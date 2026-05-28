Сказочная Шахерезада и песни о Родине: Как сотрудники Новокуйбышевского НПЗ покоряют сцену

Анастасия и Максим стали лауреатами заводского корпоративного фестиваля «Энергия талантов». Фото: Александра НИКОЛЬСКАЯ.

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод отмечает в этом году свой юбилей. Промышленному гиганту исполняется 75 лет. НПЗ - это не только тонны переработанной нефти и высокотехнологичное оборудование. Это, в первую очередь, люди, их судьбы и истории. К юбилею завода «Комсомолка» запустила специальный проект «Энергия сердец», в котором мы расскажем о выдающихся сотрудниках НК НПЗ. Герои сегодняшнего материала - инженер управления технического надзора Максим Хлуденев и инженер отдела по повышению операционной эффективности Анастасия Морозова. Максим - исполнитель песен о Родине и Волге, Настя - призер хореографических конкурсов. Несмотря на разные задачи на предприятии, оба сотрудника нашли себя в творчестве и порадовали коллег яркими выступлениями на заводском корпоративном фестивале «Энергия талантов».

Миссия - петь о Родине

Максим Хлуденев работает на НК НПЗ пять лет. На предприятие устроился по совету друга сразу после университета. Молодому человеку хотелось набраться опыта и обрести стабильность.

- В университете ты работаешь с чертежами, схемами, а тут теория резко столкнулась с практикой, - рассказывает Максим. - Наш завод - это настоящий промышленный город, огромные установки, сложные процессы, но все это работает быстро и слаженно. Поначалу все казалось таким сложным, но было очень интересно! И это ощущение не отпускает, на работу хожу с вдохновением и азартом. Казалось бы, техническая специальность и творчество - вещи несовместимые. Но Максим с детства занимается вокалом: мама отдала в музыкальную школу, а позже, уже в школе, добавился интерес к техническим наукам. Полтора года назад на юбилее родной школы Максим познакомился с Дмитрием Шадровым. Случайно встретились и поняли, что комфортно выступать вместе: голоса созвучны, совпадают и вкусы в музыке. Оба поют о природе, о Самарском крае, о Волге. Так родился дуэт.

- Нужно продвигать русскую идентичность, красоту нашего Поволжья, - говорит Максим. - Петь о Родине идет из души! На заводском конкурсе талантов «Энергия сердец» дуэт «Волжские баритоны» занял второе место. Но Максим уверен, что в следующем году им удастся взять золото. Перед выступлением коллеги поддерживали, а после стали узнавать в цехах, приглашать на праздники. Максим отмечает: администрация завода помогает с организацией площадок и репетиций.

Танец сказочной Шахерезады

Анастасия Морозова пришла на завод в 2019 году, сразу после вуза. Сначала работала в лаборатории, потом перешла в отдел операционной эффективности.

- Наш отдел - локомотив непрерывных улучшений, - рассказала она. - Мы помогаем заводу работать более эффективно, становиться сильнее и мощнее, экономить ресурсы. Любой сотрудник может обратиться к нам с рационализаторским предложением.

Параллельно Анастасия ведет профориентационные уроки для школьников в рамках проекта «Урок от профессионала». По образованию Настя - химик и преподаватель.

- Я стараюсь на примерах из жизни показать, что наука окружает нас везде, - рассказывает девушка. - Видеть горящие глаза ребят, которые после урока подходят с вопросами, - это главная награда. Еще одно увлечение активной девушки - хореография. Настя выступает с семи лет, в последние годы сосредоточилась на восточных танцах. На заводском фестивале она исполнила номер «Сказочная Шахерезада», который символизировал смену сказок. Идея родилась из музыки «Арабская ночь». На заводском фестивале номер занял третье место. - Волнение было, особенно во время выступления с канделябром, потому что нужно держать равновесие, а это довольно трудно, - делится эмоциями Настя. - Но как только я сделала первый шаг на сцену, то начала наслаждаться моментом. Но еще важный момент: когда выступаешь перед своими коллегами, то ощущаешь особенное тепло. Это приятно, когда все свои, как большая дружная семья.

В юбилейный для завода год герои материала пожелали родному предприятию успехов и процветания, семьям заводчан - тепла и любви, а коллективу - оставаться дружным и сплоченным.

- Хочу пожелать - двигаться только вперед, повышая операционную эффективность, - говорит Анастасия. - А коллегам - семейного тепла, счастья, благополучия и крепкого здоровья.

