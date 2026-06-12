Детскому лагерю «Волжский Артек» исполняется 80 лет

В 2025 году к огромной радости детворы в лагере открылся обновленный бассейн.

ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ

С конца 1930-х годов детский лагерь под названием «Волжский Артек» располагался на другом берегу Волги, в окрестностях Бахиловой поляны. А вскоре после Великой Победы, в 1945 году, было начато строительство лагеря в его нынешней локации - на 10 просеке недалеко от береговой линии Волги в дубовой роще. Воздух здесь чистейший, настоянный на лесных ароматах, а добираться сюда намного проще. В начале лета 1946 года в «Волжский Артек» на новом месте впервые заехали на отдых пионеры. С этого времени ведется отсчет официальной биографии лагеря.

Многие традиции современного «Волжского Артека» взяты из советского времени. Фото: Предоставлено "КП".

Долгие годы это были 23 скромные одноэтажные постройки: жилые корпуса, столовая, административные здания, медпункт. Главной была та самая пионерская жизнь и заложенные в те времена традиции. Поднятие флага в честь открытия смены, пионерский костер, спорт и творчество, раскрывающие личность. Патриотическое воспитание, элементы самоуправления, которые учили ребят лидерству и умению брать на себя ответственность, разговоры по душам и многое другое. Вкусное здоровое питание и свежий воздух довершали картину смены, в которую хотелось вернуться.

За 80 лет своей работы «Волжский Артек» стал для региона гораздо больше, чем просто местом отдыха: здесь оздоровились более 100 тысяч ребят. Важнее то, что лагерь воспитал несколько поколений самарцев. Сегодня многие из них, с теплотой вспоминая свои пионерские костры, привозят сюда уже своих детей и внуков. Так, проверенные временем традиции продолжаются, но уже в современном формате.

"Волжский Артек" сейчас.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Самое главное - несмотря ни на какие трудные периоды в истории страны, «Волжский Артек» удалось сохранить именно в статусе детского оздоровительного лагеря для детей от 6 до 18 лет. Сегодня, будучи муниципальным автономным учреждением (с 2013 года его курирует департамент опеки, попечительства и социальной поддержки г.о. Самары), лагерь не только продолжает свою основную миссию, но и активно развивает инклюзивные программы. Например, уже более 20 лет здесь отдыхают дети с ограниченными возможностями здоровья. Их пребывание становится полезным для всех воспитанников лагеря опытом: они не только оздоравливаются, но и учат своих нормотипичных сверстников важным урокам человечности.

В «Волжском Артеке» обновили корпуса и создали современную инфраструктуру. Фото: Предоставлено "КП".

Начиная с 2022 года, новая управленческая команда взяла курс на развитие «Волжского Артека», и он буквально расцвел.

Директор «Волжского Артека» Галина Цецулина рассказала, что 2026 год — юбилейный для лагеря — станет особенным и запоминающимся. Фото: Предоставлено "КП".

- Мы привели в порядок имеющиеся постройки: шаг за шагом обновили корпуса, мебель, кровати, матрасы сменили на комфортные, закупили новое постельное белье и пледы для создания уюта. Увеличили количество помещений с 23 до 27, и за смену можем принимать 352 ребенка в смену вместо 300, а это уже плюс два отряда. И мы очень этому рады, потому что спрос на детский отдых очень большой, - рассказала «КП-Авиа» директор лагеря «Волжский Артек» Галина Цецулина.

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МАУ г.о. Самара ДОЛ "Волжский Артек"

ИНН 6312124796

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