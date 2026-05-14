Екатерину Тархову ждет встреча с матерью на заседании об убийстве родных в Самаре

На первое заседание планируется этапировать мать Екатерины. Фото: Светлана Маковеева/скриншот видео

В четверг, 21 мая 2026 года, в Самаре пройдет первое заседание по уголовному делу об убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи. Под суд пойдет их внучка Екатерина, которая призналась в двойном убийстве бабушки и дедушки. Впервые за долгое время женщина встретится со своей матерью Людмилой. Об этом сообщает Самарский областной суд.

«На первое заседание планируется этапировать мать Екатерины Тарховой Людмилу, которая признана потерпевшей по делу», – рассказали в пресс-службе.

С конца 2022 года и до сих пор она отбывает наказание в ИК-15 за вымогательство 200 млн рублей у депутата Александра Милеева. После новостей об убийстве родителей своей дочерью Людмила Тархова долгое время не верила в случившееся. Она заявляла, чтобы Екатерину не выпускали из СИЗО.

По уголовному делу в суд будут вызваны 79 свидетелей, один эксперт, девять специалистов и восемь свидетелей защиты. Второе судебное заседание по делу об убийстве Тарховых пройдет 22 мая. Напомним, расследование резонансного уголовного дела завершилось в апреле 2026 года.

По данным следствия, Екатерина Тархова и ее сообщник Дмитрий Метревели отравили бывшего мэра с супругой, заморозили их тела при помощи азота и расчленили, а части раскидали по мусорным контейнерам. Они действовали по указаниям тети мужчины Светланы Метревели, находившейся за рубежом.

Внучке экс-мэра предъявили восемь обвинений, в том числе в надругательстве над телами умерших. Во время расследования было проведено более 40 комплексных экспертиз, десятки осмотров, выемок и допросов свидетелей. Следователи смогли обнаружить следы крови, частицы кровеносных сосудов, жировой и мышечной ткани убитых. Метревели объявлены в международный розыск.

