Жизнь боевого летчика трагически оборвалась в тылу в годы Великой Отечественной войны. Спустя 83 года родные узнали, что с ним произошло

Федор Сохранов прошел большой боевой путь.

Эхо Великой Отечественной войны не затихает даже спустя десятилетия. Оно прячется в проржавевших обломках, в пожелтевших архивных папках и молчаливых вопросах родных солдат, погибших и пропавших без вести.

4 августа 1943 года был обычный будничный день, но для 21-летнего летчика Федора Сохранова он стал последним. Младший лейтенант сел за штурвал штурмовика Ил-2 для совершения учебного полета. Взмыл в небо с аэродрома №2 «Сергиевск», набрал высоту. Обратно на землю летчик живым уже не вернулся. Из-за поломки самолет начал падать и рухнул в районе поселка Глубокий. В 2026 году родственники Сохранова узнали, что произошло с их прадедом 83 года назад. Подробности – в материале «КП-Самара».

Прошел передовую, но нашел гибель в тылу

Младший лейтенант Федор Сохранов родился в 1922 году в саратовском селе Покуряй. Его призвали в армию в 1940 году, а на следующий год он попал в Северо-Западный фронт. Его боевой путь – это география боли и мужества: псковские рубежи, валдайские леса, новгородские болота. Федор Алексеевич командовал звеном 661-го легкого бомбардировочного авиаполка 6-й воздушной армии и воевал на легендарном «кукурузнике» По-2. В списке наград - орден Красного Знамени и орден Красной Звезды.

«Товарищ Сохранов совершил 137 боевых вылетов. 34 вылета днем на разведку войск противника, ночью на бомбометание укреплений и живой силы противника – 103 вылета. Экипажем сброшено 13 170 кг бомб. Получил ранение при бомбардировке д. Лутовенка самолетами противника», - сообщается в наградном листе на орден Красного Знамени, который имеется в распоряжении редакции.

Летом 1943 года Федор Алексеевич прибыл в Сергиевский район Самарской области. Здесь в те годы базировался Липецкий авиационный учебный центр. Его эвакуировали из Липецка в 1941 году. Вместе с авиацентром в район прибыли боевые летчики. В конце 1942 года центр был переименован в Липецкие курсы усовершенствования командного состава ВВС КА. С этого момента боевых летчиков стали обучать на младший командный состав.

Подготовка летных кадров для фронтов шла полным ходом. Здесь, на трех аэродромах - № 1 «Питомник» в окрестностях села Калиновка, №2 «Сергиевск» на окраине села Сергиевск и №3 «Комаро-Умет» близ села Комаро-Умет, - шли ежедневные тренировки, в том числе с имитацией воздушных боев на трофейных «мессершмиттах». И здесь же, в глубоком тылу, смерть настигала тех, кто прошел передовую.

Искали в Саратове, а прадед ждал под Самарой

Всего в учебных катастрофах погибли 15 летчиков, которые были в составе восьми экипажей. Каждая судьба - как отдельная глава не написанной книги. Жизнь Федора Сохранова оборвалась 4 августа 1943 года в окрестностях поселка Глубокий. Он погиб совсем молодым и не успел обзавестись семьей.

В 1943 году его матери пришло извещение: «Ваш сын погиб при исполнении служебных обязанностей». А дальше – неизвестность. Как именно он погиб? Где? Этими вопросами родственники задавались на протяжении нескольких десятилетий. Особенно переживала сестра Федора Алексеевича. Три года назад двоюродная правнучка летчика Кристина, которая сейчас живет в Казани, решила найти информацию о своем прадедушке. Но это оказалось не так просто – сначала поиски увели в Саратовскую область.

«Мы искали там, где сказали, и ничего. А когда пришли документы из архива, мы узнали правду. У нас был шок и счастье. Просто счастье, что мы наконец знаем, где он», - вспоминает Кристина в разговоре с журналистом «КП-Самара».

Кристина связалась с сергиевским краеведом Дмитрием Суровиковым и директором сергиевского историко-краеведческого музея Татьяной Свиридовой. Они помогли ей выйти на поисковый отряд «Подвиг». Его бойцы знали подробности гибели Федора Сохранова с 2019 года, но им никак не удавалось найти родственников.

«Штурмовик Сохранова шел со стороны поселка Глубокий. Вместе с ним в экипаже был лейтенант Василий Рябуха. В воздухе у самолета разрушилась деревянная лопасть винта, он начал падать. Рухнул в горах неподалеку от поселка», - пояснил «Комсомолке» руководитель поискового отряда «Подвиг» Александр Шипилов.

На одном из таких учебных штурмовиков разбился Сохранов.

Обнаружить обломки самолета пока не удалось, но бойцы продолжают работу.

«Мы искали с пятью металлоискателями, изучали схемы, карты, фотографии, но пока ничего. Летом будем продолжать поиски. Он похоронен на кладбище в Сергиевске, но могилу, скорее всего, уже не удастся найти – прошло слишком много времени», - рассказал Александр Шипилов.

Пятнадцать судеб на аллее памяти: как Сергиевск помнит погибших летчиков

Несколько лет назад в Сергиевске в память о летчиках была создана аллея памяти «Бессмертная эскадрилья». С фотографий на прохожих смотрят молодые лица летчиков, которые навсегда остались на сергиевской земле.

Аллея памяти находится на окраине села Сергиевск. Фото: Валентина ПОЛИКАРПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Родственников некоторых из них бойцы поискового отряда уже нашли. Теперь в районе своя славная традиция: каждый год родные погибших летчиков приезжают на аллею памяти из разных городов России, чтобы рано утром 22 июня зажечь свечи и вспомнить своих героев.

На аллее можно найти информацию о каждом летчике, погибшем на территории Сергиевского района. Фото: Валентина ПОЛИКАРПОВА. Перейти в Фотобанк КП

В этом году к ним присоединится семья Федора Сохранова. Они впервые увидят его портрет на аллее. А потом поедут туда, где 83 года назад трагически погиб их прадед, - в окрестности поселка Глубокий.