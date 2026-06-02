«Нарисовал» ногами сердце: тренер из Самары устроил пеший поход по городу

Фитнес-тренер из Самары Ратибор Добрый вновь всколыхнул социальные сети. На этот раз мужчина устроил пеший поход по Самаре, «нарисовав» на карте города сердце. Видео собрало несколько тысяч просмотров. Корреспондент «КП-Самара» поговорил с Ратибором и узнал подробности похода.

Около 50 тысяч шагов и 33 км пути

Идея проложить необычный маршрут по Самаре пришла Ратибору спонтанно. На карте наш регион напоминает сердце. Почему бы не повторить его очертания в Самаре? Ратибор прошел вдоль берегов Самары и Волги, но большую часть маршрута преодолел по городским улицам.

«Я рассчитал весь маршрут – около 50 тысяч шагов, почти 33 км пути. На всё это я потратил порядка 7 часов, вышел в 10:00, а вернулся домой в 17:00», - делится Ратибор.

Во время своего путешествия Ратибор столкнулся со сложностями

«Вода еще не полностью отошла от берегов, поэтому, когда я шел от Ладьи, пришлось идти по склону, преодолевая крутые подъемы. В этом мне помогла веревка. Я нашел ее и начал закидывать на деревья, а после подтягиваться, чтобы не упасть, - делится Ратибор, - С другой стороны, можно было надеть пакеты на ноги и пройти».

Важна подготовка

Не для всех такие походы окажутся простой прогулкой, поэтому тренер рассказал о важности подготовки и физической активности для организма.

«Мой организм переносит такие походы нормально. Я вообще считаю, что любой человек может устроить себе такой вызов, но важна подготовка. Эти маршруты доказывают, что процент жира в теле находится в норме, а мускулатура развита нормально, - пояснил тренер, - 100 тысяч шагов – это, конечно, сложно. Но по 12-13 тысяч шагов в день поможет человеку улучшить физическое и психологическое состояние».

По словам Ратибора, ходьба – это быстрый дофамин, повышающий качество жизни, которое, в свою очередь, зависит от активности, питания и информационного поля. Разум чувствует полезность действия, потому что тело не стоит на месте.

Тренер также признался, что такое хобби поможет освободить мысли. Свой путь в пеших походах Ратибор начал давно. В 2023 году он прошел около трех миллионов шагов, в 2024 – около четырех миллионов, а в 2025 – 5,5 млн шагов. Результат в 2026 году, судя по тенденции, может даже превзойти ожидания.

В начале мая тренер дошел из центра Самары до Тольятти. Следующий поход Ратибор запланировал на 12 июня – от Рождествено до Жигулевска, а в августе должен состояться поход до Казани, протяженностью в десять дней.

