около 50 сооружений, в том числе 22 крупных мостов.

Борис Якубовский посвятил свои книги Дороге жизни и строительству железобетонных сооружений. Фото: Татьяна ПЕТУНИНА.

В 1956 году он перешел на работу в Куйбышевский инженерно-строительный институт, где занял пост заместителя директора по научной работе, а затем возглавил кафедру железобетонных конструкций. Позже стал одним из авторов учебника «Железобетонные и бетонные конструкции» и учебного пособия «Испытание железобетонных конструкций и сооружений». За внедрение в промышленное строительство экспериментальных несущих железобетонных конструкций профессор Якубовский получил премию Совета министров СССР.

Много лет Борис Якубовский был профессором Куйбышевского инженерно-строительного института / Фото: предоставлено Музеем СамГТУ

Памяти «ангела-спасителя»

Борис Якубовский прожил в доме № 218 на улице Молодогвардейской почти 30 лет – с 1960 по 1989 год (до самой смерти). В 2021 году на фасаде дома установили мемориальную доску, посвященную его памяти. На бронзовом барельефе заслуженный художник России Иван Мельников запечатлел Ладожский путь — как главный подвиг, невероятное чудо, сотворенное инженером 3-го ранга Якубовским вместе со своими однополчанами вопреки всему во имя жизни.

На бронзовом барельефе художник Иван Мельников запечатлел самого Якубовского и созданный им Ладожский путь спасения / Фото: из архива Эдуарда Марчика

Памятный знак открыли 22 ноября, в тот самый день, когда ровно 80 лет назад по Дороге жизни в 1941-м прошла первая автоколонна с продовольствием в осажденный Ленинград. Инициатором появления мемориала стал переживший блокаду Эдуард Марчик:

«Когда впервые услышал о Борисе Васильевиче и узнал его биографию, я был поражен и восхищен масштабом его личности. Кавалер шести орденов, прошел военными дорогами трех компаний: советско-финской, Великой Отечественной и советско-японской войн. Руководил грандиозными стройками нашей Родины – Цимлянским гидроузлом, Волжской ГЭС. Был профессором Куйбышевского инженерно-строительного института, где читал лекции, создал целую научную школу и даже преподавал в Китае. Был путешественником, фотографировал, побывал в 35 странах мира. Невозможно перечислить его достижения, но для нас, самарских блокадников, знаковая его роль – это роль нашего ангела-спасителя. Борис Васильевич соорудил Дорогу жизни, которая создавалась в невероятно трудных условиях и спасла многих из нас».

Эдуард Марчик на Уроках мужества в самарских школах рассказывает о судьбе Бориса Якубовского, Дороге жизни и блокаде Ленинграда.

На момент создания городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» в 1991 году в Самаре жили 1 300 блокадников, сейчас их осталось 68.

