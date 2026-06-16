Законны ли штрафы за опоздание на работу из-за ракетной опасности. Отвечает юрист

Самарцам рассказали, почему не стоит бояться штрафов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Звуки сирен и приостановка общественного транспорта влияют не только на раннее пробуждение и переживания, но и на рабочие процессы. Жители Самары беспокоятся из-за возможных штрафных санкций со стороны работодателей. Юрист Наталья Воеводина объяснила «КП-Самара», насколько это законно.

Утро начинается не с кофе

Утром во вторник, 16 июня, в Самарской области объявляли ракетную опасность. Когда включили сирены, часть горожан уже была в пути на работу, другие только собирались и боялись опоздать из-за остановки общественного транспорта.

В соцсетях сразу стали появляться сообщения о возможных опозданиях и строгих руководителях, которые могут оштрафовать. Однако согласно законодательству, объявление угрозы атаки БПЛА и ракетной опасности при определенных условиях может рассматриваться как обстоятельство непреодолимой силы (ОНС).

«Между сотрудником и работодателем заключается трудовой договор, который стороны должны соблюдать; в частности, такой документ устанавливает график работы. Если сотрудник не явится на рабочее место в указанное время, формально – это опоздание, а неявка свыше четырех часов – прогул», - объясняет юрист.

Кроме того, существует ряд нюансов, на которые важно обратить внимание.

Обстоятельства непреодолимой силы

Объявление об атаках и остановка общественного транспорта действительно влияют на работоспособность и время дороги.

«Если сотрудник не смог исполнить взятые на себя обязательства в виду ОНС, то накладывать какие-либо санкции на сотрудника, на мой взгляд, неправомерно. Более того, существует ст. 379 ТК РФ, которая закрепляет право работника отказаться от работы, если это угрожает его жизни и здоровью», - добавила юрист.

При этом работодатель вправе оформить простой. То есть если существуют причины, не зависящие от руководства и сотрудника, то рабочий день может оплачиваться в размере не менее 2/3 тарифной ставки или оклада.

«Судебная практика в настоящее время по такому вопросу не сформирована, однако трудовые инспекции рекомендуют не накладывать дисциплинарные взыскания в подобных случаях. Денежный штраф, как вид дисциплинарного взыскания, трудовым законодательством РФ не предусмотрен, поэтому штрафы неправомерны в целом», - отметила эксперт.

Сегодня режим ракетной опасности продолжался 46 минут и завершился до начала трудового дня. Но бывает и так, что опасность прилета ракет и беспилотников сохраняется по несколько часов.

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