Спасли от сноса и превратили в музей: как фабрика-кухня стала самарской Третьяковкой

Филиал Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни открылся в 2024 году. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА. Перейти в Фотобанк КП

6 июня филиал Третьяковской галереи в Самаре отпразднует свой день рождения. Свои двери для посетителей он распахнул два года назад. За это время здание на Ново-Садовой, 149 успело полюбиться горожанам. Хотя поначалу многие сомневались: какой музей в бывшей столовой? Редакция «КП-Самара» вспоминает, как все начиналось и чем живет самарская Третьяковка сегодня.

Фабрика-кухня: от обеда до искусства

Здание на Ново-Садовой в форме серпа и молота трудно не заметить. Построили его в 1930-е годы. Проектировала Екатерина Максимова – одна из первых женщин-архитекторов в СССР. Здесь должна была свершиться бытовая революция. В 1930-е годы советская власть провозгласила курс на освобождение женщин от «кухонного рабства».

Фабрика-кухня завода имени Масленникова была рассчитана на 9 тысяч обедов в день. Еду здесь должны были доставлять по конвейерам, как на автомобильном заводе, а механизированные кухни – освободить место у плиты для общественно полезного труда. Повара, конечно, никуда не делись, но сама идея – превратить готовку в эффективный промышленный процесс была абсолютно авангардной.

Фабрика-кухня проработала по назначению до конца 1990-х. Потом здание перестраивали: там была и столовая, и ресторан «Север», и спортивная школа, и даже торговый центр. Фасады обшили белым сайдингом — исторический облик пропал. В 2000-е здание хотели снести, чтобы построить 30-этажную высотку.

Как здание отстояли

В 2000-е годы в фабрику-кухню вцепились градозащитники. Их услышали. Депутат Госдумы Александр Хинштейн поддержал идею: здание нужно спасать. Его вернули в федеральную собственность. В 2018 году решили: здесь будет филиал Третьяковской галереи.

Еще не покрашено, не отшлифовано, но уже видно величие. Лестницы и колонны фабрики-кухни во время реставрации. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Реставрация началась в 2019 году. Длилась почти пять лет. Укрепляли каркас, восстанавливали кровлю, фасады, интерьеры. Многое делали по старым фотографиям. Привели в порядок территорию, сделали парк с индустриальным настроением.

Реставрация фабрики-кухни длилась почти пять лет. Март 2022 года, середина пути. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

В 2024 году проект реставрации получил международную премию «Золотой Трезини» за лучший реализованный проект реставрации.

«На вкус и цвет», «Красный» и «Детство»

Открылся филиал Третьяковки 30 мая 2024 года. Первая выставка называлась «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве». Название выбрали не случайно, здание ведь когда-то было фабрикой-кухней.

Привезли почти сто работ из собрания Третьяковки и частных коллекций. Шедевры, ради которых раньше нужно было ехать в Москву, оказались в двух шагах от дома.

Самарцы выстроились в очереди. Фотографии с «Охотниками на привале» Перова и «Завтраком аристократа» Федотова разлетелись по соцсетям. Музей обсуждали в очередях, в офисах, на детских площадках.

За два года Третьяковка провела несколько крупных выставок.

В конце 2024 года открылась выставка «В круге цвета. Красный» — про путь красного цвета от иконы до авангарда. Привозили «Купание красного коня» Петрова-Водкина, работы Кандинского, Малевича.

В 2025 году — «Детство. Мечты». С одной стороны, «Опять двойка», «Будущие летчики», «Вратарь». С другой, старые игрушки, школьные принадлежности, фотографии из прошлого.

В 2026 году — «Состояние потока. Волга в русском искусстве». 73 работы 50 художников за 200 лет. От классиков до современных живописцев.

В самарской Третьяковке можно не только смотреть на картины. Иногда здесь можно залезть в шалаш, посидеть за гигантской партой или вспомнить, как пахло в школе. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два музея в одном

У самарской Третьяковки особенность: здесь два музея под одной крышей.

На первом этаже постоянная экспозиция «Музей Фабрики-кухни». Про историю здания, про архитектора Максимову, про то, как жили люди в 1930-е. Посетители проходят путь от кухни до обеденного зала. Видят посуду, документы, инструменты, все, что нашли при реставрации.

На втором этаже выставочные залы. Там меняются проекты. Еще есть лекторий, кинозал, библиотека, где проводятся мастер-классы и концерты. А на крыше терраса с видом на город.

Постоянная экспозиция «Музей Фабрики-кухни». Это не просто выставка, а путешествие по следам гиганта общепита. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Что говорили жители

Сначала люди сомневались. Какой музей в бывшей столовой? Кто-то ворчал в первый год. Кто-то радовался, что появился повод гордиться родным городом. Но Третьяковка быстро стала своим местом. Сюда водят гостей из других городов, здесь назначают свидания, здесь просто хорошо проводить время.

Как самарская Третьяковка отметит день рождения

В субботу, 6 июня, самарская Третьяковка устроит праздник в честь своего дня рождения. Гостей ждут мастер-классы, концерт, экскурсия по Фабрике-кухне, презентация документального фильма о музее. Одним из центральных событий станет интеллектуальная игра, посвященная истории русского искусства, Фабрике-кухне и Волге. Вход по билетам.

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