«Десять лет не ходил по Волге»: Стас Михайлов записал послание самарцам перед концертом

Певец восхитился Волгой. Фото: социальные сети Стаса Михайлова

В мае Самарская область стала местом притяжения не только туристов, но и больших звезд. Не так давно Самару посетили Николай Басков и Сергей Лазарев, а Павла Прилучного на постоянной основе видят в Тольятти, где он снимается в новом сериале. Теперь в регион прибыл Стас Михайлов. Артист записал послание самарцам перед двухдневным выступлением.

«Бог дает, красиво тут у вас!»

22 и 23 мая Стас Михайлов выступит для самарцев с концертной программой. Он заранее приехал в Самару и записал для поклонников видео, которое выложил на своей странице в соцсети.

«Сколько у нас, конечно, красивых мест по России. Не перестаю удивляться всему, хотя давно гастролирую, — сказал Стас Михайлов, сидя на носу яхты. — Лет десять не ходил по Волге. И вот сегодня появилась такая уникальная возможность. Я здесь, в Самаре. Бог дает, красиво тут у вас. Просто праздник какой-то».

Певец поделился, что концертная программа будет рассчитана на два дня, желающие еще могут успеть приобрести билеты.

«Волга — сильная река»

Мощь и масштабы Волги покорили артиста. Особый ажиотаж в социальных сетях вызвали прогулки певца по городу. Кадры с артистом появляются с завидной регулярностью. Стас Михайлов же в своем послании только удивляется масштабами Волги:

«И вот всю мощь и красоту природы ты ощущаешь, когда стоишь среди Волги. Какая же она масштабная, какая же сильная река. Сегодня заряжаемся энергией, а завтра буду делиться ею с вами на концерте. Мы здесь два дня. Будем петь и дарить вам радость. До встречи!».

Напомним, Стас Михайлов выступит в Самарской филармонии 22 и 23 мая в рамках юбилейной программы «Все для тебя». Время концертов – 19:00. Стоимость билетов варьируется от 4500 до 13500 тысяч рублей.

