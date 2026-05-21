Тархова заметно похудела за время в СИЗО Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Начинается суд над внучкой экс-мэра Самары Екатериной Тарховой - заседание стартует в 10:30 в Самарском областном суде. Этот детективный сериал стартовал еще в феврале 2025 года. В полицию обратились потерявшие товарища старые знакомые, их взволновали короткие смс, которые были подписаны не так, как раньше. В квартиру в центре города пришли полицейские, дверь пришлось ломать - но в доме никого не было.

А потом очередные огорошившие многих новости: да, преступление и в самом деле имело место, мужчина и его жена убиты. А убийца - внучка Виктора Александровича, Екатерина Тархова - она еще и расчленила тела и избавилась от них, спрятав в мусорных баках. Задержали ее сразу, расследование длилось больше года и вот, наконец, завершено и начинается суд над внучкой экс-мэра Самары Екатериной Тарховой 21 мая 2026 года - в этот день пройдет первое заседание. Обвинительное заключение готово, уже озвучены статьи, по которым будут судить внучку экс-мэра Самары Екатерину Тархову.

Прямая трансляция суда над Екатериной Тарховой в Самаре 21 мая 2026

21 мая внучка четы Екатерина Тархова, которую обвиняют в убийстве бабушки и дедушки, села на скамью подсудимых. В апреле ей последний раз продлили срок пребывания в СИЗО - она даже не просила о снисхождении. Лишь в разговоре с журналистами оговорилась: хочу, чтобы все скорее закончилось. За развязкой этой истории следят наши читатели: да, на многие вопросы следователи уже дали ответ и мы не раз публиковали полные разборы преступления. Но загадки остались и ответы на них дадут на суде над внучкой экс-мэра Самары Екатериной Тарховой, который начинается в 10:00 21 мая 2026. "КП" - Самара" будет вести прямую трансляцию с суда над внучкой экс-мэра Самары Екатериной Тарховой с фото и видео - расскажем о самых ярких моментах.

На первом заседании должны зачитать обвинительное заключение, следователи предъявят основной набор улик и данных, с которыми они выходят к судьям. Также на первое заседание должны этапировать мать внучки экс-мэра Самары Екатерины Тарховой Людмилу. Она выступает потерпевшей по делу, ведь речь идет об убийстве ее отца и матери. Тот факт, что преступница - ее дочь, делает ситуацию еще более страшной. Эта встреча матери и дочери в новых для них ролях состоится впервые. Подобности истории расскажем в прямой трансляции суда над внучкой экс-мэра Самары Екатериной Тарховой.

Судя по всему, рассмотрение дела будет длительным: по делу допросят 79 свидетелей, выступят один эксперт и 9 специалистов. Сторона защиты заявила 8 свидетелей.

10.25 в зале суда уже собрались журналисты. Всего - около 20-25 человек. В их числе - журналист «КП-Самара».

10.44 в суд доставили внучку экс-мэра и вторую подсудимую - Таисию Киселеву, которую обвиняют в содействии при продаже машины убитой Натальи Тарховой. Екатерину Тархову завели в наручниках, Киселева шла без них, но с тростью. Видно, что 79-летней женщине каждый шаг дается с трудом. Катя вновь облачилась в темное - черную футболку и черные штаны. Она часто выбирала темные цвета в одежде для судебных заседаний.

Екатерину Тархову доставили в суд в Самаре 21 мая

Таисию Киселеву доставили на заседание суда в Самаре 21 мая

11.11 в Самарский облсуд этапировали мать Екатерины, Людмилу Тархову. Она проходит по делу потерпевшей, но сейчас сама отбывает срок за вымогательство.

11.25 судебное заседание началось. Участники процесса заняли свои места. Людмила наблюдает за дочерью, смотрит в ее сторону. Катя на маму не смотрит вообще.

