«Мы не имеем права допустить, чтобы сруб гнил»: в Самаре нашли способ запустить реставрацию усадьбы купца Кожевникова

История многострадального дома с часами, наконец, сдвинулась с мертвой точки. В Самарской губернской думе прошло рабочее совещание по вопросу реставрации дома купца Кожевникова на Коммунистической. Это старейший деревянный дом Самары, памятник культурного наследия. Волонтеры «Том Сойер Феста» разобрали и пронумеровали сруб, подготовили проект, прошли госэкспертизу, получили разрешение. Не хватает главного - денег. Нужно 38,5 миллиона рублей. Но депутаты и активисты предлагают выделить хотя бы 15 миллионов на первичные работы, чтобы запустить процесс.

Вопрос о судьбе дома с часами жители Самары поднимают в соцсетях постоянно. Люди спрашивают: почему уникальный дом разобрали, когда начнут собирать обратно и будет ли это вообще сделано? Ответ на эти вопросы кроется в деньгах.

Еще в ноябре 2025 года заместитель председателя Самарской губдумы Александр Милеев внес поправку в бюджет. Бюджетный комитет ее поддержал. Но правительство области окончательного решения о выделении средств так и не приняло.

На совещании, которое прошло на днях, присутствовали представители Минфина, Госинспекции по охране культурного наследия, администрации Самары, волонтеры, реставраторы и общественники. Необходимость работ по восстановлению уникального объекта деревянного зодчества не оспаривал никто. Чиновники единогласно отметили, что волонтеры проделали огромную работу и согласились с тем, что откладывать вопрос в долгий ящик нельзя.

«Я понимаю сложность ситуации, но откладывать вопрос в долгий ящик нельзя. Необязательно выделять всю сумму сразу. Достаточно найти 15 миллионов на первичные работы, чтобы запустить процесс и сохранить уже сделанное. Каждый месяц промедления бьет по бюджету. Через год та же реставрация подорожает примерно на 20%, и регион заплатит дважды из кармана налогоплательщиков. Мы не имеем права допустить, чтобы разобранный и складированный сруб начал гнить из-за проволочек, это будет преступлением перед Самарой», - сообщил Милеев.

Депутат уже направил обращение председателю правительства с просьбой поручить областному Минфину совместно с администрацией города изыскать возможность финансирования реставрации. Члены комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму единогласно поддержали инициативу.

Активист «Том Сойер Феста» Антон Черепок прокомментировал «КП-Самара» решение парламентариев.

«Мы не просим поддержки на пустом месте. Если власти профинансируют хотя бы на 15 миллионов, это будет огромным вкладом. Если вновь появится хотя бы коробка дома, это станет сильнейшим психологическим мотиватором и для спонсоров, и для волонтеров, и для жителей города. Мы ведь просим поддержки не на пустом месте. Мы собрали около 3 миллионов деньгами, закупили материал для фальцевой кровли дома через федеральный фонд «Том Сойер Феста». Изготовили новые, взамен утерянных, деревянные наличники, окна в цокольный этаж. Это очень большие средства, которые мы уже нашли. Сейчас нам как никогда нужна финансовая поддержка», - говорит Черепок.

Дом купца Кожевникова, или дом с часами, - старейший деревянный дом Самары. Уникальный фасад украшен резными часами. Аналогов этому дому нет во всей России.

Ранее дом находился под угрозой сноса. Волонтеры остановили уничтожение строения. С 2021 года команда «Том Сойер Фест» взяла шефство над объектом. На безвозмездной основе они вывезли десятки тонн мусора из цоколя и с чердака, заменили кровлю, бережно сохранили аутентичные наличники, изразцовую печь и исторические двери.

Сегодня проект реставрации полностью готов. Госэкспертиза пройдена еще в июле 2025 года. Получены все необходимые разрешения от Госинспекции по охране культурного наследия области. Объект включен в региональную программу «100 объектов культурного наследия».

Казалось бы, путь к возрождению открыт. Но все упирается в финансирование. Стоимость первого, самого важного этапа работ составляет не менее 38,5 миллиона рублей.

Пока дом с часами ждет денег, волонтеры приступили к реставрации дома на улице Льва Толстого, 60 и пригашают неравнодушных принять участие в этом благородном деле.

