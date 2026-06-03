Кризис или пауза перед возрождением? Грушинский фестиваль отменяют третий год подряд

Фестиваль ежегодно собирал десятки тысяч гостей из разных уголков страны. Фото: Антон СЕНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Грушинский фестиваль в Самарской области вновь отменили. Затишье на Мастрюковских озерах, где когда-то звучали бардовские песни, длится уже третий год. В последний раз его провели в 2023 году. Тогда фестиваль отметил 50-летний юбилей, а потом начались отмены. Причины разумные: в текущей обстановке сложно обеспечить меры безопасности для большого количества людей на поляне. Однако завсегдатаи фестиваля уверены: любовь к Грушинскому не утихнет, а отмена может пойти на пользу.

Народная традиция с особой атмосферой

Для Грушинского фестиваля этот период затишья не первый. В 1980 году его запрещали, но это не остановило любителей бардовской песни: они просто продолжили собираться в других местах. В 1986 году Грушинский вернулся с новой силой и на протяжении десятилетий собирал гостей с разных уголков России и близлежащих стран.

«Это было огромное социокультурное явление, некий живой социальный организм, поэтому его до сих пор не смогли убить окончательно, даже загнав за забор. Действительно народная традиция, когда люди съезжались независимо от финансирования», - поделился с «КП-Самара» известный бард Виктор Воронов.

До наших дней фестиваль дошел в измененном формате, а в былые времена на поляне царила иная атмосфера. Виктору Воронову особенно запомнились 2000-2001 годы.

«Был момент, когда работала сцена второго канала и альтернативная сцена, где приветствовалась интеллектуальная песня. Свою программу исполняла группа «АЗиЯ», а на другой сцене выступал Юрий Шевчук. Встретились два разных полюса: с одной стороны, предел интеллектуальной камерной песни, с другой – громогласный Шевчук. И эта музыка накрыла поляну, словно купол. И множество людей вокруг – даже негде было палатку поставить», - вспоминает Виктор Воронов.

«Фестиваль в глубоком кризисе»

С тех пор фестиваль претерпел массу изменений. А в 2007-2009 годах, после череды разбирательств, вовсе разделился на две площадки.

«В начале 2000-х фестиваль был на самом подъеме развития. Сейчас он в глубоком кризисе, потому что споры затянулись настолько, что уже стали никому не интересны. Возможно, у него есть шанс на возрождение. Даже отмена может сыграть на руку. Я надеюсь, что организаторы немного охладят пыл, и решение для проведения Грушинского фестиваля будет найдено», - говорит бард.

За годы существования менялись не только форматы проведения фестиваля и его география, но и восприятие. Мероприятие, которое начиналось как память о Валерии Грушине – студенте, спасшем детей ценой своей жизни, превратилось в место сбора единомышленников. Гости фестиваля последних лет разительно отличались от тех, кто приезжал на Грушинский в пору его зари. Теперь на Мастрюковских озерах собираются как любители авторской песни, так и люди далекие от музыки. Участники уверены: ряды гостей на фестивале с годами редеть не будут. Вопрос только в том, появится ли возможность вновь собраться на фестивальной поляне и вернуть атмосферу, царившую здесь в лучшие годы Грушинского фестиваля.