В Самаре как в столице: доля цифровой рекламы достигла 93%

Группа Russ (входит в RWB) увеличила долю цифровых бюджетов в собственной рекламной сети в Самаре c мая 2024 года по май 2026 года до 93%. При этом количество цифровых конструкций в городе, по данным Admetrix, выросло за этот период более чем в 6 раз. О новых онлайн и офлайн-возможностях в продвижении региональных брендов самарским предпринимателям на бизнес-завтраке рассказали эксперты RWB Медиа.

Группа расширила собственную сеть путем замены части статичных конструкций на цифровые экраны, установки нового цифрового инвентаря в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске по итогам конкурсных процедур, а также в результате приобретения активов операторов наружной рекламы.

«Russ выстроила в Самаре цифровую сеть рекламы вне дома. Для локального бизнеса это открыло доступ к современным инструментам и продуктам, которые повышают удобство использования наружной рекламы и помогают сделать бренды более заметными. При помощи цифровых инструментов рекламодатели могут реализовывать охватные и событийные кампании и получать прозрачную аналитику», — отметил городской представитель Russ в Самаре Михаил Белоусов.

Самарскому бизнесу также доступно продвижение брендов через рекламу на транспорте. Поверхности Russ расположены в аэропорту Самары и на привокзальной площади, на железнодорожном вокзале и в пригородных электропоездах, курсирующих по региону.

В рамках развития рекламной сети более 180 цифровых экранов Russ появились и в пунктах выдачи заказов Wildberries, этот формат эффективен для охвата аудитории на уровне отдельного жилого комплекса или целого района.

«Все цифровые форматы Russ доступны в единой программатик-платформе Russ Online для самостоятельной закупки рекламы. Таким образом бизнес получает полноценный инструмент для запуска и управления своими кампаниями — от первичного медиапланирования до выгрузки отчетности по размещениям в реальном времени. Это позволяет даже небольшим локальным предпринимателям запускать эффективную наружную рекламу наравне с крупными брендами, гибко распределяя бюджет и оперативно оценивая результаты размещения», — отметила руководитель отдела развития программатик-продаж Russ Елена Кукарина.

Помимо офлайн-инвентаря Russ экосистема RWB Медиа включает в себя онлайн-инструменты рекламы на Wildberries, доступные для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые не являются селлерами Wildberries. Рекламодатели могут самостоятельно запускать рекламные кампании и управлять размещениями в кликаут-формате на сайте и в приложении Wildberries. Такая реклама позволяет привлекать трафик на сайт рекламодателя — например, сайт бренда или лендинг акции.

«Кликаут-реклама через статичные или видеобаннеры на Wildberries позволяет решать самые разные задачи: знакомить аудиторию с предложениями на сайте бренда, собирать заявки на услуги, записывать на прием или привлекать клиентов в офлайн-точки. При этом бизнес получает доступ к аудитории более 82 млн уникальных посетителей маркетплейса в месяц. Это пользователи, потенциально готовые к покупке. А инструменты таргетинга помогают эффективно привлекать новых клиентов и качественно взаимодействовать с уже лояльной аудиторией», — добавил руководитель группы по работе с партнерами RWB Медиа Егор Кузнецов.

Группа компаний Russ (входит в RWB) — крупнейший российский оператор, соединяющий бренды и их аудиторию при помощи всех форматов рекламы вне дома. Russ управляет классическими и цифровыми конструкциями наружной рекламы более чем в 150 городах по всей России, размещает рекламу в общественном транспорте, в том числе в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани, в поездах и на вокзалах, в 45 аэропортах, а также в пунктах выдачи заказов Wildberries по всей стране. Суммарный охват рекламных конструкций компаний Группы — более 88 млн человек в месяц.

