Самарцы хлынули на пляжи в первый жаркий выходной 16 мая

Аномальную жару прогнозируют по 20 мая. Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 16 мая, в Самару пришла летняя жара, и многие жители решили провести выходной на пляжах. Горожане вышли на городскую набережную гулять, загорать у Волги и играть в волейбол.

«С южными потоками в регионе поступает воздух из районов Центральной Азии. Температурный фон продолжит повышаться. Дневные максимумы в большинстве районов превысят 30-градусную отметку», – рассказали в пресс-службе.

Если в субботу в некоторых районах Самарской области прошли кратковременные дожди, то в последующие дни синоптики обещают ясную солнечную погоду. Аномальную жару прогнозируют по 20 мая. Среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 9 градусов и более. Объявлен оранжевый уровень опасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал