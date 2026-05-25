Ремонт трамвайных путей в Самаре идет полным ходом. Фото: администрация Самары.

В Самаре продолжается ремонт трамвайных путей на улице Ново-Садовой. Их обновляют на участке от улицы Ново-Вокзальной до разворотного кольца около завода им. Тарасова и далее до улицы Гастелло. Готовность объекта достигла 30%. Рассказываем, как продвигается ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой в Самаре: что уже сделано, а что еще предстоит выполнить.

Как продвигается ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой в Самаре

Второй этап ремонта трамвайных путей на улице Ново-Садовой в Самаре стартовал 1 апреля 2026 года. Работы выполняет подрядчик из Санкт-Петербурга – ООО «СК «Северный путь», у которого большой опыт в подобных проектах. По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который 23 мая посетил объект, работы идут в хорошем темпе, отставания от графика нет.

Работы на объекте выполняет подрядчик из Санкт-Петербурга. Фото: администрация Самары.

По данным городской администрации, ранее подрядчик демонтировал старые трамвайные пути. Сейчас он укладывает новую рельсошпальную решетку. Они оснащены специальными температурными компенсаторами. Эти устройства располагают через каждые 350 метров. Они призваны защитить металл от перепадов температур и предотвратить деформацию рельсов.

«Работа идет в графике, по срокам пока опасений нет. Подрядчик использует новую технологию укладки, которая повышает качество работ и продлевает срок эксплуатации», - сказал глава Самары Иван Носков.

По словам руководителя проекта Федора Терентьева, применяется алюминотермитная сварка – рельсы соединяют методом промежуточного литья. Стык сваривают за счет расплавленного металла, который получается при сгорании специальной смеси – термита.

Федор Терентьев отмечает, что алюминотермитная сварка позволяет формировать прочные бесшовные пути. Этот метод отличается надежностью и высокой скоростью работ. Кроме того, он минимизируют человеческий фактор при выполнении работ.

«В конечном итоге это улучшит плавность хода трамваев, обеспечит высокую скорость при прохождении пути и значительно снизит износ колесных пар вагонов», – рассказал Федор Терентьев.

Подрядчик укладывает на участке улицы Ново-Садовой новую рельсошпальную решетку. Фото: администрация Самары.

Когда закончат ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой в Самаре

Согласно контракту, подрядчик должен завершить ремонт трамвайных путей на улице Ново-Садовой до 1 октября 2026 года. Однако велика вероятность, что работы удастся выполнить раньше – до 1 сентября.

Напомним, на время ремонта путей движение трамваев на участке улицы Ново-Садовой от Ново-Вокзальной до Постникова оврага приостановили. Маршруты №№ 5, 20, 20к, 22 и 24 теперь курсируют по скорректированным схемам. Вместо трамваев запустили бесплатные компенсационные автобусы.

Скорость движения трамваев хотят увеличить в Самаре

Сейчас в Самаре 160 км трамвайных путей. По словам Вячеслава Федорищева, ремонт необходим на 140 км. В 2024 году в областной столице обновили участок на улице Ново-Садовой от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной. В 2025 году привели в порядок трамвайные пути на ряде пересечений с автомобильными дорогами.

В этом году взялись за новый участок Ново-Садовой и еще 15 перекрестков. Общая протяженность трамвайных путей, которые планируется отремонтировать в 2026-м, составляет более 5 км.

Ремонт трамвайных путей планируется продолжить и в 2027 году. Ожидается, что их обновление позволит увеличить скорость передвижения составов.

«Нужно выводить трамваи Самары на нормативную среднюю скорость по городу 30 км/ч. Сейчас у нас средняя скорость гораздо ниже, на некоторых участках — всего 5-7 км/ч», – сказал Иван Носков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал