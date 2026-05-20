Картина, вписанная в наличник: в Самаре появилось новое арт-пространство для креативных фото

Новое арт-пространство появилось на ул. Самарской Фото: Алена ПРОВКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Представьте, большой кит плещется в волнах Жигулевского моря прямо возле тольяттинского маяка. Яркие лучи закатного солнца бликами ложатся на водную гладь, а где-то вдалеке виднеется небольшой парусник. Приятно, правда? В Самаре уникальная картина с этим сюжетом, вписанная в наличник, появилась во дворе по улице Самарской. Как родилась такая идея и кто воплотил ее в жизнь – в материале «КП-Самара».

Картина несколько лет пряталась на площадке

Волонтеры «Том Сойер Фест» занимаются восстановлением архитектурного наследия в Самаре. Особое внимание представители организации заостряют на зданиях с уникальными элементами, в том числе с резными наличниками, которые уже стали негласным символом их работы. Несколько лет волонтеры прятали на своей площадке особый наличник – в него вписали картину. И теперь пришло время показать его всем жителям и гостям Самары.

Картину прятали несколько лет Фото: Алена ПРОВКИНА. Перейти в Фотобанк КП

«Это потрясающее соединение стиля сказочной детской книжки-раскладушки с кропотливым трудом наших художниц несколько лет пряталось на площадке, потому что мы не могли представить достаточно безопасную локацию для размещения», - рассказали волонтеры.

Арт-пространство с картиной и зеркалом

Картину, вписанную в наличник, повесили во дворе одного из ресторанов на улице Самарской, 69. Добраться до нее можно несколькими способами: со стороны двора или через заведение. На голой стене здания повесили не только картину, но и наличник с зеркалом, который вписывается в концепцию ресторана.

По словам официантов, заведение открылось в стенах старого поместья, в котором жила некая Авдотья Библиева. Хозяйка одного из первых постоялых дворов при усадьбе уверяла, что если женщина посмотрится в ее зеркало, то совсем скоро встретит свою судьбу.

«Нам позвонили из ресторана и попросили повесить наличники. А мы взяли и повесили. На зеркале есть QR-код, который поможет собрать средства на дом Кожевникова. Можно теперь ходить туда и делать красивые фотографии. Бесплатно и без регистрации», - рассказали представители «Том Сойер Феста».

Напомним, история многострадального дома с часами сдвинулась с мертвой точки. В губернской думе состоялось рабочее совещание, на котором обсудили реставрацию дома купца Кожевникова на улице Коммунистической.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал