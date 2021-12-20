Тольяттинский маньяк Олег Рыльков признался в очередном убийстве

На счету Рылькова десятки изнасилований и убийств. Фото: «Тольяттинское обозрение»

Тольяттинский маньяк Ольг Рыльков, прозванный в народе «Потрошителем», в декабре 2021 года признался в очередном убийстве. На сей раз – 64-летней пенсионерки Зинаиды Андреевны.

На счету Рылькова десятки изнасилований и убийств. Самые страшные эпизоды касаются детей: сначала он их трогал, получая от этого извращенное удовольствие, потом насиловал, а после 1995 года на фоне злоупотребления алкоголем Рыльков начал не только жестоко расправляться со своими жертвами, но и уродовать трупы до неузнаваемости.

Интересно, что он несколько раз попадался милиции, но каждый из них – по малозначительным поводам: за появление пьяным в общественном месте, за попытку сбыта фальшивой купюры и др. И каждый раз его отпускали.

Задержали его только в конце 1997 года после убийства Мосфиры Сабриулиной – женщина приютила маньяка у себя на даче, вероятно, даже не подозревая, с кем имеет дело. И поплатилась за свою доброту.

На суде родственники жертв Рылькова готовы его растерзать. Фото: ТЛТгород

На суде родственники жертв «Потрошителя» готовы его растерзать, сохранилось даже архивное фото, на котором кто-то из них ухватил его за волосы. Однако Рыльков жив до сих пор. Его приговорили к расстрелу, но наказание заменили на пожизненное заключение, Много лет он уже сидит в ИК-6 «Черный дельфин» в Оренбургской области.

Периодически Рыльков «вспоминает» о тех своих преступлениях, которые ранее во время следствия силовикам с ним связать не удалось. В феврале 2019 года, к примеру, он дал показания сразу по четырем нераскрытым убийствам – трем в Тольятти, где он много лет проработал на АвтоВАЗе, и одно - в Борском районе. После этого маньяка привезли из Оренбургской в Самарскую область для проверки показаний на месте.

Рыльков этим воспользовался и попытался выйти на свободу. Подал ходатайство в суд: мол отпустите из тюрьмы человека с больным сердцем и еще целым перечнем серьезных «болячек». Между тем, медкомиссия ничего опасного у Рылькова не выявила. Более того, за те полгода, что он находился в СИЗО во время следствия и судов, он умудрился получить более 40 замечаний за плохое поведение – больное сердце тюремным «подвигам» не было помехой.

В 2019 году Олег Рыльков просил суд отпустить его на свободу из-за проблем со здоровьем Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Суд Рылькову в освобождении отказал. А недавно он снова заявил о себе.

- Он признал убийство пенсионерки в квартире на ул.Победы, 33, которое было совершено 23 ноября 1994 года, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Женщину задушили, по горячим следам найти и задержать преступника не удалось.

Сейчас правоохранительные органы проверяют правдивость слов «Потрошителя», однако те подробности, что он упомянул в своих показаниях, свидетельствуют о том, что он, вероятнее всего, говорит правду.

А значит, Олегу Рылькову предстоит очередной судебный процесс, приговор и новый срок.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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