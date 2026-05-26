В Самаре сообщили об отмене Грушинского фестиваля 2026 года

Организаторы сообщили об отмене Грушинского фестиваля в Самаре в 2026 году. Об этом они написали в сообществе Грушинского клуба. Информация появилась 26 мая - ранее информации о том, что мероприятие может пройти, не размещалось.

- К сожалению, ситуация с безопасностью не стабилизировалась и не позволяет всем вместе собраться на нашей поляне на Мастрюковских озерах, - рассказали организаторы, проводившие фестиваль ранее.

Здесь напомнили, что в истории фестиваля уже был период отмены - с 1980 по 1986 год. но затем большой праздник авторской песни вернулся и "стал незабываемой страницей в истории фестиваля и в культурной жизни нашей страны".

Также организаторы уточнили, что даже при отсутствии фестиваля, мероприятия авторской песни в регионе продолжаются. Грушинским клубом проводится зимний фестиваль, на осень запланирован конкурсный фестиваль "Гитарная пристань".

- Наши друзья — Грушинские площадки — Квартира, Междуречье, Детская поющая республика, У Грушинского костра, Чайхана, Время колокольчиков, Победа, Многоголосье, Пилигримы, Кольский бугорок проводят концерты и слеты в своих городах прописки, - рассказали в клубе.

Напомним, что в прошлом году Грушинский также был отменен. Но 4-6 июля прошел фестиваль авторской песни.