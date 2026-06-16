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Общество16 июня 2026 8:40

Законны ли штрафы за опоздание на работу из-за ракетной опасности. Отвечает юрист

Самарцам дали разъяснения по поводу опозданий на работу при ракетной опасности
Алена ПРОВКИНА
Самарцам рассказали, почему не стоит бояться штрафов

Самарцам рассказали, почему не стоит бояться штрафов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Звуки сирен и приостановка общественного транспорта влияют не только на раннее пробуждение и переживания, но и на рабочие процессы. Жители Самары беспокоятся из-за возможных штрафных санкций со стороны работодателей. Юрист Наталья Воеводина объяснила «КП-Самара», насколько это законно.

Утро начинается не с кофе

Утром во вторник, 16 июня, в Самарской области объявляли ракетную опасность. Когда включили сирены, часть горожан уже была в пути на работу, другие только собирались и боялись опоздать из-за остановки общественного транспорта.

В соцсетях сразу стали появляться сообщения о возможных опозданиях и строгих руководителях, которые могут оштрафовать. Однако согласно законодательству, объявление угрозы атаки БПЛА и ракетной опасности при определенных условиях может рассматриваться как обстоятельство непреодолимой силы (ОНС).

«Между сотрудником и работодателем заключается трудовой договор, который стороны должны соблюдать; в частности, такой документ устанавливает график работы. Если сотрудник не явится на рабочее место в указанное время, формально – это опоздание, а неявка свыше четырех часов – прогул», - объясняет юрист.

Кроме того, существует ряд нюансов, на которые важно обратить внимание.

Обстоятельства непреодолимой силы

Объявление об атаках и остановка общественного транспорта действительно влияют на работоспособность и время дороги.

«Если сотрудник не смог исполнить взятые на себя обязательства в виду ОНС, то накладывать какие-либо санкции на сотрудника, на мой взгляд, неправомерно. Более того, существует ст. 379 ТК РФ, которая закрепляет право работника отказаться от работы, если это угрожает его жизни и здоровью», - добавила юрист.

При этом работодатель вправе оформить простой. То есть если существуют причины, не зависящие от руководства и сотрудника, то рабочий день может оплачиваться в размере не менее 2/3 тарифной ставки или оклада.

«Судебная практика в настоящее время по такому вопросу не сформирована, однако трудовые инспекции рекомендуют не накладывать дисциплинарные взыскания в подобных случаях. Денежный штраф, как вид дисциплинарного взыскания, трудовым законодательством РФ не предусмотрен, поэтому штрафы неправомерны в целом», - отметила эксперт.

Сегодня режим ракетной опасности продолжался 46 минут и завершился до начала трудового дня. Но бывает и так, что опасность прилета ракет и беспилотников сохраняется по несколько часов.

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