Танцевали в проходах после семилетнего перерыва: в Самаре прошел концерт Стаса Михайлова

Стас Михайлов поблагодарил Самару за концерт. Фото: социальные сети Стаса Михайлова

В Самаре выступил известный певец и музыкант Стас Михайлов. За несколько дней до концерта артист записал видеообращение к местным жителям и восхитился мощью Волги. Расскажем, как прошли концерты в Самарской филармонии с юбилейной программой «Все для тебя».

«Надежды оправдались»

Больше семи лет Стас Михайлов не выступал с сольной программой в Самаре. А в 2026 году в рамках юбилейного тура артист решил провести сразу два концерта 22 и 23 мая. Во время поездки на яхте по Волге Стас Михайлов удивился красоте и мощи реки и Самары.

«Не перестаю удивляться всему, хотя давно гастролирую. Лет десять не ходил по Волге, и вот появилась такая уникальная возможность. Я здесь, в Самаре. Бог дает, красиво тут у вас», — сказал артист, сидя на носу судна перед концертом.

Толпы людей и заполненный зал оправдали надежды певца. Женщины выходили в проходы, чтобы станцевать под любимые песни Стаса Михайлова.

«Самара, после семилетнего перерыва надежды оправдались. Вы – супер!» — поделился артист в социальных сетях.

«Мы очень ждали этой встречи»

В комментариях под сообщением артиста зрители поделились своим мнением о концерте. Большинство женщин выразили восхищение концертной программой.

«Как всегда, на высоте! Мы очень ждали этой встречи, и она наконец-то произошла. Спасибо за концерт», — поделилась самарчанка.

«Бесподобный вечер и бесподобный Стас. Новые песни – восторг! Спасибо. Сумасшедшая энергетика», — добавили зрители.

Судя по сообщениям в социальных сетях, мероприятие не оставило горожан равнодушными. Напомним, концерты прошли в Самарской филармонии. Стоимость билетов за несколько часов до начала мероприятий доходила почти до 15 тысяч рублей.

