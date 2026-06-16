Сайт со схемой укрытий появился в Самарской области. Платформу за неделю создал 14-летний подросток

Молодой человек создал уникальный проект Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Утро вторника, 16 июня, началось для самарцев с объявления ракетной опасности и звуков сирен. Все это заставило жителей региона вновь задуматься о ближайших укрытиях. Администрации ряда муниципалитетов уже выложили в сети списки с адресами. Этим воспользовался 14-летний Никита Пахомов. За неделю подросток разработал сайт со схемой укрытый для трех населенных пунктов области. Молодой человек рассказал «КП-Самара» о своем проекте.

Создал сайт за неделю

Никите 14 лет, он начинающий программист, создает сайты, ботов и старается развиваться в сфере ИТ.

«Я учусь в обычной школе, но в инженерном классе. Интерес к сфере ИТ появился три года назад, тогда я стал изучать видео и сам разбираться в этой теме. В школе нас не учили разрабатывать сайты. Сейчас у меня летние каникулы. За неделю мне удалось реализовать проект на бесплатном хосте».

Проект Никиты называется ALTERRA Map – это карта укрытий в подвалах многоквартирных домов. Его суть в том, чтобы граждане могли, когда звучит сирена, открыть приложение и посмотреть, где находится ближайшее укрытие, даже без интернета. Сайт определяет геолокацию и помогает найти безопасное место.

Не только адреса укрытий

По словам Никиты, разработка сайта заняла два дня и еще пять дней ушло на тестирование. Найти укрытие с помощью его приложения теперь могут жители Кинеля, Усть-Кинельского района и Алексеевки.

«Если зайти на сайт и нажать вкладку «Источник», ссылка приведет пользователя на официальные ресурсы администрации, где опубликован список укрытий».

На сайте указаны точки укрытий для пользователей. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Кроме того, Никита добавил на сайт номера управляющих компаний. Жители смогут самостоятельно позвонить в УК и проверить указанную информацию. Пока сайт работает на бесплатном хосте, из-за чего некоторые пользователи могут столкнуться с проблемами: страницы иногда загружаются с ограничениями.

«Если мне удастся получить хоть какое-то финансирование, проект будет работать намного лучше».

В планах юного программиста – сделать проект более публичным. Пока Никита работает над сайтом один, но готов, в случае заинтересованности, модернизировать его и даже помочь в разработке приложений.

«Для меня самое главное, чтобы это было удобно пользователям, гражданам, чтобы все было безопасно. Если потребуется приложение, я, конечно, его сделаю».

Ознакомиться с проектом Никиты можно на странице молодого человека в социальных сетях.

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