Катя на маму не смотрит, взгляд отсутствующий. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Людмила смотрит в сторону дочери. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

11.33 начали устанавливать личность Людмилы. Тогда Катя словно наконец "заметила" маму - смотрит на нее, не отрываясь.

11.37 установили личность Сергея Ноздрачева, который также проходит по делу потерпевшим. Это генеральный директор компании "Новитрек". Виктор Тархов был одним из учредителей компании.

11.42 подсудимой Тарховой разъяснили ее права. Права также разъяснили другим участникам процесса - Таисии Киселевой, Людмиле Тарховой и Сергею Ноздрачеву. Интересы Людмилы в суде представляют сразу три защитника.

11.59 прокурор зачитывает Екатерине обвинение в убийстве бабушки и дедушки. Катя слушает, подняв голову, но взгляд отводит в сторону. Людмила тоже слушает: внимательно, нахмурив брови.

Людмила слушала, в чем обвиняют ее дочь, нахмурившись. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Катя слушала обвинения, подняв голову, но взгляд отвела. Присутствующие отметили их с мамой невероятную схожесть Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

12.10 следствие полагает, что Светлана Метревели организовала преступную группу, в состав которой вошел ее племянник Дмитрий Метревели. Все участники должны были ей повиноваться. Затем Метревели предложила Екатерине Тарховой вступить в ОПГ. Катя на тот момент была в плохих отношениях с мамой, бабушкой и дедушкой.

Обвинение очень большое, Екатерине Тарховой вменяют сразу несколько статей Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

12.16 Таисии Киселевой разрешили отвечать судье сидя. Из-за возраста ей тяжело вставать, в судебный зал она пришла с тростью.

12.45 по версии следствия, Дмитрий Метревели привез Екатерине Тарховой опасное для жизни и здоровья вещество. Его расфасовали в капсулы для таблеток, которые принимали Тарховы. Капсулы положили в таблетницу. Катя следила, чтобы дед и бабушка принимали таблетки, внутри которых на деле находился яд.

Незадолго до убийства Катя впустила Дмитрию на балкон квартиры Тарховых, где он ночевал несколько дней. В один из дней Наталья Тархова вернулась с правнуком с занятий. В этот момент Дмитрий напал на нее и связал. Виктор Тархов помочь не мог - из-за действия ядовитых капсул он потерял силы и не мог передвигаться. Катя и Дмитрий продолжали вводить капсулы бабушке и дедушке, вещество вызывало помутнение рассудка.

Суд над внучкой экс-мэра Самары Екатериной Тарховой 21 мая 2026: кто на скамье подсудимых

Рассматривает дело об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Самарский областной суд. Место на скамье подсудимых с Екатериной Тарховой разделила 79-летняя мать Светланы Метревели Таисия Киселева. Следователи предполагают, что при ее содействии удалось продать машину Натальи Тарховой.

Также в деле есть еще два фигуранта - это Светлана Метревели и ее племянник Дмитрий Метревели. Первую считают идейной вдохновительницей преступления, второго - пособником Екатерины Тарховой. Они объявлены в международный розыск и по мнению следствия могут скрываться в Грузии. Дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Суд над внучкой экс-мэра Самары Екатериной Тарховой 21 мая 2026: по каким статьям предъявлено обвинение и что грозит убийце

Таисию Киселеву обвиняют в в тайном хищении чужого имущества. Екатерине Тарховой предстоит ответить за восемь проступков, караемых согласно уголовному кодексу. На суде над внучкой экс-мэра Самары Екатерине Тарховой ей предъявят обвинение по следующим статьям:

- убийство двух лиц, в том числе в беспомощном состоянии, совершенном организованной группой с особой жестокостью из корыстных побуждений (максимальный срок - пожизненное лишение свободы),

- надругательство над телами умерших (штраф до 40 тысяч рублей, лишение свободы до 5 лет),

- тайное хищение чужого имущества ( до 10 лет лишения свободы),

- покушение на мошенничество (штраф до 40 тысяч рублей),

- мошенничество (срок до 2 лет),

- умышленное уничтожение имущества (штраф до 40 тысяч рублей или срок до 2 лет),

- похищение и повреждение документов (штраф до 200 тысяч рублей, до года лишения свободы),

- подделка документов (штраф до 80 тысяч рублей).

