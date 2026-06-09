Звезды говорят «Хулиган»: Дима Билан на астрологическом шоу вспомнил скандальное выступление в Самаре

Дима Билан вспомнил свое выступление в Самаре Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

8 сентября 2019 года запомнилось не только самарцам. Концерт Димы Билана на День города до сих пор обсуждается горожанами. Певец вновь вспомнил свое скандальное выступление на шоу «Натальная карта». Ведущие объяснили, как звезды повлияли на артиста, и почему это могло произойти с точки зрения астрологии.

Терял равновесие, не попадал в фонограмму и показывал неприличные жесты

Сентябрьский вечер в Самаре, толпы людей и выступление легендарного артиста. Победитель «Евровидения», звезда отечественного шоу-бизнеса и создатель легендарных хитов Дима Билан шокировал публику своим состоянием.

Во время концерта люди удивлялись происходящему, переживали и гневались на то, как тратится городской бюджет. На следующий день после «перформанса» Дима Билан записал покаянное видео, в котором признался, что вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения.

«Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде», — сказал артист.

Причиной, по словам Димы Билана, стал коньяк, выпитый с друзьями. Артист признался, что давно ведет здоровый образ жизни, но тот вечер стал исключением, а алкоголь сыграл с ним злую шутку.

Все еще стыдно

Вскоре после концерта Билан дал развернутое интервью, в котором впервые допустил неожиданную версию: «Может быть, что-то подмешали... Я пытался разобраться, почему меня так растащило». Эту же мысль он повторил и в более поздних беседах. До сих пор артист до конца не понимает, что именно с ним произошло в тот вечер.

Но главное, что сделал Билан, — он не стал прятаться. Он извинился лично, выполнив все обещания: провел в Самаре бесплатный концерт, подарил городу детскую площадку, а областной детской больнице дорогостоящее оборудование.

На шоу, где бывает Дима Билан, иногда упоминают ситуацию, произошедшую в Самаре. Артист часто говорит о том, насколько ему стыдно за содеянное, ведь сам он трудоголик, старается не подводить команду, следить за расписанием и своими задачами.

На поведение могли повлиять звезды?

В шоу «Натальная карта» ведущие Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев провели астрологический анализ Димы Билана и выдвинули новую версию. По мнению астролога, положение звезд Димы Билана в натальной карте могло сыграть с ним злую шутку.

В выпуске Олеся Иванченко отметила, что Билан живет уже не первую свою жизнь, а его душа должна была столкнуться с различными вызовами, в том числе с популярностью. Из-за положения звезд в натальной карте артист часто предстает перед публикой как «плохиш», а его знаменитая песня «Ночной хулиган» могла стать пророческой.

Сам Билан отметил, что действительно ощущает след на своей жизни от спетых строк.

«Есть такая штука: как корабль назовешь, так он и поплывет. Спел „Ночной хулиган“ — и ситуации случились. Там есть слова: „Я вечно пьян“, и как бы пару раз это ружье на стене выстрелило. Вся страна помнит, как я в Самаре напился. Теперь все поняли, что артисты тоже люди, но все равно надо стараться на все 125%».

На реплику Билана Олеся Иванченко уверенно ответила, что дело может быть не в личности артиста, а в его астрологическом положении: Юпитер в Скорпионе.

Дмитрий Журавлев, отвечающий за рациональную сторону вопроса в шоу, также отметил:

«Ну это же Самара, как там не выпить? У них целый пивной завод!»

Больше в шоу артист и ведущие не возвращались к теме Самары, сводя ситуацию к шутке. Напомним, с событий прошло почти семь лет, за время которых Дима Билан не единожды извинялся перед аудиторией.

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