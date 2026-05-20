Не ошибка, а новое требование: в Минтрансе объяснили нанесение разметки поверх разбитой дороги в Самарской области

В Самарской области новая дорожная разметка вызвала бурное обсуждение среди автомобилистов и местных жителей. На участке трассы Тольятти — Димитровград в районе села Узюково рабочие нанесли свежие линии прямо поверх разбитого асфальта и многочисленных ям. Люди недоумевают: почему вместо долгожданного ремонта дорога получила лишь обновленную разметку? Чтобы разобраться в ситуации, редакция «КП-Самара» направила официальный запрос в региональное министерство транспорта и автодорог.

Появилась за одну ночь

По словам жителей села Узюково Ставропольского района, ремонта этой дороги они ждут уже не первый год. Участок трассы давно считается проблемным: водители регулярно жалуются на глубокие ямы, неровности и разбитый асфальт. Местные жители неоднократно обращались с просьбами привести дорогу в порядок, однако вместо капитального ремонта здесь появилась лишь свежая разметка, нанесенная прямо поверх выбоин. Эта информация появилась в канале «Воронцова вещает». Такое решение вызвало у людей недоумение и даже смех.

«Это, конечно, очень странно нарисовать разметку на раздолбанной дороге. Разметки на участке не было минимум последние 15 лет, но зато быстро появилась за одну ночь», – пишут местные жители в соцсетях.

Ремонт планируется на 2027 год

Редакция «КП-Самара» направила официальный запрос в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и получила ответы на вопросы жителей.

По данным ведомства, разметку на участке нанесли 17 мая 2026 года в рамках работ по госконтракту на выполнение работ по содержанию автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, расположенных в северной части Самарской области. Подрядчиком выступает АО «АСАДО».

«Нанесение горизонтальной разметки на указанной дороге, имеющей ширину менее шести метров, стало обязательным требованием из-за прохождения по рассматриваемой дороге маршрута школьного автобуса. В предыдущие годы указанного требования в ГОСТ не содержалось и горизонтальная разметка на автодороге «Тольятти – Димитровград» – Узюково не наносилась», – рассказали в министерстве.

А как обстоят дела с полноценным ремонтом проблемного участка? На этот вопрос «Комсомолка» также получила ответ. В Минтрансе Самарской области сообщили, что сейчас по заказу ведомства проводятся инженерные изыскания, а также подготовка проектной и рабочей документации для капитального ремонта участка дороги «Тольятти — Димитровград» в районе села Узюково. При этом реализацию самого проекта планируют начать в 2027 году, при условии наличия необходимого финансирования.

