Другие подумали, что это фейк, но мы решили проверить: появились подробности поисков 11-летнего школьника в Самаре

Несколько дней назад жители Самарской области выдохнули с облегчением: пропавший 11-летний школьник был найден живым. Парня искали волонтеры, неравнодушные жители, полиция. Был проверен каждый уголок в Крутых Ключах, где жил школьник, вся округа. Но нашелся мальчик в неожиданном месте: оказалось, что он был в чужой семье совсем в другом районе. Парня нашел житель Самары Кирилл Кириллов и его беременная супруга Дарья. Они рассказали «КП-Самара», как проходили поиски.

«Решили проверить – и не зря»

Кирилл и Дарья узнали об исчезновении школьника из социальных сетей. Новость вызвала тревогу: парень совсем юный, всего 11 лет, а город такой огромный. К тому же Вячеслав Т. пропал в Крутых Ключах – районе, где живут Кирилловы.

На поиски мальчика 19 мая бросились многие неравнодушные самарцы. Но время шло, а вестей о парне все не было. Кирилл и Дарья поняли: сидя дома и читая новости они делу не помогут.

«Проехать по городу нам не сложно. А тут еще в одном из чатов появилась информация: якобы мальчик в чужой семье на улице Димитрова, 78. Все начали писать, что это фейк, мол, не верьте. А мы решили доехать и посмотреть. И не зря», - рассказал Кирилл.

Приехав по адресу Кирилловы обнаружили, что мальчик действительно там. Правда, им его не показали – видимо, из соображений безопасности. Супруги позвонили маме пропавшего школьника. Она была в шоке, призналась, что впервые слышит о том, что ее сын на улице Димитрова. Спустя несколько минут в квартиру уже приехала взволнованная мать и полицейские.

«Как я понял, пропавший школьник играл на детской площадке с мальчиком из этой семьи. А потом они вместе пошли к нему в гости. Мать мальчика увидела в одном из чатов, что их гостя ищет весь город и написала, что он у них», – пояснил Кирилл.

«Мы не могли остаться в стороне»

Именно благодаря бдительности и переживаниям самарцев мальчик воссоединился с мамой. Эта история поисков необычная еще и потому, что Дарья, жена Кирилла, сама носит ребенка. Ей рожать уже в августе.

«Поехать на поиски – это ее идея. В первый день мы еще думали: ну, поругался мальчик с родителями. Погуляет и вернется. А когда он не нашелся спустя сутки, жена занервничала. Написала мне, мол, приедешь с работы и поедем искать. В 10 вечера освободились с работы и сразу поехали. Нашли мальчика уже ночью».

Информация о том, что школьник найден, появилась уже в первом часу ночи. В полиции сообщили, что сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. А супруги Кирилловы, рассказывая о своем героическом поступке, лишь пожимают плечами и скромно улыбаются:

«Остаться в стороне мы просто не могли. Для нас главное, что сейчас мальчик дома со своими родителями и что у него все хорошо».