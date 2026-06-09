Город закупил еще 581 единицу специализированного оборудования. Фото: администрация Самары.

После прохладного и дождливого начала лета в Самару постепенно возвращается жара и приближается начало открытия пляжного сезона. Территории для отдыха у воды уже активно приводят в порядок после паводка. В 2026 году на городских пляжах появится еще больше деревянных настилов, открытых душевых, раздевалок, скамеек и других удобств для загорания и купания. На набережной сделают три новых спуска и установят питьевые фонтанчики. Совсем скоро горожане снова смогут испытать на себе волжский вайб и наслаждаться отдыхом у воды. Рассказываем, как пляжи Самары готовят к купальному сезону-2026.

Избежать печальный опыт

В прошлом году открытие пляжного сезона в Самаре не задалось. Оно состоялось 12 июня, но та тот момент свежий песок не распределили, а оборудование не расставили. Это сильно возмутило жителей. Биотуалеты, урны, навесы, раздевалки обещали выставлять по мере просыхания нового песка, однако в полном объеме этого не сделали даже к концу июня.

Самарцы массово продолжали возмущаться отсутствию кабинок для переодевания на пляжах даже после того, как уже прошел первый месяц лета. Глава города Иван Носков в качестве причины неподготовленности пляжей к открытию сезона называл ограничения из-за нереста. Однако губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев критиковал город за срыв пляжного сезона.

Такие открытые душевые устанавливали в прошлом году. Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

Чтобы в этом году не повторить негативный опыт, Самара начала готовиться к лету намного раньше. Хоть местные жители стали заполонять пляжи намного раньше – еще с середины мая с приходом жаркой погоды, скамейки и раздевалки расставить заранее не могли. Это связано с тем, что официальное открытие запланировано на 15 июня. К нему город должен успеть выполнить весь комплекс сезонных работ и только потом расставить оборудование.

Однако произойти все это может не так быстро, как хотелось бы. На пляжи предстоит завезти 29,5 тонн свежего песка. В мэрии отметили, что после этого для завершения работ потребуется 15-20 дней. Значит все уже затянется до конца июня. Осложняет ситуацию и уровень воды, который долго держался на высоком уровне. Отметки не позволяли начать масштабную подготовку к пляжному сезону раньше, в том числе завоз песка.

После паводка на городские пляжи завезут 29,5 тысяч тонн песка. Фото: администрация Самары.

Почти 30 тысяч тонн песка

Сейчас в Самаре завершается расчистка берега Волги. По информации городской администрации, уже начинаются завоз и расстановка оборудования на территории, освобожденной от большой воды и мусора. Также вдоль береговой линии работают водолазы. Они проводят замеры глубин и проверяют дно, что необходимо для подхода крана и выгрузки песка.

Сроки открытия купального сезона зависят от уровня воды и получения разрешений от Роспотребнадзора. Официально пляжи можно будет посещать после положительного заключения анализа воды и песка управлением Роспотребнадзора по Самарской области. По состоянию на 8 июня уровень воды в Волге составил 28,92%. Заветная отметка как раз должна составлять 28,5-29 мБс. При таком условии обустройство пляжных зон не окажет негативного влияния на водные биоресурсы и среду их обитания. Сейчас уже пройдены три этапа отбора воды.

Сейчас уже пройдены три этапа отбора воды. Фото: администрация Самары.

После паводка на городские пляжи завезут 29,5 тысяч тонн песка для обновления верхнего слоя. Это почти на треть больше, чем в прошлом году. Завоз начался на прошедших выходных. Первую партию в 7 тысяч тонн выгрузили на участке пляжа между спусками по улицам Ленинградской и Вилоновской, работа продолжается. В ночь на 9 июня был закончен завоз песка вдоль первой очереди набережной, после этого специалисты переходят на вторую. Крупногабаритная техника для разравнивания начнет активно работать с 10 июня, после того как песок немного высохнет и станет легче.

«В этом году будем сгружать песок одновременно на нескольких локациях наших пляжей. Большая просьба к жителям, уже принимающим солнечные ванны на пляжах Самары, с пониманием относиться к просьбам рабочих покинуть территорию во время планировочных работ и выгрузки», – просят горожан в мэрии.

Завоз песка уже начался. Фото: администрация Самары.

Почти в 2 раза больше оборудования

В 2025 году в Самаре было установлено более 800 единиц нового оборудования. Для жителей закупили скамейки-шезлонги, теневые навесы, пляжные настилы, кабины для переодевания и душевые открытого типа. Журналист «Комсомолки» показывал пляжные «обновки». В 2026-м их станет еще больше.

Город закупил еще 581 единицу специализированного оборудования. Всего к установке запланировано 1413 штук на восьми пляжах. Наибольшее количество разместят в районе I, II и IV очередей набережной. Также прорабатываются варианты модернизации уже имеющегося оборудования. Так, в планах установить дополнительные теневые навесы для скамеек.

В этом году появится больше теневых навесов. Фото: администрация Самары.

«В этом году пляжи Самары сделаем более комфортными, безопасными и функциональными. Увеличим количество деревянных настилов, завезем новые открытые душевые, дополнительно несколько кабин больших габаритов для переодевания маломобильных горожан и родителей с детьми», – рассказывал Носков.

С учетом роста числа посетителей центральных пляжей Самары еще до официального открытия установлено несколько кабин для переодевания и урны для мусора. На Чкаловском спуске напротив остановки общественного транспорта появился новый лестничный спуск к пляжу. Кроме того, дополнительно в этом году сделают новый спуск рядом с улицей Первомайской. По предложениям жителей, на набережной установят питьевые фонтанчики.

К пляжам сделают три новых спуска. Фото: администрация Самары.

К открытию сезона пляжи обработают от грызунов, очистят дно акватории, промерят глубины и обозначат буйками локации, безопасные для купания. Детские пляжи оборудуют под I, II и IV очередями набережной. Планируется, что на 14 постах будут дежурить 44 спасателя. Также возобновится проект «Самара в движении», планируется проведение нескольких крупных общероссийских соревнований.

Список пляжей в Самаре летом 2026

Всего в Самаре в 2026 году планируют открыть девять пляжей: в районе I очереди набережной (от Ленинградской до Вилоновской), в районе II очереди набережной (от Маяковского до дамбы у комплекса КИНАП), в районе IV очереди набережной (от Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), у Барбошиной поляны, под улицей Советской Армии, в районе Загородного парка, у санатория «Можайский», на Красной Глинке и в районе фестивальной поляны. В течение сезона пляжи собираются убирать ежедневно, а очищать дно – каждые 10 дней. Для более качественной работы увеличено число урн и закуплена спецтехника.

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