Убийство экс-мэра Самары Виктора Тархова: результаты расследования

Убийство экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены произошло еще в январе. Известно о нем стало 5 феврале 2025 года. Оказалось, что Виктор и Наталья на тот момент уже были месяц как мертвы. В последний путь их отправила родная внучка – Екатерина Тархова. Тела жертв не нашли до сих пор.

Екатерина убила и деда, и бабушку их тела даже не смогли похоронить

Уже сейчас следователи восстановили примерную картину случившегося. Екатерине составить план убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены помогала случайная знакомая Светлана Метревелли, которой она пожаловалась на проблемы с деньгами. Женщина одна воспитывала сына, не работала, постоянно нуждалась в средствах. А бабушка с дедушкой начали перекрывать денежный кран. По словам самой Екатерины с Метревелли она познакомилась в Грузии, постоянно останавливалась у них. И им же пожаловалась на проблемы.

Мотивом для жестокого преступления, вероятнее всего, стали деньги. После убийства сообщники похитили имущество погибших на сумму более 2 миллионов рублей: одежду, ювелирные украшения, деньги с банковских счетов и подлежащие начислению в качестве дивидендов с использованием поддельных официальных документов.

План разработали жестокий: сначала пенсионеров намеревались опоить отравой, чтобы лишить воли и заставить подписать документы, передающие внучке права на дивиденды, машины и прочие сбережения. А вот дальше Екатерина уверяет: убивать не хотела. Все получилось случайно. Но так ли это? Прокуратура уже опубликовала видео с внучкой экс-мэра в строительном магазине: она покупает бензопилу, бутылки с неизвестной жидкостью. Все происходит зимой, девушка в шубе. И она явно готовится избавляться от тел родных.

Следователи долго разбирались в том, что произошло в феврале. Сейчас картинка более-менее логичная. Виктор Тархов и его жена Наталья умерли от отравы. Затем добрая внучка с сообщником заморозили их тела при помощи азота и расчленили. Останки пропустили через мясорубку и спрятали в пакеты с гречкой - чтобы скрыть тела и избавиться от запаха. Части раскидали по мусорным контейнерам.

Тела несчастных пенсионеров долго искали на мусорном полигоне, но ничего обнаружить, увы, не удалось. Но убийство - вернее смерть - доказана. Несмотря на то, что в квартире тщательно убрались и постарались замыть все следы, в сливе раковины, на полу, в кухне были найдены следы крови, частицы кровеносных сосудов, жировой и мышечной ткани убитых. Экспертизы показали - да, это останки Тарховых... То есть здесь оспаривать совершение убийства не получится.

ЧТО ЖДАТЬ ОТ СУДА НАД ЕКАТЕРИНОЙ ТАРХОВОЙ

Екатерина Тархова в убийстве своих деда и бабушки уже созналась. Пока непонятно, что именно она будет говорить на суде, будет ли отпираться, но признания есть. Вопрос в том, какова будет роль внучки экс-мэра Самары Виктора Тархова. В предыдущих своих выступлениях она пыталась указать на то, что находилась под воздействием чужой воли, говорила о том, что ее заставляли выполнять некие действия, ссылалась на то, что не хотела убивать.

Также по мнению адвокатов, смягчающим обстоятельством может быть наличие у Екатерины Тарховой малолетнего сына - мальчику 7 лет. Сейчас он находится у крестной. Его отец - Влад Пасек, гражданин Израиля. Экспертиза подтвердила его отцовство, но мальчика он не забрал. Правда, дает денег на садик.

