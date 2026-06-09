Миллион рублей за электробритву и будильник: «тольяттинский потрошитель» Олег Рыльков обратился в суд с очередным иском

Рыльков не первый раз направляет в суд иск. Фото: СУ СК по Самарской области

Печально известный маньяк из Самарской области Олег Рыльков продолжает череду судебных разбирательств. На этот раз «тольяттинский потрошитель» потребовал компенсацию в 1 миллион рублей. В эту сумму он оценил вещи, изъятые сотрудниками ФСИН несколько лет назад. Подробнее – в материале «КП-Самара».

Баснословная компенсация за кипятильник и одежду

Олег Рыльков направил в суд иск, в котором потребовал у государства компенсацию в 1 миллион рублей. Согласно материалам дела, когда маньяка этапировали из СИЗО в колонию, у него изъяли ряд вещей. В список вошли кипятильник, будильник, электробритва, некоторые предметы одежды. Часть вещей, по словам Рылькова, вовсе не включили в акт изъятия. В их числе письма, тетради с записями по уголовному делу, купленные конверты и марки, 30 авторучек. Сумму ущерба он оценил в 2 тысячи рублей, приплюсовал моральный вред, итого – миллион рублей. Эту сумму, по мнению Рылькова, ему должны заплатить. А также вернуть личные вещи и признать изъятие незаконным.

На заседании выступила представитель ФСИН. Она заявила, что изъятие было законным. После вещи уничтожили, поскольку Рыльков после отбытия из СИЗО их не истребовал. Суд не поддержал просьбу Рылькова, отметив, что срок исковой давности пропущен.

Не первый иск

Ранее Олег Рыльков уже обращался в суд с требованием моральной компенсации. В феврале 2026 года он просил 300 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование.

В своем иске он упомянул несколько статей УК РСФСР, за которые его судили. В число преступлений вошли: поджог квартиры, распространение порнографии, покушение на убийство девочки. Рыльков утверждал, что суд его оправдал, а значит, у него возникло право на реабилитацию.

Суд обратил внимание, что уголовное дело, из-за которого Рыльков оказался в «Черном дельфине», завели вообще не из-за указанных им статей. То есть его держали под стражей и вели следствие по совокупности преступлений, а не отдельно по «оправданным» эпизодам. В результате в удовлетворении иска было отказано.

Маньяк из Тольятти

Имя Олега Рылькова известно далеко за пределами Самарской области. Маньяк, приехавший в Тольятти из Зеленодольска, орудовал в начале 1990-х. Начинал Рыльков с грабежей квартир, а в 1993 году совершил первое убийство. Четыре года он держал в страхе Тольятти и соседние районы. Его жертвами стали десятки жителей региона, в том числе дети.

В 1999 году Олега Рылькова приговорили к смертной казни, но указом президента Бориса Ельцина он был помилован и отправлен на пожизненное заключение в «Черный дельфин».