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Общество16 июня 2026 10:34

Жизнь боевого летчика трагически оборвалась в тылу в годы Великой Отечественной войны. Спустя 83 года родные узнали, что с ним произошло

Семья из Казани узнала судьбу прадеда-летчика, погибшего под Самарой в 1943 году
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Федор Сохранов прошел большой боевой путь.

Федор Сохранов прошел большой боевой путь.

Эхо Великой Отечественной войны не затихает даже спустя десятилетия. Оно прячется в проржавевших обломках, в пожелтевших архивных папках и молчаливых вопросах родных солдат, погибших и пропавших без вести.

4 августа 1943 года был обычный будничный день, но для 21-летнего летчика Федора Сохранова он стал последним. Младший лейтенант сел за штурвал штурмовика Ил-2 для совершения учебного полета. Взмыл в небо с аэродрома №2 «Сергиевск», набрал высоту. Обратно на землю летчик живым уже не вернулся. Из-за поломки самолет начал падать и рухнул в районе поселка Глубокий. В 2026 году родственники Сохранова узнали, что произошло с их прадедом 83 года назад. Подробности – в материале «КП-Самара».

Прошел передовую, но нашел гибель в тылу

Младший лейтенант Федор Сохранов родился в 1922 году в саратовском селе Покуряй. Его призвали в армию в 1940 году, а на следующий год он попал в Северо-Западный фронт. Его боевой путь – это география боли и мужества: псковские рубежи, валдайские леса, новгородские болота. Федор Алексеевич командовал звеном 661-го легкого бомбардировочного авиаполка 6-й воздушной армии и воевал на легендарном «кукурузнике» По-2. В списке наград - орден Красного Знамени и орден Красной Звезды.

«Товарищ Сохранов совершил 137 боевых вылетов. 34 вылета днем на разведку войск противника, ночью на бомбометание укреплений и живой силы противника – 103 вылета. Экипажем сброшено 13 170 кг бомб. Получил ранение при бомбардировке д. Лутовенка самолетами противника», - сообщается в наградном листе на орден Красного Знамени, который имеется в распоряжении редакции.

Летом 1943 года Федор Алексеевич прибыл в Сергиевский район Самарской области. Здесь в те годы базировался Липецкий авиационный учебный центр. Его эвакуировали из Липецка в 1941 году. Вместе с авиацентром в район прибыли боевые летчики. В конце 1942 года центр был переименован в Липецкие курсы усовершенствования командного состава ВВС КА. С этого момента боевых летчиков стали обучать на младший командный состав.

Подготовка летных кадров для фронтов шла полным ходом. Здесь, на трех аэродромах - № 1 «Питомник» в окрестностях села Калиновка, №2 «Сергиевск» на окраине села Сергиевск и №3 «Комаро-Умет» близ села Комаро-Умет, - шли ежедневные тренировки, в том числе с имитацией воздушных боев на трофейных «мессершмиттах». И здесь же, в глубоком тылу, смерть настигала тех, кто прошел передовую.

Искали в Саратове, а прадед ждал под Самарой

Всего в учебных катастрофах погибли 15 летчиков, которые были в составе восьми экипажей. Каждая судьба - как отдельная глава не написанной книги. Жизнь Федора Сохранова оборвалась 4 августа 1943 года в окрестностях поселка Глубокий. Он погиб совсем молодым и не успел обзавестись семьей.

В 1943 году его матери пришло извещение: «Ваш сын погиб при исполнении служебных обязанностей». А дальше – неизвестность. Как именно он погиб? Где? Этими вопросами родственники задавались на протяжении нескольких десятилетий. Особенно переживала сестра Федора Алексеевича. Три года назад двоюродная правнучка летчика Кристина, которая сейчас живет в Казани, решила найти информацию о своем прадедушке. Но это оказалось не так просто – сначала поиски увели в Саратовскую область.

«Мы искали там, где сказали, и ничего. А когда пришли документы из архива, мы узнали правду. У нас был шок и счастье. Просто счастье, что мы наконец знаем, где он», - вспоминает Кристина в разговоре с журналистом «КП-Самара».

Кристина связалась с сергиевским краеведом Дмитрием Суровиковым и директором сергиевского историко-краеведческого музея Татьяной Свиридовой. Они помогли ей выйти на поисковый отряд «Подвиг». Его бойцы знали подробности гибели Федора Сохранова с 2019 года, но им никак не удавалось найти родственников.

«Штурмовик Сохранова шел со стороны поселка Глубокий. Вместе с ним в экипаже был лейтенант Василий Рябуха. В воздухе у самолета разрушилась деревянная лопасть винта, он начал падать. Рухнул в горах неподалеку от поселка», - пояснил «Комсомолке» руководитель поискового отряда «Подвиг» Александр Шипилов.

На одном из таких учебных штурмовиков разбился Сохранов.

На одном из таких учебных штурмовиков разбился Сохранов.

Обнаружить обломки самолета пока не удалось, но бойцы продолжают работу.

«Мы искали с пятью металлоискателями, изучали схемы, карты, фотографии, но пока ничего. Летом будем продолжать поиски. Он похоронен на кладбище в Сергиевске, но могилу, скорее всего, уже не удастся найти – прошло слишком много времени», - рассказал Александр Шипилов.

Пятнадцать судеб на аллее памяти: как Сергиевск помнит погибших летчиков

Несколько лет назад в Сергиевске в память о летчиках была создана аллея памяти «Бессмертная эскадрилья». С фотографий на прохожих смотрят молодые лица летчиков, которые навсегда остались на сергиевской земле.

Аллея памяти находится на окраине села Сергиевск.

Аллея памяти находится на окраине села Сергиевск.

Фото: Валентина ПОЛИКАРПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Родственников некоторых из них бойцы поискового отряда уже нашли. Теперь в районе своя славная традиция: каждый год родные погибших летчиков приезжают на аллею памяти из разных городов России, чтобы рано утром 22 июня зажечь свечи и вспомнить своих героев.

На аллее можно найти информацию о каждом летчике, погибшем на территории Сергиевского района.

На аллее можно найти информацию о каждом летчике, погибшем на территории Сергиевского района.

Фото: Валентина ПОЛИКАРПОВА. Перейти в Фотобанк КП

В этом году к ним присоединится семья Федора Сохранова. Они впервые увидят его портрет на аллее. А потом поедут туда, где 83 года назад трагически погиб их прадед, - в окрестности поселка Глубокий.