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НовостиОбщество16 июня 2026 4:57

В Самарской области объявили отбой ракетной опасности 16 июня

В Самарской области спустя полчаса сняли режим ракетной опасности
Елизавета ЖИРНОВА
Он действовал в регионе с 7:49

Он действовал в регионе с 7:49

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области объявили отбой режима «Ракетная опасность». Он действовал в регионе с 7:49. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на странице в MАКС.

«На территории Самарской области объявлен отбой «Ракетной опасности», – написал глава региона в мессенджере МАКС в 08:35.

Напомним, из-за угрозы ночью работали сирены, ограничили мобильный интернет и остановили движение общественного транспорта.

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