«Папа, давай заберем их»: в Самарской области отец с сыном спасли утят-сирот посреди трассы

Утята будут жить на подворье. Фото: предоставлено "Комсомолке".

В Самарской области утка-мать попала под машину прямо на глазах у прохожих. Люди ехали и шли мимо, видели маленьких утят, оставшихся сиротами, но спешили по своим делам. В этой истории все могло кончиться плохо. Но в одной из машин, которая остановилась, ехали отец с сыном. Мальчик сказал папе: «Давай заберем их! Давай что-нибудь придумаем!» Мужчина не проехал мимо, утята выжили. Подробности трагичной истории со счастливым концом - в материале «КП-Самара».

Не проехали мимо

Потаповское подворье в деревне Потаповка, что 50 км от Самары, это небольшое фермерское хозяйство, где живут улитки, птицы, кролики и другие обитатели дикой и не очень фауны. На прошлых выходных сюда позвонил мужчина. Он спросил, можно ли привезти утят. Их маму-утку сбила машина прямо на трассе.

Женщина уже не первый раз спасает диких уток. Фото: предоставлено "Комсомолке".

«Отец с сыном ехали из Усть-Кинельского, когда на их глазах другая машина переехала утку-маму, которая переводила утят через дорогу. Утка погибла, а утята стали толпиться вокруг ее. Мимо неслись машины, но никто не останавливался. Но ребенок в слезах закричал: «Папа, может, давай что-нибудь придумаем, заберем их?», - рассказывает хозяйка подворья Наталья Сом.

Отец, видя слезы сына, не стал спорить. Он развернул машину, вместе они собрали утят в коробку и привезли пищащее семейство к Наталье. Сейчас у нее на ферме прибавление в виде пяти малышей.

Наталья - хозяйка Потаповского подворья и улиточной фермы. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Утки – птицы вольные

Наталья - не профессиональный орнитолог, но добрая и отзывчивая душа. На ее подворье уже живут 22 дикие утки. Поэтому женщина знает, что делать с такими малышами.

«Я им яйцо вареное давала и пшено запарила. Нормально кушают, восстанавливаются, купаются».

Утята будут жить на подворье. У Натальи есть пруд, птицы – вольные, летают туда-сюда, прилетают во двор и улетают по своим птичьим делам. Для них она даже построила плавающий домик на воде.

Наталья построила плавучий дом для уток. Фото: предоставлено "Комсомолке".

Женщина уже не первый раз спасает диких уток. Позапрошлым летом на Московском шоссе в Самаре погибла еще одна утка-мама, а восемь утят привезла к ней неравнодушная женщина. О той истории «Комсомольская правда» тоже писала.

«Спасенные утята до сих пор живут у нас, в этом самом домике. Мы стараемся создать для них комфортные условия. Более того, утята уже выросли и вывели своих птенцов у нас в подворье».

«Люди, не бойтесь делать добро»

Наталья так и не узнала имени мужчины, который привез утят. Но очень хотела бы его поблагодарить.

«Я не знаю имен этих героев, но уверена: они увидят статью. Хочу сказать огромное спасибо отцу за то, что поддержал сына в его добром порыве. За то, что своим примером показал, что чужих детей не бывает. Вы отложили все дела и пришли на помощь. Низкий вам поклон. Люди, не бойтесь делать добро! Все в жизни возвращается. Возможно, когда-то и вам кто-то протянет руку помощи».

Это прошлогодние утята, которых спасли с Московского шоссе. Фото: предоставлено "Комсомолке".

Кстати, в этом году Потаповское подворье из Самарской области стало призером конкурса «Маршрут построен» от «Комсомольской правды» в номинации «Агротуризм».

Зачем утки хотят по дорогам

У обывателя возникает резонный вопрос: если утки живут на берегу водоема, где они питаются, каким образом они оказываются вдалеке от воды и уж тем более на трассе? С этим вопросом корреспондент «КП-Самара» обратилась к зоологу, кандидату биологических наук Александру Кузовенко.

«Человек наступает на окружающую среду. Часть окружающей среды уходит дальше от человека, а другая часть, будь то растения или животные, приспосабливается к жизни рядом с ним. Те самые утки, про которых идет речь, очень неплохо приспособились к нашим условиям. Недаром кряква когда-то была одомашнена человеком и достаточно легко живет рядом с нами».

Наталья так и не узнала имени мужчины, который привез утят. Но очень хотела бы его поблагодарить. Фото: предоставлено "Комсомолке".

Все водоемы в городской черте, в любом населенном пункте и его окрестностях прекрасно подходят для того, чтобы утки здесь жили, гнездились и выводили потомство. Но в городах пространство разделено дорогами. И утка, которая выбрала для гнезда участок вдали от воды (потому что он показался ей наиболее подходящим), после вылупления птенцов ведет их к водоему. Именно в этот момент их можно увидеть переходящими дорогу.

«Что можно сделать в этом случае? Не мешать им переходить дорогу. Автомобилистам стоит остановиться, чтобы движение ненадолго встало, пока утка переводит утят. А вот ловить утку, отнимать у нее утят - такие попытки часто заканчиваются плачевно. Если долго ловить утку, она улетает, бросает утят, и они гибнут. Поэтому лучше дать утке проявить свою биологическую свободу и дойти до того водоема».

Кстати, кряквы выводят потомство в самых разных местах. Они могут гнездиться практически на голой земле, а могут и в дуплах деревьев на высоте 3-4 метров. Потом утята «планируют» из дупла на землю и следуют за матерью. Экологический диапазон у кряквы широкий. Поэтому она заселяет и естественные биотопы, и города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

