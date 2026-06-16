Для будущих межпланетных миссий и на случай катастроф на Земле: самарские ученые исследуют вернувшиеся из космоса бактерии и растения

Это уже вторая партия бактерий и семян, вернувшаяся из космоса. Фото: СамГМУ

В Самаре проводится важная научная работа, которая может открыть новые горизонты в покорении человеком космоса. Для этого ученые изучают, как факторы космического полета влияют на бактерии и растения. Первый отряд необычных космонавтов вернулся на Землю в 2013 году, а второй – в 2025-м. Исследователи смело заявляют, что это поспособствует будущим дальним многолетним полетам людей на другие планеты и даже поиску новой среды обитания. Подробности – в материале «КП-Самара».

Влияние космоса

В 2013 году первые семена редких растений летали на аппарате «Бион-М» в космос для проведения исследований в области космической биологии, физиологии и биотехнологии. Они вернулись на Землю после 30-суточного полета, успешно проросли и дали здоровое потомство. Сейчас их «правнуки» красуются в Ботаническом саду в Самаре на горке покорителей космоса.

Растения находятся в Ботаническом саду. Фото: СамГМУ

Первопроходцы растений-космонавтов дали старт целой серии запуска семян на орбиту. В дальнейшем самарские ученые успешно вывели в космос их потомков. Аппарат орбитальной лаборатории «Бион-М» № 2 отправился в экспедицию в августе 2025 года. На его борту находились 75 мышей, около 1,5 тысяч мух-дрозофил, а также грибы, бактерии, клеточные ткани и семена 25 редких растений из Ботсада, часть которых – потомки тех самых летавших на первом «Бионе» в 2013 году. 19 сентября космический аппарат вернулся на Землю, за время полета семена-космонавты немного набрали вес.

После этого начались исследования штаммов микроорганизмов, растений и семян, побывавших на орбите в 2013 и 2025 годах. Их проводят ученые СамГМУ и Самарского университета им. Королева. Изучается много разных характеристик, в том числе биологическое воздействие невесомости и высокого уровня радиации на живые организмы на системном, органном, клеточном и молекулярном уровнях.

Аппарат орбитальной лаборатории «Бион-М» № 2 вернулся в сентябре 2025 года. Фото: СамГМУ

Путь к новым антибиотикам и дальним полетам

Это уже вторая партия бактерий, которая вернулась из космоса. Каждый раз для экспедиций подбирается разный набор микроорганизмов. Ученые оценивают влияние экстремальных факторов космического полета на свойства бактерий-космонавтов. Внимание уделяется тому, как условия радиации и невесомости в космосе могут влиять на микроорганизмы.

«Это важно для понимания того, что может происходить с человеком в космосе. В перспективе мы говорим о дальних многолетних полетах, поэтому должны быть уверены, что за этот период с космонавтом не произойдет ничего плохого под влиянием космических условий, и ему не потребуется экстренная помощь», – объяснила заведующая кафедрой медицинской микробиологии и иммунологии Ольга Кондратенко.

Исследования могут открыть перспективы получения новых свойств микроорганизмов. Фото: СамГМУ

Также эти исследования могут открыть перспективы получения новых свойств микроорганизмов в космосе. Это может быть полезно в биотехнологиях, генной инженерии или для создания новых антибиотиков.

Всего в космос летали 10 видов микроорганизмов – представителей нормальной микрофлоры человека и окружающей среды: непатогенные нейссерии, стрептококки, ряд грамотрицательных палочек. Специалисты оценили их жизнеспособность, особенности генетики после полета и подготовили большой объем отчетных материалов.

Угроза катастроф и межпланетные миссии

В космосе побывали и семена редких растений, отобранные специально для эксперимента. Среди них – клематис цельнолистный, астра альпийская, гвоздика Андржеевского, лен многолетний, синюха голубая, примула крупночашечковая, касатик карликовый, лилия мартагон, прострел раскрытый.

Семена дикорастущих, преимущественно редких растений природной флоры выбрали не случайно. Это связано с оценкой их последующего размещения во внеземных орбитальных банках семян. Как рассказывала и.о. директора Ботанического сада Ольга Калашникова, космос на дикоросы влияет очень даже хорошо: они дают высокую всхожесть, сами растения мощнее и отлично чувствуют себя на самарской земле.

Самарские ученые проводят масштабные исследования. Фото: СамГМУ

«Семенные банки могут быть размещены в космосе, это позволит сохранить их при угрозе природных катастроф на Земле. Также в перспективе такие банки могут использоваться для межпланетных миссий. Только эксперименты, начинающиеся на орбите и завершающиеся на Земле, позволяют оценить характер влияния целого комплекса факторов на семена», – рассказала заведующая кафедрой экологии, ботаники и охраны природы Людмила Кавеленова.

Ученые оценивают всхожесть семян, то, как растение развивается, какие у него форма и размер листа, цветка, как меняются морфологические и микроскопические признаки растений и их строение.

Покорение космоса и новая среда обитания

Полевые опыты, которые уже провели с семенами в Ботаническом саду после полета первого «Биона-М», показали, что на ряд видов растений космос оказал стимулирующее влияние. Так, грунтовая всхожесть семян у растений-космонавтов составила 70-80%. Для сравнения: у семян, не летавших в космос, этот показатель достигает 30-50%.

Сейчас ученые оценивают, как повлияли факторы космического пространства уже на семена, вернувшиеся на «Бионе-М» № 2. Отдельно изучается влияние на биосинтез и анатомо-морфологические характеристики лекарственных растений, обладающих иммуномодулирующими, регенерирующими и диуретическими свойствами.

Всего в космос летали 10 видов микроорганизмов. Фото: СамГМУ

В первую очередь исследователей интересует химический состав растений – метаболом. Смотрят на то, улучшаются или ухудшаются показатели, по которым оценивают качество сырья и препаратов. Возможно, удастся получить образование каких-то интересных веществ, обладающих новыми свойствами, тогда растение может стать источником нового препарата с другим эффектом.

«Когда-то будут и дальние полеты в космос. В зависимости от того, какие мы наблюдаем изменения, можно будет принимать решения, как минимизировать возможные факторы вредного воздействия космических условий на организм растения и человека», – поделился заведующий кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии Владимир Куркин.

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