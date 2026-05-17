Искали с собаками и беспилотниками: в Самарской области нашли заблудившихся в лесу 82-летнего пенсионера с внуком

Пожилого самарца с внуком искали с 16 мая. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самарской области завершились поиски 82-летнего пенсионера с 4-летним внуком, которые пропали 16 мая 2026 года. Их благополучно нашли. Оба живы. Подробнее — в материале «КП-Самара».

Уехали за город и пропали

В субботу, 16 мая 2026 года, пожилой мужчина вместе с внуком уехал из дома в Советском районе Самары. Они сели в бежевый Lada Largus и поехали в сторону села Новый Буян Красноярского района. Домой они в тот день так и не вернулись. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к полицейским и волонтерам. Ориентировки с приметами деда и внука разослали по всей области и по местным пабликам. Вскоре от людей стала поступать информация о передвижении пропавших.

В соцсетях очевидцы написали, что видели пожилого мужчину и мальчика в селе Красный Яр. Дед покупал в одном из магазинов мороженое для внука. Потом их заметили в селе Новый Буян, где Largus покружил вокруг одного из домов и уехал в неизвестном направлении.

Полицейским удалось установить связь с пропавшим пенсионером. Он отвечал на звонки, но был дезориентирован. Не мог сказать, где находится. Сотрудники правоохранительных органов предположили, что дед с внуком заблудились в лесу вблизи села Новый Буян.

«На розыск пропавших ориентировали личный состав полиции Самары и Красноярского района, в том числе задействовали опытных кинологов со служебными собаками. Активное участие в поисках приняли волонтеры и местные жители», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Примерный маршрут передвижения пенсионера с внуком. Фото: Яндекс. Карты.

Заплутали в лесу

Полицейские провели большую работу, чтобы разыскать мужчину и мальчика. Они проверили записи с камер видеонаблюдения на предполагаемом пути их перемещения и даже задействовали беспилотники. Дополнительные сведения удалось собрать благодаря опубликованной в СМИ и новостных пабликах информации.

Около 17 часов 17 мая 2026 года в ДПСО «ЛизаАлерт» сообщили о приостановке поисков. Пропавших благополучно нашли. К счастью, с ними все в порядке. В облглавке позже уточнили, что пенсионер и его внук действительно заблудились в лесу. Их обнаружили неподалеку от села Михайловка. Это примерно в 10,5 км от Нового Буяна. Как они там оказались, почему мужчина не смог вернуться домой, пока точно неизвестно.

«В настоящее время жизни и здоровью мужчины и его внука ничего не угрожает», - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полиция и ДПСО «ЛизаАлерт» благодарят всех, кто принял участие в поисках пропавших.

